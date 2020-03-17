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«Юла» и «Авито» приостановят продажу медицинских масок

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Онлайн-сервисы объявлений «Авито» и «Юла» объявили о приостановке публикации сообщений о продаже медицинских масок в связи с участившимися случаями спекуляции. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службах обеих площадок 17 марта.

Так, ограничения на «Юле» вводятся с 17 марта, на «Авито» — с 18-го. На обоих сервисах мера является временной, она направлена на борьбу с «нездоровым спекулированием на товарах первой необходимости» и «недобросовестными продавцами».

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При этом продавцы начали поднимать цены на 9–18%

«Мы считаем и рассчитываем, что остальной рынок приложит соразмерные усилия для стабилизации цен и обеспечения баланса спроса и предложения», — заявили в «Юле».

Также сервис ограничивает размещение объявлений о продаже экспресс-тестов на коронавирус и средств для лечения нового вида пневмонии (COVID-19).

«Мы также стараемся не допускать на площадку товары и услуги, которые могут нести недостоверную информацию об инфекции и способах ее лечения», — сообщил управляющий директор «Авито Товары» Алексей Куракин, добавив, что площадка уже заблокировала сообщения о продаже товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса.

Оба сервиса снимут ограничения после принятия правительством России постановлений о политике онлайн-продажи медицинских масок и медикаментов.

Ранее в марте запрет на рекламу медицинских масок ввела социальная сеть Facebook.

4 марта правительство ввело временный запрет на вывоз из России ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов. В тот же день в Федеральной антимонопольной службе сообщили о перебоях с поставками медицинских масок в регионах. Решение этой проблемы находится на контроле у Минпромторга и других ведомств.

В условиях повышенного спроса все российские предприятия по производству данного изделия перешли на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.

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