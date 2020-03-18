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Избушка, вернись: строительство лесных домиков предложили узаконить

Соответствующее предложение будет направлено в правительство, однако уже сейчас к нему есть вопросы
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Фото: Getty Images
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Временные сооружения (избы, амбары, сараи, места отдыха и др.), расположенные в лесу и используемые для охоты, рыбалки и сбора дикорастущих растений РФ, предложили узаконить. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в статью 11 Лесного кодекса РФ, в апреле направят на отзыв в правительство. Об этом «Известиям» сообщили в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Однако проект может привести к риску незаконных рубок и развитию браконьерства, считают в Рослесхозе.

Лесные послабления

Сейчас узаконить лесной самострой очень сложно, пояснил «Известиям» один из авторов документа, член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. Сначала гражданину нужно получить статус индивидуального предпринимателя или юридического лица, принять участие в аукционе по аренде участка (после постановки его на кадастровый учет), заключить и зарегистрировать договор аренды, разработать проект и подать декларацию. Только после прохождения всех этих процедур можно использовать временный объект, отметил сенатор.

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Если законопроект вступит в силу, граждане получат право добровольно создавать общедоступные объекты для временного пребывания в лесах. При этом о строительстве все же нужно будет предупредить региональное Минприроды.

Работа над инициативой идёт уже полтора года. Ранее в Совфеде ее поддержали, однако авторы получили отрицательный отзыв правительства. Сейчас они доработали инициативу и надеются на положительный отзыв нового состава кабмина.

— Когда мы общаемся в кулуарах с коллегами из Рослесхоза и Минприроды, они говорят, что не против проекта. Но они переживают, что начнутся злоупотребления. Мы уверены, что людям нужно давать послабления. Политики постоянно создают ограничения и не дают сотням тысяч людей «дышать». Для них эти избушки и домики — не просто отдушина, это способ выживания, — заявил Дмитрий Шатохин.

Чтобы получить поддержку инициативы, сенаторы уже направили запросы в субъекты — на сбор мнений уйдет примерно месяц.

— В апреле или мае мы снова направим проект в правительство. Около семи сенаторов готовы стать соавторами, — отметил инициатор документа.

В правительстве и Минприроды «Известиям» сообщили, что пока проект к ним не поступал. А в Рослесхозе отметили, что к реализации доработанной инициативы снова могут возникнуть вопросы.

— Создание новых объектов некапитального строительства, использование которых допускается неограниченным количеством лиц, приведет к увеличению пожарной опасности в лесах, риску незаконных рубок и развитию браконьерства, — заявили «Известиям» в Рослесхозе.

Проще — легче

Несмотря на заверения экспертов профильных ведомств о том, что проблема самостроя решена, представители регионов, работающие в этой сфере, утверждают обратное. Об этом «Известиям» заявила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, возглавляющая экспертный совет по лесопромышленному комплексу.

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— Действующий Лесной кодекс запрещает строительство объектов капитального значения. Избушка — не дом с фундаментом, но она тоже попадает в эту категорию, и это, конечно, неправильно. Норма по регистрации и строительству должна быть упрощена, я полностью поддерживаю Дмитрия Шатохина. У меня довольно оптимистичный настрой по поводу нового правительства, и я уверена, что оно займется этой проблемой, — считает она.

Проект поддержали и в комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

— В тайге, как известно, подобного рода избушки — это не только пристанище охотников и рыбаков, но и место спасения для заплутавшего человека. В них можно найти и обогрев, и пищу. Чем проще здесь будет правовой режим, тем легче будет их возводить и регулировать, — пояснил «Известиям» Анатолий Широков, представляющий в верхней палате Магаданскую область.

Помимо упрощения законодательного регулирования, необходимо и создание всероссийского реестра с данными о таких постройках.

— Это должна быть не просто база данных. Сведения о местоположении лесных избушек должны быть привязаны к цифровым картам. Сегодня такие технологии уже не из разряда фантастики, — сказал сенатор.

Маневр для злоупотреблений

Сейчас строительство лесных избушек фактически никак не регулируется, а введение новых норм в этой сфере может лишь загрузить административную систему, сказал «Известиям» адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.

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— Звучит красиво. Сейчас отдаленные местности никем и никак не контролируются. Проект лишь добавляет административную нагрузку, но реальная отдача — под вопросом. Такие меры могут стать излишними и принести больше вреда, чем пользы, — заявил эксперт.

Кроме того, упрощение процедуры строительства временных сооружений может привести и к определенным рискам.

— У нас сейчас налоги берутся даже просто с участков. У любого строения есть прилегающая территория. Она должна быть замерена и прописана. Ведь иначе может начаться самозахват лесных участков, — сказал Владимир Энтин.

Точных данных о количестве временных сооружений в России нет. В пояснительной записке к проекту о внесении изменений в Лесной кодекс говорится только, что на территории республики Коми их порядка 1000.

Лесничие, охотники и рыболовы по традиции оставляют в избушках дрова, спички и вещи первой необходимости. Дверь в таких домиках плотно закрывают, но не запирают. После ночевки странник должен прибраться и пополнить израсходованные запасы.

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