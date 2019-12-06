Главе УФНС по Архангельской области и НАО предъявили обвинение в коррупции

Руководителю управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергею Родионову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Речь идет о преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере, с вымогательством взятки»), говорится в сообщении. Кроме того, представителю коммерческой организации предъявлено обвинение в посредничестве при совершении этого нарушения.

Следствие считает, что в период с апреля по ноябрь 2019 года Родионов вымогал и получал от коммерческой организации взятки за занижение показателей проверки в ее пользу и другие незаконные действия.

Чиновника и посредника задержали в одном из архангельских кафе при передаче очередного транша.

При обысках у Родионова и его близких родственников изъято более 10 миллионов рублей. Проверяется информация о движении денежных средств на его банковских счетах.

Подследственные арестованы.

Ранее 6 декабря бывшему главе Щелковского района Подмосковья Алексею Валову предъявили обвинение во взяточничестве. Следствие утверждает, что в 2017 году чиновник получил от подчиненной имущественные права на автомобиль стоимостью в 6 млн рублей. При этом более половины стоимости было оплачено этой подчиненной «за общее покровительство и попустительство по службе».