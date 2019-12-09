В СПЧ задумались о приравнивании хищения бюджета к госизмене

Хищение бюджетных средств необходимо приравнять к государственной измене, а виновным назначать в качестве наказания лишение свободы на срок до 25 лет. С таким предложением выступил глава «Национального антикоррупционного комитета», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

В интервью «РИА Новости», опубликованном 9 декабря, Кабанов назвал коррупцию угрозой экономике и национальной безопасности страны, а также «раздражающим внутриполитическим фактором» — россияне «не понимают, куда тратятся деньги», из-за чего «рейтинг доверия падает».

По мнению общественника, ставить вопрос о досрочном освобождении или амнистии можно только в случае, если осужденный полностью возместил ущерб.

В то же время Кабанов отмечает более эффективную борьбу с коррупцией в последние годы и развитие антикоррупционного законодательства, пишет «Газета.ру». Так, реализуются новые механизмы, например изъятие незаконно нажитого имущества.

«Борьба с коррупционерами ведется на самом верху, но при этом еще очень много работы остается. <…> Развивается система противодействия конфликту интересов на государственной службе, персональная ответственность должностных лиц. Это всё административное — когда преступление не доказано, но есть некие проявления, которые говорят о наличии тех или иных провокационных правонарушений. У нас очень много увольняется по утрате доверия и достаточно много изымается», — отметил он.

Ранее в этот день генпрокурор России Юрий Чайка анонсировал разработку в 2020 году новых методов борьбы с коррупцией. По его словам, в 2019 году улучшилась раскрываемость коррупционных преступлений, а случаи мелкого взяточничества фиксируются всё реже.

По данным Следственного комитета России, за девять месяцев текущего года в суды было направлено почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. коррупционных преступлениях. В целом удалось возместить ущерб на сумму более 2 млрд рублей.