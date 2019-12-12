Хорошо пошли: Следственный комитет отчитался о посадках чиновников

Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил сажать коррупционеров и казнокрадов на 25 лет с возможностью УДО лишь после возмещения ущерба государству. Чуть ранее СКР рассказал о том, с какими результатами подошел к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря. О чем говорят цифры правовой статистики — в материале «Известий».

Почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции было направлено в суд с момента создания Следственного комитета, сообщается в докладе ведомства. Только в 2019 году было раскрыто 11 664 преступления такого рода в рамках почти 6,5 тыс. уголовных дел. Главным образом это дача и получение взятки, мошенничество, присвоение и растрата. Согласно статистике ведомства, среди силовиков самыми подверженными коррупции оказались полицейские — с начала года перед судом предстали 752 бывших сотрудника МВД. За ними в списке следуют ФСИН (181 привлеченный к ответственности), Служба судебных приставов (84 сотрудника), МЧС (51 сотрудник) и таможня (за державу оказалось не обидно 34 служащим). Замыкает позорный реестр прокуратура с девятью проштрафившимися.

чиновники Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в зале суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ведомство Александра Бастрыкина сообщило и о предполагаемых коррупционерах из числа самих следователей СК.

«Позиция руководства ведомства по поводу нарушений закона работниками Следственного комитета является принципиальной (...) В текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении 27 сотрудников ведомства» , — говорится в докладе.

За отчетный период, по данным ведомства, расследованы дела в отношении 476 представителей органов местной власти.

Особняком идут 308 человек, в отношении которых в силу закона применялся особый порядок расследования. В их число входят 120 глава муниципальных образований, 50 адвокатов, шесть судей.

Отдельно отмечаются в докладе резонансные уголовные расследования, завершившиеся обвинительными приговорами. Среди тех, кого настигла кара закона, «бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники; бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев; заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов; бывший руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан Кубасай Кубасаев; бывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов» .

чиновники Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый в коррупции, в Тверском суде во время допроса по делу о взятках Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Также упомянуты завершенные дела в отношении бывшего зампреда правительства Московской области Алексея Кузнецова, должностных лиц ФБУ «Администрация Волго-Балт»; начальника ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андрея Ярцева; директора департамента развития МЧС России Беслана Гогохии; бывшего заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Владимира Привалова; руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачева; бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова; начальника ФГКУ «Санаторий Федеральной службы судебных приставов «Зеленая долина» Александра Сафонова, заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова.

Международный уровень

СКР является участником рабочих групп по выполнению Россией ряда международных антикоррупционных конвенций. Тем не менее состояние борьбы с коррупцией в стране постоянно служит предметом критики, в частности, со стороны российского отделения Transparency International. По мнению экспертов организации, рекомендации ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы) по внедрению международных антикоррупционных стандартов Россией в полном объеме не выполняются.

чиновники Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов, обвиняемый в растрате, перед началом рассмотрения ходатайства о его аресте в Басманном суде Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С 2012 года был запущен четвертый раунд оценки ГРЕКО, который предусматривал вопросы предупреждения коррупции в отношении представителей парламента, судей, прокуроров, декларирования доходов и других пунктов.

Справка Transparency International — неправительственная организация, основанная в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном. Российское представительство TI — АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» — внесено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

Мнение практиков

Юристы-практики приветствуют работу СК по искоренению коррупции в стране, но вместе с тем отмечают, что многое еще предстоит сделать. «Безусловно, за последние 10 лет наблюдается положительная тенденция сокращения уровня коррупции как в следственных подразделениях, так и в правоохранительных органах в целом. Вместе с тем говорить об искоренении коррупции полностью не приходится, так как ее проявления встречаются повсеместно» , — делится своими наблюдениями адвокат AVG Legal Игорь Апостолов. Слабое место в организации борьбы с коррупцией, считает Апостолов, заключается в недостатке контроля и отсутствии должной ответственности руководителей за противоправные действия своих подчиненных.

чиновники Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный из Франции по обвинению в хищении более 11 млрд рублей, во время заседания в Басманном районном суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Начальник должен следить и знать, чем занимаются его подчиненные, если он не следит и не знает, значит, он не должен занимать руководящий пост, а если следит и знает, но не предпринимает никаких мер, он должен быть подвергнут уголовной ответственности за преступное бездействие» , — говорит он.

Цифры цифрами, но реальное состояние коррупции складывается не только из количества направленных в суд антикоррупционных расследований, напоминает юрист Фонда поддержки пострадавшим от преступлений Александр Кошкин.

«Представленная Следственным комитетом Российской Федерации статистика была бы более объективной, если бы в ней отражалось количество выявленных преступлений. Учитывая количество выявленных преступлений в 2018 году, а также количество направленных в суд уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности в 2019 году — 11 664, предположу, что количество выявленных преступлений коррупционной направленности будет не сильно отличаться от показателей 2018 года» , — рассуждает он.

чиновники Бывший экс-заместитель председателя правительства Республики Дагестан Раюдин Юсуфов и бывший временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов (справа налево), обвиняемые в растрате бюджетных средств, во время оглашения приговора в Лефортовском районном суде Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Напомним, что выявленное преступление не всегда значит раскрытое. В 2018 году Генеральная прокуратура выявила 30 495 фактов коррупции. Означает ли это, что только каждое третье из них доходит до суда , задается вопросом Кошкин.

«При этом нельзя не отметить работу Следственного комитета Российской Федерации по возмещению вреда по преступлениям коррупционной направленности. Именно возмещение вреда причиненного преступлением (восстановление социальной справедливости), а уже потом само наказание за содеянное являются смыслом уголовного процесса» , — считает юрист фонда.

Казнокрадство = госизмена?

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов выступает за ужесточение уголовного наказания в отношении казнокрадов.

«Здесь необходимо все-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от 10 до 25 лет», — рассказал он «РИА Новости». Досрочное освобождение и амнистию он считает возможной лишь после возмещения ущерба.

чиновники Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану Курбан Кубасаев в Басманном суде Москвы Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Кабанов подчеркнул, что борьба с мздоимством и хищениями госсредств за последние годы стала вестись эффективнее. В частности, заработали механизмы изъятия незаконно нажитого имущества. «У нас есть регионы с высоким антикоррупционным рейтингом и рейтингом доверия к власти — Костромская, Тульская [области]. То есть у нас есть примеры позитивные. Причем это уже такие секторные, не одиночные, а достаточно серьезные примеры», — сказал он.