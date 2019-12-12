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Госдума приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты

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Фото: Depositphotos
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Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении законопроект, возвращающий курилки в здания аэропортов. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

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По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, запретительные меры оказались неэффективными и вред некурящим от этого наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном помещении. Депутат от «Единой России» Сергей Боярский подчеркнул, что законопроект призван вернуть чистый воздух в общественные пространства.

«Курилки всегда существовали до сегодняшнего дня в наших аэропортах. И существовали стихийно, незаконно в санитарных комнатах, вынуждая дышать табачным дымом и детей, и женщин, и некурящих», — сказал он.

За принятие законопроекта проголосовали 317 депутатов, против — 12. Один депутат воздержался. Согласно тексту документа, в аэропортах предлагается создать специально выделенные изолированные помещения для курения, которые будут оборудованы системами вентиляции.

Ранее, 11 декабря профильный комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал законопроект о возможности оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. До этого сенаторы выступали с критикой инициативы. Профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал принятие поправки к законопроекту, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами, чтобы исключить процесс наблюдения за курением табака

Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году. До этого их количество законодательно не регулировалось, каждая воздушная гавань самостоятельно решала этот вопрос.

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