Предприятия по производству масок в РФ перевели на 7-дневную рабочую неделю

Все предприятия по производству медицинских масок в России перевели на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю. Об этом заявил в субботу, 14 марта, глава Минпромторга Дениса Мантуров, передает ТАСС.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках и закрыть сайты, которые перепродают их по завышенным ценам.

Ранее в этот же день Матвиенко поручила профильному комитету палаты по экономической политике «строго спросить» Мантурова о причинах дефицита антисептиков и медицинских масок на фоне угрозы распространения коронавируса.

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