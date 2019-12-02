Адвокат Захарченко заявил об отсутствии у него претензий к администрации колонии

Осужденный за взяточничество экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко не имеет претензий к администрации мордовской колонии №5 для бывших сотрудников правоохранительных органов, в которой он сейчас находится. Об этом в понедельник, 2 декабря, ТАСС рассказал адвокат Александр Горбатенко.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что Захарченко поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а он сам обращался с жалобами на слежку и ограничение общения с другими заключенными. Горбатенко отметил, что пока Захарченко в карантине, ничего плохого с ним не происходит, а сам он не имеет претензий к администрации.

Информацию о том, что Захарченко находится вместе с больными туберкулезом и ВИЧ-инфицированными осужденными также опровергли в Управлении ФСИН по Республике Мордовия. Об отсутствии жалоб от Захарченко рассказал председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов. Претензий также не поступало в аппарат омбудсмена, что подтвердил уполномоченный по правам человека в республике Валерий Левин.

Во время службы в МВД Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей, после чего вменили еще два эпизода взяточничества и обвинили в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

10 июня суд приговорил Захарченко к 13 годам заключения, лишил его званий и обязал выплатить штраф в размере 117 млн рублей.

Экс-полковника признали виновным по трем пунктам обвинения, по одному из эпизодов — получении взятки в $800 тыс. — оправдали. В октябре приговор был смягчен на полгода: вместо 13 лет он проведет в заключении 12,5 года.

13 ноября СМИ сообщили, что Захарченко присвоили статус опасного заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Теперь в отношении экс-полковника введен ужесточенный контроль и ряд ограничений.