СК показал особняки пойманного на взятке экс-главы Щелковского района

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с двумя особняками бывшего главы Щелковского муниципального района в Подмосковье Алексея Валова, которого задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Соответствующее видео появилось в распоряжении «Известий» в пятницу, 6 декабря.

В видеозаписи показаны комната с бассейном и фотообоями с картинками островов и еще один интерьер с деревянными стенами.

«Оперативникам, которые обыскивали дом бывшего замминистра транспорта Подмосковья, на секунду показалось, что они попали на Бали», — заявил ведущий.

Также на видео показан черный автомобиль марки Mercedes Benz. Отмечается, что именно эту машину экс-чиновнику отдала его бывшая подчиненная в обмен на покровительство в работе. Это произошло, когда Валов еще возглавлял Щелковский район.

СМИ сообщили о задержании Алексея Валова, который также является бывшим заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, по подозрению в получении взятки 5 декабря. На следующий день его обвинили в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии СК, в 2017 году чиновник получил от подчиненной имущественные права на автомобиль Mercedes Benz стоимостью 6 млн рублей. Более половины суммы оплатила эта подчиненная «за общее покровительство и попустительство по службе».

Следствие выясняет подробности случившегося и причастность бывшего главы Щелковского района к другим коррупционным преступлениям. 6 декабря суд решит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.