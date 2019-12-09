Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами». Об этом рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью «Коммерсанту», опубликованном 9 декабря.

По его словам, в следующем году состоится координационное совещание руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратурой совместно с коллегами будет разработан комплекс мер.

«Они коснутся в том числе борьбы с «откатами» и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», — добавил Чайка.

Генпрокурор отметил, что в текущем году был усилен прокурорский надзор в сфере реализации национального плана противодействия коррупции, что положительно отразилось на раскрываемости подобных преступлений.

Так, за девять месяцев 2019 года было выявлено 26 114 случаев, а за аналогичный период 2018-го — 25 004. Фактов дачи взяток и посредничества в этом к сентябрю 2019-го было раскрыто 11 283, в то время как за весь 2018 год — 12 527.

«При этом случаи мелкого взяточничества фиксируются всё реже», — констатировал Чайка.

Бороться с коррупцией помогает и новая норма, введенная в законодательство в 2018 году. Прокурорам позволили инициировать аресты активов, благодаря чему коррупционеры не успевают «спрятать свое имущество и обанкротить компании».

Ранее в декабре Следственный комитет России (СК) опубликовал результаты расследований коррупционных преступлений в 2019 году. Выяснилось, что среди правоохранителей чаще всего в коррупции бывают уличены сотрудники МВД. Как правило, нарушителей обвиняют в мошенничестве, даче и получении взятки, а также присвоении и растрате.

За девять месяцев текущего года в суды было направлено почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. коррупционных преступлениях. В целом удалось возместить ущерб на сумму более 2 млрд рублей.