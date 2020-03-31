Все по местам: как чувствуют себя жители закрытых на карантин городов

С минувшего понедельника российские регионы по примеру столицы один за другим уходят на самоизоляцию. Одной из первых от любых контактов с соседями отказалась Ленинградская область. Власти региона пошли даже на более жесткие меры, чем в Москве, — друг от друга закрылись даже города, входящие в нее. Первыми с ограничениями столкнулись населенные пункты, где уже выявлены случаи заражения коронавирусом. Жители Мурино, Выборга и Кингисеппа рассказали «Известиям» о том, как им живется в затворничестве. Всего к вечеру вторника на самоизоляцию ушли 53 региона страны. Предполагается, что к 1 апреля этот режим будет введен уже в 64 субъектах.

«Закупились продуктами и сидим»

В Ленинградской области, несмотря на малое число зараженных новым коронавирусом (по данным на вторник, 14 человек), власти приняли решение приостановить передвижение между районами. С 31 марта регион разбили на 220 секторов, которые будут контролироваться с помощью ГИБДД, Росгвардии и народных дружин. Таково распоряжение губернатора Александра Дрозденко.

О том, что Мурино, Кингисепп и Выборг закрыты, жители узнали из новостей. Введенные ограничения на передвижения, судя по всему, не тотальные — при необходимости людям выдают пропуска.

Жители Мурино пока не особо понимают, как будет контролироваться въезд в город и выезд из него. Главное их беспокойство вызвано тем, что адреса регистрации и фактического проживания совпадают далеко не у всех.

Карантин_1 Cанобработка общественных зон и дорог в Мурино Фото: правительство Ленинградской области/lenobl.ru

Супруги Ангелина и Степан из Мурино сидят дома уже несколько дней. Город, по их словам, ушел на карантин без особого сопротивления: на улицах практически никого нет, а на въезде пропала вечная пробка. В целом трагедии во временной самоизоляции семейная пара не видит и старается проводить время с пользой.

— Наконец-то окна помыла. Надеюсь, это не считается нарушением карантина, — пытается шутить Ангелина.

Единственное, что ее действительно беспокоит, так это уже подписанный отпуск, запланированный на конец апреля. Проводить его в четырех стенах не хочется, но отдел кадров распущен по домам, заявление уже не отозвать.

Сейчас жители Мурино покидают дома в основном для похода в магазин.

— Пошла за памперсами с младшим ребенком, потому что дома его одного не оставишь. На улице встречались мамы с детьми, колясками. А других людей практически нет, детские площадки все огорожены, — рассказала «Известиям» Ольга Иголькина.

Карантин_2 Один из населенных пунктов Ленинградской области во время режима самоизоляции Фото: правительство Ленинградской области/lenobl.ru

По ее словам, горожане восприняли ситуацию довольно серьезно и при посещении магазина большинство надевают медицинскую маску и перчатки.

Аналогично отреагировали и в Выборге. По словам местной жительницы Эльвиры Юзепчук, людей на улицах стало значительно меньше еще в выходные — многие боятся выходить.

— Город пустой, из пешеходов только сотрудники городских служб и организаций, которые не закрыли. Про жесткие меры пока ничего не говорили. Но мы запаслись продуктами и сидим дома, — сообщила местный фотограф Надежда Василисина.

А в Кингисеппе совершенно противоположная ситуация — многие горожане не воспринимают всерьез угрозу вируса, до сих пор там мало кто пользуется защитными средствами.

— Мамы с колясками выходят гулять компаниями, детей-подростков просто выпускают на улицу. Окружающие смеются и показывают на тебя пальцем, если ты в маске и перчатках, — посетовала в беседе с «Известиями» местная жительница Ксения Поприйчук.

Карантин_3 Пропускной пункт в закрытом Волхове Фото: vk.com/ДТП и ЧП | Тихвин

Жесткий режим самоизоляции ввели в Кронштадте и Волхове. Соцсети во вторник утром заполнились фотографиями установленных на выезде из городов блокпостов ДПС.

«Понятно, что всё очень серьезно. Но не видела ни разу в эти дни, чтобы в магазинах обрабатывали дезинфицирующими растворами дверные ручки, корзины и тележки», — написала жительница Волхова Ирина Кузина на странице группы города во «ВКонтакте».

Проведенный опрос в той же группе — участие в нем приняли 1217 человек — показал, что режим самоизоляции соблюдают 72% жителей.

Цепная реакция

Еще 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал регионы изучить возможность введения мер, аналогичных московским. За два дня больше половины регионов России последовали примеру столицы и ввели режим обязательной самоизоляции. С 31 марта ограничения действуют уже в 53 регионах страны.

К вечеру 31 марта обязательная самоизоляция для граждан любого возраста введена во всех пяти регионах Черноземья, включая Тамбовскую область, которая дольше всех избегала карантина.

Аналогичная ситуация в Поволжье — восемь из восьми субъектов экономического района ввели ограничения по примеру Москвы. Последней пошла на такие меры Пензенская область, ранее там действовал запрет на передвижение только для жителей старше 65 лет.

Карантин_4 Росгвардейцы и полицейские патрулируют ушедшую на самоизоляцию Пензу Фото: vk.com/Первый на районе, Пенза

В Магаданской области нет ни одного заболевшего коронавирусом, однако и там решили подстраховаться и ввели режим изоляции для всех жителей региона.

Южный федеральный округ также демонстрирует солидарность со столичным регионом, не спешат отправлять жителей на самоизоляцию лишь в Крыму и Севастополе. Однако на подъездах к городу развернули блокпосты и стали проверять температуру у всех въезжающих. На полуострове закрыты для посещения все леса и пляжи.

Орловская область также не спешит с самоизоляцией, хотя все соседние области уже ввели подобные ограничения. Как пояснил «Известиям» член Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый, оперативный штаб региона ввел режим повышенной готовности, но для полной изоляции жителей причин пока нет — в области относительно спокойная обстановка, только трое заболевших, все в легкой степени.

Карантин_5 Памятник «Дама с собачкой» во время карантина в Ялте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Власти Карелии ввели режим самоизоляции, несмотря на то что зараженных коронавирусом там пока не зарегистрировано. Между тем, как заявила «Известиям» пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, регион оказался единственным в РФ, где на всю карантинную неделю приостановлена работа общественного транспорта.

— Если мы закрыли все магазины, рестораны и кафе, но при этом человек, добираясь на работу, проехал в переполненной маршрутке, то всё остальное становится бессмысленным, — отметила представитель администрации.

В Якутии полностью блокировать общественный транспорт не стали, но с 30 марта автобусами воспользоваться можно только утром и вечером, рассказала «Известиям» член Общественной палаты Якутии Вера Душкевич.

В Татарстане неизвестные раньше времени запустили сайт, через который жители республики смогут оформить пропуск на выход из дома. Этот сайт недействующий, ему верить пока нельзя, заявила «Известиям» пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

Карантин_6 Пустая улица в Симферополе во время режима самоизоляции Фото: vk.com

Полностью закрываются острова России. Еще с 15 марта как минимум до Пасхи закрыт для посещений с материка остров Валаам, с 31 марта закрывается единственный населенный остров на Байкале — Ольхон.

В самоизоляцию до 5 апреля ушли также Сахалин и Курильские острова, при этом морское и воздушное сообщение между ними по-прежнему сохраняется. В Приморском крае режим самоизоляции установлен до 5 апреля, но гостиницы и горнолыжные трассы будут закрыты до 1 июня.

Контроль и учет

По итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло 30 марта, глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал целый ряд поручений, направленных на борьбу с распространением инфекции на территории России.

Отслеживать соблюдение режима карантина в столице будут с помощью операторов мобильной связи. С 3 апреля начнется СМС-информирование граждан о нарушениях ими карантина, параллельно данные будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и Минздраву до 1 апреля необходимо представить прогноз распространения коронавирусной инфекции в России по регионам.

Граждан, прибывающих на территорию России, проинформируют в самолетах и при регистрации на авиарейсы о необходимости заполнения специальной электронной формы на едином портале госуслуг. В ней должны быть указаны не только личные данные пассажира, но и адреса проживания на время карантина.

Карантин_7 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

МВД, ФСБ и мэру Москвы Сергею Собянину поручено продолжить передачу сведений в рабочую группу Государственного совета по противодействию распространению коронавируса о лицах, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или стран, где зарегистрированы новые случаи заражения.

Также премьер поручил приостановить регистрацию браков на время введенного карантина.

Пока среди всех субъектов РФ лидером по числу заболевших и росту инфицирования остается Москва (1613 случаев), за ней следуют Московская область (119), Санкт-Петербург (98) и Свердловская область (33).

Над текстом работали: Эльнар Байназаров, Алексей Забродин, Любовь Лежнева, Павел Панов, Никита Прокшин, Елена Сидоренко, Максим Ходыкин