Прямой эфир

Адвокат Захарченко заявил об отсутствии у него претензий к администрации колонии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осужденный за взяточничество экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко не имеет претензий к администрации мордовской колонии №5 для бывших сотрудников правоохранительных органов, в которой он сейчас находится. Об этом в понедельник, 2 декабря, ТАСС рассказал адвокат Александр Горбатенко.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что Захарченко поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а он сам обращался с жалобами на слежку и ограничение общения с другими заключенными. Горбатенко отметил, что пока Захарченко в карантине, ничего плохого с ним не происходит, а сам он не имеет претензий к администрации.

Ненастоящий полковник: Захарченко «простили» $800 тыс., но дали 13 лет
Бывший высокопоставленный сотрудник МВД лишен звания и приговорен к штрафу в 117 млн рублей

Информацию о том, что Захарченко находится вместе с больными туберкулезом и ВИЧ-инфицированными осужденными также опровергли в Управлении ФСИН по Республике Мордовия. Об отсутствии жалоб от Захарченко рассказал председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов. Претензий также не поступало в аппарат омбудсмена, что подтвердил уполномоченный по правам человека в республике Валерий Левин.

Во время службы в МВД Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей, после чего вменили еще два эпизода взяточничества и обвинили в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

10 июня суд приговорил Захарченко к 13 годам заключения, лишил его званий и обязал выплатить штраф в размере 117 млн рублей.

Экс-полковника признали виновным по трем пунктам обвинения, по одному из эпизодов — получении взятки в $800 тыс. — оправдали. В октябре приговор был смягчен на полгода: вместо 13 лет он проведет в заключении 12,5 года.

13 ноября СМИ сообщили, что Захарченко присвоили статус опасного заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Теперь в отношении экс-полковника введен ужесточенный контроль и ряд ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
КС одобрил изъятие имущества у родных и близких коррупционеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019