Тачка невозврата: бывшего замминистра Подмосковья заподозрили во взятке

Коррупционный скандал разгорелся в Правительстве Московской области. На исходе недели стало известно, что Алексей Валов, занимавший до недавнего времени пост замминистра транспорта Подмосковья, задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в виде дорогостоящего автомобиля. Одновременно с этим силовики задержали замгендиректора муниципального предприятия города Щелково, оказывающего местному населению услуги в ритуальной сфере — ему инкриминируют несколько эпизодов взяток от местных кладбищенских предпринимателей. Что общего у этих расследований и другие подробности антикорруционной спецоперации в материале «Известий».

Бывший хозяин Щелковского района

По данным источника «Известий», Валов был задержан 4 декабря при получении незаконного вознаграждения в 2 млн. рублей «за общее покровительство» от лиц, которым он якобы оказывал протекцию. По данному факту в СКР было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

Свой пост в правительство Подмосковья Валов покинул всего две недели назад. Пока неизвестно, связана ли была отставка чиновника с уголовным делом.

По информации, ранее появившейся в СМИ, задержание не связано с деятельность Валова на посту замминистра региона. Любопытно, что примерно в то же время началась антикоррупционная операция в отношении Георгия Волосевича — он занимал пост замдиректора МБУ ЩМР «Ритуал-сервис». Муниципальное предприятие отвечало за оказание ритуальных услуг и работу кладбищ на территории Щелковского района.

По данным источника «Известий», спецслужбы документировали вероятную противоправную деятельность Волосевича почти год и сумели зафиксировать несколько эпизодов получения ежемесячных взяток в полмиллиона рублей. Напомним, пост главы городского округа Щелково Подмосковья до 25 марта 2019 года возглавлял Алексей Валов.

Фото: ТАСС/СК РФ Автомобиль марки Мерседес-Бенц стоимостью более 6 млн. рублей, полученный обвиняемым, по версии следствия, в качестве взятки от своей подчиненной

Задержание Валова стало возможным благодаря работе следователей подмосковного управления СКР и ФСБ по ранее возбужденному антикоррупционному уголовному делу в отношении его бывших коллег. Речь о расследовании мошенничества с муниципальным имуществом, начатом в феврале текущего года. Тогда были задержаны замглавы администрации Ирина Иванова и руководитель управления земельных отношений того же муниципалитета.

По версии следствия, с марта 2017 года чиновница и ее подчиненный приобрели право собственности на автомобильную стоянку по заниженной стоимости. Фирма, которой по дешевке досталась муниципальная собственность, была оформлена на родственников предполагаемых сообщников. Району был нанесен ущерб около 7 млн. рублей.

По данным источника «Известий», фигуранты расследования могли помочь следствию изобличить Валова и других чиновников, чтобы улучшить свои шансы на гуманный приговор в суде. В деле бывшего замминистра речь идет о взятки в виде покупки (по лизинговой схеме) дорогостоящего автомобиля «Мерседес-Бенц» за 6 млн. рублей для чиновника за счет его подчиненной, которой он, как считает следствие, и оказывал «общее покровительство».

Фото: ТАСС/СК РФ Московская область. Дом бывшего главы Щелковского муниципального района Алексея Валова

Иванова старая знакомая Валова, они работали вместе не только в Щелкове, но и в Химках. С именем женщины связаны скандалы по поводу застроек Химкинского района многоэтажками. Жителям химкинской деревни Кирилловка в 2014 году удалось отсудить у родственника Ивановой Станислава Важина участок земли, который необъяснимым образом оказался у него в аренде на 49 лет.

Стоит обратить внимание, что уход чиновника из Щелковского района в правительство области состоялся спустя месяц после задержания его заместителя. Еще одна важная для понимания картины деталь — на момент задержания чиновницы, в отношении ее предполагаемого соучастника (начальника управления земельных отношений) уже расследовалось дело о получении взяток в особо крупном размере. После увольнения с последней должности Валов выехал в регион, оперативники задержали его в Пензе и доставили в столицу.

Химкинское прошлое

Валов — кадровый офицер, в 1979 году окончил Смоленское высшее зенитное ракетное командное училище, в 1992 году окончил Военную академию ПВО сухопутных войск имени Василевского. В 2005 году вышел в отставку и попал на муниципальную службу в администрацию городского округа Химки. В те годы ряды подмосковных чиновников пополнились многими бывшими военнослужащими, так как губернатором с 2000 по 2012 годы был генерал-полковник Борис Громов.

Валов трудился под началом хорошего товарища губернатора — Владимира Стрельченко, тоже бывшего офицера Минобороны, участника Афганской войны. Валов в Химках при нем дослужился до поста первого заместителя главы района.

Фото: Администрация Щелковского района Бывший замминистра транспорта Московской области Алексей Валов

Поворотным событием в судьбе Стрельченко и его команды стало противостояние с экоактвистами, выступавшими за сохранение Химкинского леса. Жители района организовались для защиты от вырубки леса для прокладки автомагистрали Москва — Санкт-Петербург и размещения инфраструктуры. Валова в прессе называли главным врагов активистов, пытавшихся отстоять Химкинский лес. Любопытно, что после увольнения Стрельченко с поста мэра Химок в 2012 году, Валов тоже написал заявление по собственному желанию. Но спустя 8 месяцев он вернулся на должность уже при новом мэре Олеге Шахове. Издание отмечало, что перерыв совпал с судебным разбирательством по делу о покушении на химкинского активиста Константина Фетисова (преступление было совершено в ноябре 2010 года).

Напомним, что осужден на 5 лет колонии за нападение на Фетисова был помощник Валова Андрей Чернышев. Как установил суд работник администрации организовал нападение на местного жителя — несчастного изувечили бейсбольными битами. Сообщалось, что на один из допросов по делу Фетисова Валов даже приезжал с вещами. Но обошлось.

Сын Валова Андрей с 2012 по 2014 годы был прокурором Клина (Московская область).

«Переезд» в Щелково

После ухода из Химок Валов меньше месяца был замдиректора фирмы «Руно», а потом без малого два месяца руководил компанией «АПК-Родина». Но уже в июле 2014 года стал первым замглавы администрации Щелковского муниципального района. С осени того же года фактически возглавил ее. В течение почти 5 лет он руководил Щелковским районом, пока не ушел в Правительство, уступил кресло своему первому заму Сергею Горелову.

Валов стал широко известен общественности в 2015 году после своего странного, если не сказать хамоватого, совета жителям Щелковского района «помыться и почистить зубы», чтобы в городе не воняло. Это предложение было написано главой района в официальном твиттер-аккаунте в ответ на жалобы горожанина.

Фото: ТАСС/СК РФ Дом бывшего главы Щелковского муниципального района Алексея Валова

В Щелково объективно на момент дискуссии имелась проблема с запахом в городе из-за ветхой канализации, поэтому один из пользователей поинтересовался у Валова: «Когда перестанет так пахнуть в городе?». Ответ политика стал настоящим шоком для читателей: «Как только Вы помоетесь», «Есть люди, которые не чистят зубы и не моются. Тогда запах...». Также он назвал авторов подобных претензий «обиженными», «бездельниками заурядными». Скандал широко обсуждался в прессе. В ситуацию пришлось вмешаться правительству региона, в итоге по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева началась модернизация очистных сооружений Щелкова.

Дело гробовщиков

Не менее интересен и второй фигурант нового расследования спецслужб и СКР — Георгий Волосевич. По данным источника «Известий», ему инкриминируют систематическое получение взяток от предпринимателя сферы похоронных услуг за возможность беспрепятственно хоронить людей на местных кладбищах, находившихся в ведении учреждения, которое он возглавлял.

Фигурант расследования приходится родным братом заместителю главы администрации городского округа Красногорск Московской области по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволода Волосевича. По данным источника «Известий», расследование также связано с ранним антикоррупционным расследованием спецслужб в отношении чиновников щелковской администрации.