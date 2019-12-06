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Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

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Фото: 5-tv.ru
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Бывшего главу Щелковского района Московской области Алексея Валова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в 2017 году чиновник получил от подчиненной имущественные права на автомобиль Mercedes Benz стоимостью 6 млн рублей. Более половины суммы было оплачено этой подчиненной «за общее покровительство и попустительство по службе», говорится в сообщении.

Следствие уточняет подробности случившегося и выясняет причастность экс-главы района к другим коррупционным преступлениям. 6 декабря суд решит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Накануне СМИ сообщили о задержании Валова.

Валов руководил районом (позже преобразован в городской округ) около двух лет, до этого еще три года работал в муниципалитете. Он сложил полномочия по собственному желанию в марте 2019 года. Причины такого шага не назывались, но в обращении к жителям, опубликованном в соцсетях, чиновник отметил, что решение далось ему нелегко.

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