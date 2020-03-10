Скупку и перепродажу масок в Японии будут наказывать штрафами и тюрьмой

Скупка и перепродажа медицинских защитных масок с целью получения прибыли будут караться в Японии тюремным заключением на срок до года, штрафом на сумму до миллиона иен ($9,8 тыс.) или сочетанием обоих наказаний. Такая мера вступит в силу с 15 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Вместе с тем поясняется, что в Японии по-прежнему разрешена перепродажа масок за ту же цену, за которую они были приобретены. Их можно также бесплатно раздавать членам семьи и знакомым.

Запрет на перепродажу медицинских масок вводится на основании закона от 1973 года, который был принят для предотвращения нехватки товаров массового спроса.

Ранее власти Японии уже попросили операторов интернет-аукционов не выставлять маски на продажу. С началом распространения нового коронавируса их там регулярно предлагают покупателям по ценам в десятки раз выше розничных. В то же время из обычной продажи маски практически исчезли.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). По последним данным, жертвами заболевания в Китае стали 3136 человек. Число заразившихся превысило 80,7 тыс. человек.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 наблюдается в Иране, Китае и Южной Корее.