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СК назвал возмещенную за год сумму по делам о коррупции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники Следственного комитета за девять месяцев этого года направили в суды почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. коррупционных преступлениях. Удалось добиться возмещения ущерба на сумму более 2 млрд рублей, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

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«Перед судом предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 — ФССП», — цитирует Бастрыкина в воскресенье, 8 декабря, «Российская газета».

По его словам, по коррупционным преступлениям возмещен ущерб на сумму 2,047 млрд рублей, арест на имущество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений наложен на сумму 12,9 млрд рублей.

Большая часть преступлений коррупционной направленности связаны с дачей и получением взяток, что составило порядка 30% от общего массива, добавил председатель Следственного комитета.

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