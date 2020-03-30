А в четырех стенах — целый мир: что делать и смотреть на карантине
В России начались длинные выходные. Причина, конечно, совсем не праздничная. Но даже вынужденные антивирусные каникулы — не повод страдать в четырех стенах. Благо десятки различных сервисов дают возможность провести время с пользой и удовольствием даже в условиях полной самоизоляции. «Известия» изучили самые интересные предложения.
Египетская сила и парижские катакомбы
Эх, сейчас бы по Парижу побродить… Но пока даже на собственную улицу выходить без острой необходимости не советуем. А что Париж? В нашем сердце и на виртуальных экранах. Вы когда-нибудь в парижских катакомбах были? То-то же! Но на карантине всё возможно. На сайте подземелья для просмотра доступны несколько частей катакомб, в числе которых гигантский оссуарий — место для хранения скелетированных останков.
Для любителей истории «Волошинка» подготовила целую серию онлайн-проектов. Есть среди них и те, которые расскажут о пандемиях в истории человечества — не запугать, но придать силы всем смотрящим готовы востоковеды, антиковеды и медиевисты (специалисты по истории европейского Средневековья). Часть лекций платная, но есть и с бесплатным доступом. Так 3 апреля известный египтолог Виктор Солкин прочитает лекцию «Мумии, золото и песок. Археология Древнего Египта».
К слову, цикл лекций о напастях веков минувших «Опасные времена. Как Россия и Европа сражались с болезнями» запустили и Музеи Московского Кремля — выкладывают бесплатно и два раза в неделю на YouTube-канале.
Музей «Россия — моя история» тоже заработал в онлайн-формате, открыв Instagram-архив. Из афиши: 30 марта в 18:00 Instagram-премьера фильма «Чудо в русской истории» с выставки «Рюриковичи». А на сайте музея-заповедника «Царицыно» запустили курс лекций «Екатерина II: остроумная история».
До 15 апреля и совершенно бесплатно (по промокоду «КАРАНТИН») можно послушать курсы, подкасты и разнообразные полезные материалы на «Радио Arzamas».
Панда mia!
В зоопарк не попасть, а между тем жизнь там не останавливается ни на минуту (разве что у ленивца она протекает чуть медленнее). Каждый день из вольеров саймири (маленькая обезьянка из семейства цепкохвостых), орангутанов, мартышек диана и милейших больших панд проходят трансляции в режиме реального времени, но по расписанию: действо с участием обезьян доступно с 9:00 до 17:00, зато наблюдать за пандами можно круглыми сутками.
Отдельная тема — трапеза жителей зоосада. Видеозаписи завтраков и обедов зверей и птиц выкладываются на официальных страничках в соцсетях с понедельника по пятницу в 19:00. В некоторых видеокамеры крепятся на головах киперов, так что может показаться, будто это вы сами кормите харзу (зверек из рода куниц) перепелками и летучими мышами или морского котика — рыбой.
Кстати о котиках. В Москве заработал сервис онлайн-общения с хвостатыми из приютов. Называется «Виртуальный хозяин».
«Пользователь регулярно получает фотографии и видео о питомце, новости о его состоянии и самочувствии, а если он принимает решение взять кота домой, куратор проведет онлайн-собеседование и забронирует питомца до окончания карантина», — отмечают организаторы проекта.
Не можете взять к себе? Тогда есть возможность обеспечить животному хотя бы сытую жизнь на карантине. Ассоль, Маффин и еще почти два десятка животных будут благодарны.
Домашний кинотеатр
В этой категории глаза разбегаются. Многие сервисы проявили удивительную щедрость — главное не перепутать необходимые к доступу коды.
Онлайн-сервис more.tv накроет волной качественного кино по промокоду SIDIMDOMA. Мы, кстати, для вас уже и гид по самым интересным сериалам составили («Дылды», «Корни» с неподражаемым Антоном Лапенко — все там). Предложение распространяется даже на платный в обычное время премиальный контент.
Открыт «КиноПоиск HD» — промокод POKAVSEDOMA; ivi, MEGOGO, Okko попросят 1 рубль за месяц подписки.
С 18 марта действующим подписчикам Amediateka подарили месяц бесплатно, с новых зрителей обещают снять в 2 раза меньше за подписку на три, шесть и 12 месяцев. «Триколор» открыл бесплатный доступ к основным пакетам каналов и фильмов до 12 апреля.
Для тех, кто любит не только смотреть кино, но и читать о нем, — старейший журнал «Искусство кино» не поленился и выложил весь архив за прошлый год здесь.
Сказки на карантине и завтрак с писателем
Если своей библиотеки уже недостаточно, то «ЛитРес» совместно с «Ростелеком» открывают двери в свою — на виртуальных полках уже стоят 150 тыс. электронных книг. За 30 дней чтения взахлеб не возьмут ни копейки. Как и сервис Storytel с девизом «слушайте аудиокниги, берегите себя». Bookmate также солидарен с коллегами по цеху.
Бесплатные электронные книги предлагает и «Альпина.Книги» по промокоду: GIFT_ STAYHOME. Хороший выбор из 70 книг на все случаи жизни в отдельно взятом доме: «Рецепт счастья», «Микро-мастер-классы: как освоить максимум интересного быстро и легко», «Дома весело! Развивающие игры для самых маленьких», «Считаю до трех!»: Что делать, если дети сводят с ума» и даже «Краткая история пьянства от каменного века до наших дней».
В Instagram, тем временем, поселились «Сказки на дому», а точнее «Сказки на карантине» — «любимые актеры безвозмездно читают сказки для всех, кто оказался в самоизоляции». Комментаторы уже нарекли Максима Виторгана Королем Сказок за авторское прочтение «Рассказов для детей» Даниила Хармса.
В подборке есть стихи «Бутерброд», «Черепаха», «Поросенок» и «Чудаки» в исполнении Ингеборги Дапкунайте и сказка о Василисе Премудрой от Марьяны Спивак. Светлана Устинова читает «Буратино», Анатолий Белый — трогательные и чудаковатые стихотворения о дожде и кошачьей вежливости, Алексей Агранович разбил читку своего любимого «Острова сокровищ» на целый сериал, а «Петька-микроб» звучит теперь голосом Паши Артемьева. Читают каждый день в прямом эфире (на русском, французском, литовском), иногда вместе с детьми. Записи, правда, выкладывают нерегулярно, так что следите за расписанием прямых эфиров.
«Гайдаровка» зовет к «Телевизору» — на онлайн-проект для нескучного дня: 11:00 — завтрак с писателем, издателем или художником-иллюстратором; 14:30 — мастер-класс «Что делать дома, пока все дома»; 17:00 — музчас; 19:00 — читают отрывки из списка «100 лучших новых книг для детей и подростков».
Зайти в Тадж-Махал и улететь на Луну
Гуляем дома и по всему миру. Проект Google Arts & Culture дает возможность побродить по Русскому музею, зайти в Тадж-Махал или сделать кружок-другой у Колизея — десятки экскурсий по музеям, храмам и мировым достопримечательностям. На сайте Лувра доступны виртуальные экскурсии по музею, галерея Уффици открыла цифровые архивы, Сикстинская капелла ждет виртуальных посетителей.
Если вы еще не посмотрели, то советуем 5-часовое видео прогулки по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro, и другие варианты «интеллигентной изоляции» от музея.
Снятое на iPhone путешествие по Эрмитажу
На сайте NASA доступна видеогалерея с хорошим разрешением — до Луны буквально рукой подать.
Почин Большого и МХАТовская пауза
Большой театр впервые проводит онлайн-трансляции опер и балетов из золотого фонда. Начали с традиционного, можно сказать даже знакового «Лебединого озера» (партию Одетты/Одилии исполняет Светлана Захарова). Спектакли доступны на YouTube-канале Большого, а расписание выглядит так: оперы «Царская невеста» (1 апреля) и «Борис Годунов» (7 апреля), балет «Марко Спада» (4 апреля) и «Щелкунчик» (10 апреля). Трансляция начинается в 19:00 и доступна для просмотра в течение суток.
«Золотая маска» с 26 марта начала бесплатные онлайн-показы спектаклей-номинантов и лауреатов премии прошлых лет на платформе кинозала Okko в разделе «Искусство онлайн».
Сцена из балета «Лебединое озеро» в постановке Большого театра
Шедевры мировых театров также доступны для просмотра, не вставая с дивана: стримы от Metropolitan Opera, альтернатива от Баварской оперы, бесплатный архив спектаклей Венской оперы.
МХАТ взял паузу в спектаклях, но актеры читают для зрителей стихи в соцсетях под рубрикой «Прикосновение». Новое видео выкладывают каждый день в 15:00.
Кстати, задолго до карантина в Сеть начали выкладывать аудиозаписи радиоспектаклей «Театр у микрофона» (была в эпоху «без интернета» такая передача). Поностальгировать и познакомить детей с мировыми произведениями и первоклассными чтецами-актерами можно здесь.
Тренируем тело и мозг
Чем отличался москвич от петербуржца на текущей неделе? Один нес домой гантели, второй — настольные игры. Именно такую особенность в покупках заметили продавцы и операторы фискальных данных. Москвичи на 33% больше, чем в это же время год назад, запаслись спортинвентарем, кроссовками и толстовками.
А что прикажете делать, когда двери в фитнес-зал на замке? Занимаются сами или под присмотром тренеров — многие спортзалы перешли на формат онлайн-тренировок. Полезных видео хватает в Instagram, на YouTube, и вот еще пару сервисов в копилку: приложение для занятий йогой Down Dog (до 1 апреля бесплатно), бесплатная зарядка от «Спортивной секции».
В Петербурге спрос на настольные игры вырос на 70%. А что? Тоже вариант для досуга. Когда полы блестят, гардероб пересмотрен и распределен по полочкам (многие советуют устроить на карантине «уборку года»), самое время занять голову чем-то полезным.
«Это отличный способ интересно и весело провести время с друзьями и близкими. Особенно «настолки» могут выручить родителей, которые не знают, чем занять детей во время вынужденных каникул», — говорит директор издательства настольных игр Дмитрий Павлов.
Размяли мозги на играх, а там и до самообразования рукой подать. О чем мечтали? Кулинария, вышивка золотой нитью, скорочтение… Университет интернет-профессий «Нетология» раздает бесплатные видеокурсы о маркетинге, бизнесе и дизайне по промокоду STAYHOME.
Онлайн-школа дизайна и иллюстрации Bang Bang Education открыла доступ к 46 курсам «Дизайн-библиотеки» — всего 400 часов бесплатных видеолекций. До 1 мая курсы английского с нуля «Метод Тичера» бесплатны.
«Тотальный диктант» в этом году перенесен с весны на осень, но друзья и эксперты проекта проведут 4 апреля онлайн-марафон — 7 часов лекций о языке нон-стоп с 9:00 до 16:00 мск.
Лекторий «Прямая речь» открыл бесплатный доступ к своему видеоархиву: Дмитрий Быков расскажет «Про Гарри Поттера», Анастасия Четверикова — об «Усах Дали», Катерина Мурашова подскажет, что делать, «если ребенок ничего не хочет…».
Будем петь и танцевать!
Поклонники «Металлики», ликуйте! Группа решила осчастливить фанатов видео с лучших концертов, выложив их в свободный доступ. Записи обещают выкладывать каждый понедельник на YouTube-канале и в Facebook с хештегом #MetallicaMonday. Первым появился прошлогодний летний концерт в Slane Castle.
Нашим музыкантам тоже скучно в этот непростой период массовой отмены концертов: общаются в соцсетях и устраивают онлайн-концерты на специальных платформах. Так «Одноклассники» запустили стриминговый сервис OK Live, где проходят встречи и живые концерты звезд российского шоу-бизнеса. Уже опробовали виртуальную сцену Полина Гагарина, Юлианна Караулова, группа «Кватро», Наргиз, Нюша, Сосо Павлиашвили и другие. Расписание концертов и встреч выкладывают в группе «Музыка в ОК».
По душе классика? На портале «Культура.рф» выкладывают записи концертов Дмитрия Хворостовского, Дениса Мацуева, Валерия Гергиева и других, проходивших на сцене концертного зала имени Чайковского и Мариинки.
Пианист Денис Мацуев во время прямой трансляции из пустого Концертного зала им. П.И. Чайковского
«Домашний сезон» открыла Московская филармония. Афиша прямых трансляций концертов без зрителей здесь.
Между прочим, медики советуют во время карантина танцевать, чтобы расстаться с лишними калориями. Но без фанатизма — соседи квартирой ниже тоже на самоизоляции.
«Двигаться способов масса, начиная от того, что каждый час включать музыку и танцевать, делать упражнения, ходить даже по маленькой комнате можно, — посоветовала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина. — Танцевать — это самое лучшее, потому что это поднимает и настроение, и дух, и при этом все мышцы работают».
Так и победим.