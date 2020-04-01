Шведская стенка: почему Стокгольм не вводит жесткий карантин
Швеция остается последней страной Европы, где пока не введен карантин, в привычном режиме работают магазины и кафе, открыты границы с другими государствами ЕС. Между тем в стране зафиксировано свыше 4 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 146 летальных исходов — больше, чем в других скандинавских государствах. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: тактику шведского правительства поддерживает значительная часть населения, потому действующая политика продолжится.
Лондон не в пример
Коронавирус пришел в Скандинавию в середине февраля. Со второй недели марта Исландия, Норвегия, Финляндия и Дания ввели режим строгого карантина, закрыли школы и вузы, ограничили передвижение между городами. К середине месяца они закрыли национальные границы.
Шведы смотрели на соседей, в панике скупающих туалетную бумагу и санитайзеры, и не предпринимали в буквальном смысле ничего: в стране до сих пор работают детские сады, младшая и средняя школы, рестораны и ночные клубы, все музеи, театры и даже лыжные трассы на севере по-прежнему открыты. Королевство не закрыло границы для въезжающих из других государств ЕС, запрет на въезд действует лишь для граждан третьих стран. Закрылись и перевели своих учеников на удаленку только вузы и старшие классы школы. Правительство выпускает рекомендации, но не запреты — например, советует людям старше 70 лет сидеть дома.
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время пресс-конференции по коронавирусу
Подобную тактику главный эпидемиолог королевства Андерс Тегнель объяснил тем, что правительство заботится о сохранении психического и физического здоровья людей. Именно поэтому власти не хотят создавать искусственные ограничения, которые будут удерживать людей взаперти в течение длительного времени.
Премьер-министр страны Стефан Лёвен заявил, что королевство будет полагаться на сознательность своих граждан.
— Мы все как личности должны взять на себя ответственность. Мы не можем просто начать издавать указы и всё запрещать, — отметил он. — Это вопрос здравого смысла.
Лишь 27 марта на фоне рекордного прироста числа умерших от инфекции премьеру пришлось ввести ряд ограничений – запретить собрания больше 50 человек. В соседних Норвегии и Дании с 17 марта нельзя находиться вместе группам, в которых больше 10 человек. Осло пошел еще дальше и запретил подданным королевства уезжать на дачи, чтобы избежать роста нагрузки на региональные больницы.
Дезинфекция салона такси в Стокгольме
Позиция шведского правительства заключается в том, что повальные ограничения не сильно влияют на распространение заболевания, поэтому Стокгольм пытается хотя бы спасти экономику, раз избежать повсеместного инфицирования всё равно не удастся.
В Швеции проживает 10,2 млн человек, что делает ее самой многонаселенной страной скандинавской пятерки, коронавирусом заражены свыше 4 тыс. граждан — в среднем за сутки эта цифра прирастает на 300 новых случаев. В королевстве зарегистрирован и рекордный для Скандинавии уровень смертности — 146 человек. Причем 36 скончались за ночь с воскресенья на понедельник.
Для сравнения: в соседней Норвегии проживает 5,3 млн человек, COVID-19 зафиксирован у 4,3 тыс. граждан. Несмотря на жесткий карантин, прирост новых случаев за последнюю неделю у норвежцев в среднем идентичен шведскому — 240–250 новых случаев за сутки. Но смертность в Норвегии в три раза ниже, чем в Швеции, — всего 31 погибший.
Аналогичные показатели в Дании — из 5,6 млн граждан коронавирусом болеют 2733 человека, скончались 77. Прирост числа инфицированных — 200–230 в сутки.
По мнению главы сектора региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константина Воронова, ситуация в Швеции умеренно опасная и развития итальянского сценария здесь не будет. Связано это не только с социальным благополучием и сознательностью шведов, на которую уповает премьер, но и с географией — страна находится на периферии Европы, волны зараженных докатываются до королевства в меньшей степени, отметил эксперт.
Развернутый полевой госпиталь в Гетеборге
— Шведы не хотят менять привычную социоэкономическую модель, как бы сильно их ни критиковали за это норвежцы. В Стокгольме считают, что ограничения будут давить на человека больше, чем сам медицинский аспект борьбы с вирусом, поэтому ищут золотую середину, — заявил эксперт «Известиям». — В Швеции ниже плотность населения, даже в крупных городах: Стокгольме, Мальме, Гетеборге. Что уж и говорить, если в столице проживает всего 1,5 млн человек. Здания построены с большими расстояниями, что тоже способствует нераспространению вируса.
По оценке эксперта, левоцентристский кабинет Стефана Лёвена пока справляется с ситуацией, большой критики курс правительства не получил. Напротив, премьер заручился социально-политическим консенсусом всех партий. Как это обычно бывает в малых странах, общество консолидировалось.
Ранее аналогичной тактики планировал придерживаться и британский премьер Борис Джонсон, однако вскоре он изменил стратегию и ввел в королевстве карантин. А потом и сам заболел COVID-19. По словам Константина Воронова, изменение поведения Лондона объясняется тем, что Великобритания крупнее (вторая по размерам страна в Европе после ФРГ) и у королевства больше связей с внешним миром, чем у Швеции.
Санитайзеры вместо водки
В Швеции по-прежнему можно спокойно поужинать в любимом ресторане, единственное — собраться большой компанией не получится: за столиками специальные метки, позволяющие сесть максимум двоим, рассказал «Известиям» студент Лундского университета Арсений, живущий в королевстве с 2018 года. Все вузы страны перешли на удаленное обучение, некоторые студенты уехали в свои страны, однако Арсений решил остаться.
— Минимальные ограничения не означают отсутствие борьбы. С вирусом можно бороться разными способами, правительство пытается инвестировать время и силы в разработку и тестирование вакцин и вариантов лечения, чтобы усилить медицинскую систему и ускорить процесс реабилитации, — пояснил Арсений. — Борьба ведется, при этом сделан упор на сознательность шведского общества.
Обработка скамейки на железнодорожной платформе в аэропорту Стокгольма
По его словам, шведы действительно высокоорганизованы и подходят к борьбе с инфекцией разумно. Об этом говорит и степень вовлеченности крупного бизнеса: так, алкогольный бренд Absolut начал производить основу для дезинфекторов вместо водки. Производитель грузовиков Scania и авиакомпания SAS перевели часть персонала на помощь медицинским учреждениям. Всех приехавших из стран риска отправляют на 14-дневный карантин, который при этом оплачивается.
— Люди перестали собираться массово, очень большая часть граждан практикует социальное удаление самостоятельно. Лунд — студенческий город, после закрытия университета многие разъехались по домам, теперь в общежитии пусто. Но часть студентов продолжает гулять в парках, особенно многолюдно на спортивной площадке. Это люди из спортивных клубов переместились на улицу, чтобы быть на открытом воздухе, это безопаснее, — признал Арсений.
Общественный транспорт продолжает работать, включая междугородние поезда, однако самым популярным средством передвижения для жителей Лунда как был, так и остается велосипед. При этом правила социального дистанцирования, как шутит Арсений, у шведов в крови — жители страны и до коронавируса уважали личное пространство друг друга. Он также отметил, что в обществе действительно ведется оживленная полемика о правильности действий правительства.
Пассажиры в метро Стокгольма
По мнению жителя Стокгольма Эрика, не все шведы довольны политикой кабмина. Некоторые, глядя на действия соседей, считают, что чем раньше власти пойдут на ограничительные меры, тем быстрее удастся победить эпидемию.
— С другой стороны, если бы правительство ввело жесткие запреты, закрыло все рестораны, фитнес-клубы и так далее, они бы терпели еще большую критику со стороны владельцев бизнеса, — сказал Эрик «Известиям».
Панических закупок продовольствия в Швеции нет — на примере соседней Дании, где ввели экстренный карантин, шведы убедились: продовольственные магазины всё равно продолжают работать, еды навалом и поводов для истерики нет. Единственное совпадение с общемировой повесткой — массовые закупки туалетной бумаги, но и они вскоре прошли. Сейчас самый дефицитный товар, рассказал «Известиям» Эрик, это мыло.