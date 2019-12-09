СК рассказал о борьбе с коррупцией в 2019 году

Следственный комитет России (СК) опубликовал результаты расследований коррупционных преступлений в 2019 году. Выяснилось, что представители МВД РФ чаще других сотрудников правоохранительных органов привлекались к уголовной ответственности за коррупцию. Об этом говорится на официальном сайте СК в понедельник, 9 декабря.

«Среди обвиняемых 752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП России, 34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, 9 сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного самоуправления», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В 2019 году 6468 уголовных дел о 11 664 преступлениях было направлено в суд. Как правило, правоохранителям инкриминируют следующие статьи: «дача и получение взятки», «мошенничество», «присвоение и растрата». Всего на скамье подсудимых оказалось 6902 человека. В их числе — 27 сотрудников Следственного комитета России.

Одним из приоритетов по делам коррупционной направленности для ведомства считается вопрос возмещения ущерба. При взаимодействии ФСБ России, МВД России, прокуратуры, Счетной палаты России, Росфинмониторинга сумма компенсаций от коррупционных преступлений достигла цифры в 2,47 млрд. рублей. Кроме того, был наложен арест на имущество обвиняемых на 12,9 млрд рублей.

6 декабря главе УФНС по Архангельской области предъявили обвинение в коррупции. При обысках у него и было изъято более 10 млн рублей.

30 ноября первого замглавы СК по Свердловской области задержали за взятку. Речь идет о сумме в 18 млн рублей

26 ноября сервис жалоб на коррупцию запустили для бизнесменов Татарстане. Предполагается, что с помощью проекта государственные органы будут получать информацию обо всех правонарушениях и коррупции на местах.