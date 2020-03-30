А в четырех стенах — целый мир: что делать и смотреть на карантине

В России начались длинные выходные. Причина, конечно, совсем не праздничная. Но даже вынужденные антивирусные каникулы — не повод страдать в четырех стенах. Благо десятки различных сервисов дают возможность провести время с пользой и удовольствием даже в условиях полной самоизоляции. «Известия» изучили самые интересные предложения .

Египетская сила и парижские катакомбы

Эх, сейчас бы по Парижу побродить… Но пока даже на собственную улицу выходить без острой необходимости не советуем. А что Париж? В нашем сердце и на виртуальных экранах. Вы когда-нибудь в парижских катакомбах были? То-то же! Но на карантине всё возможно. На сайте подземелья для просмотра доступны несколько частей катакомб, в числе которых гигантский оссуарий — место для хранения скелетированных останков.

О1 Фото: Les catacombes de Paris/catacombes.paris.fr

Для любителей истории «Волошинка» подготовила целую серию онлайн-проектов. Есть среди них и те, которые расскажут о пандемиях в истории человечества — не запугать, но придать силы всем смотрящим готовы востоковеды, антиковеды и медиевисты (специалисты по истории европейского Средневековья). Часть лекций платная, но есть и с бесплатным доступом. Так 3 апреля известный египтолог Виктор Солкин прочитает лекцию «Мумии, золото и песок. Археология Древнего Египта».

К слову, цикл лекций о напастях веков минувших «Опасные времена. Как Россия и Европа сражались с болезнями» запустили и Музеи Московского Кремля — выкладывают бесплатно и два раза в неделю на YouTube-канале.

Музей «Россия — моя история» тоже заработал в онлайн-формате, открыв Instagram-архив. Из афиши: 30 марта в 18:00 Instagram-премьера фильма «Чудо в русской истории» с выставки «Рюриковичи» . А на сайте музея-заповедника «Царицыно» запустили курс лекций «Екатерина II: остроумная история».

Фото: Global Look Press/Russian Look Екатерина II

До 15 апреля и совершенно бесплатно (по промокоду «КАРАНТИН») можно послушать курсы, подкасты и разнообразные полезные материалы на «Радио Arzamas».

Панда mia!

В зоопарк не попасть, а между тем жизнь там не останавливается ни на минуту (разве что у ленивца она протекает чуть медленнее). Каждый день из вольеров саймири (маленькая обезьянка из семейства цепкохвостых), орангутанов, мартышек диана и милейших больших панд проходят трансляции в режиме реального времени, но по расписанию: действо с участием обезьян доступно с 9:00 до 17:00, зато наблюдать за пандами можно круглыми сутками.

О2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Отдельная тема — трапеза жителей зоосада. Видеозаписи завтраков и обедов зверей и птиц выкладываются на официальных страничках в соцсетях с понедельника по пятницу в 19:00. В некоторых видеокамеры крепятся на головах киперов, так что может показаться, будто это вы сами кормите харзу (зверек из рода куниц) перепелками и летучими мышами или морского котика — рыбой.

Кстати о котиках. В Москве заработал сервис онлайн-общения с хвостатыми из приютов. Называется «Виртуальный хозяин».

« Пользователь регулярно получает фотографии и видео о питомце, новости о его состоянии и самочувствии, а если он принимает решение взять кота домой, куратор проведет онлайн-собеседование и забронирует питомца до окончания карантина », — отмечают организаторы проекта.

О4 Фото: facebook.com/Фонд помощи бездомным животным «РЭЙ»

Не можете взять к себе? Тогда есть возможность обеспечить животному хотя бы сытую жизнь на карантине. Ассоль, Маффин и еще почти два десятка животных будут благодарны.

Домашний кинотеатр

В этой категории глаза разбегаются. Многие сервисы проявили удивительную щедрость — главное не перепутать необходимые к доступу коды.

Онлайн-сервис more.tv накроет волной качественного кино по промокоду SIDIMDOMA. Мы, кстати, для вас уже и гид по самым интересным сериалам составили («Дылды», «Корни» с неподражаемым Антоном Лапенко — все там). Предложение распространяется даже на платный в обычное время премиальный контент.

Открыт «КиноПоиск HD» — промокод POKAVSEDOMA; ivi, MEGOGO, Okko попросят 1 рубль за месяц подписки.

О5 Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

С 18 марта действующим подписчикам Amediateka подарили месяц бесплатно, с новых зрителей обещают снять в 2 раза меньше за подписку на три, шесть и 12 месяцев. «Триколор» открыл бесплатный доступ к основным пакетам каналов и фильмов до 12 апреля.

Для тех, кто любит не только смотреть кино, но и читать о нем, — старейший журнал «Искусство кино» не поленился и выложил весь архив за прошлый год здесь.

Сказки на карантине и завтрак с писателем

Если своей библиотеки уже недостаточно, то «ЛитРес» совместно с «Ростелеком» открывают двери в свою — на виртуальных полках уже стоят 150 тыс. электронных книг. За 30 дней чтения взахлеб не возьмут ни копейки. Как и сервис Storytel с девизом «слушайте аудиокниги, берегите себя». Bookmate также солидарен с коллегами по цеху.

Бесплатные электронные книги предлагает и «Альпина.Книги» по промокоду: GIFT_ STAYHOME. Хороший выбор из 70 книг на все случаи жизни в отдельно взятом доме: «Рецепт счастья» , «Микро-мастер-классы: как освоить максимум интересного быстро и легко», «Дома весело! Развивающие игры для самых маленьких», «Считаю до трех!»: Что делать, если дети сводят с ума» и даже «Краткая история пьянства от каменного века до наших дней» .

О6 Фото: ТАСС/DPA/Jens Büttner

В Instagram, тем временем, поселились «Сказки на дому», а точнее «Сказки на карантине» — «любимые актеры безвозмездно читают сказки для всех, кто оказался в самоизоляции». Комментаторы уже нарекли Максима Виторгана Королем Сказок за авторское прочтение «Рассказов для детей» Даниила Хармса.

В подборке есть стихи «Бутерброд», «Черепаха», «Поросенок» и «Чудаки» в исполнении Ингеборги Дапкунайте и сказка о Василисе Премудрой от Марьяны Спивак. Светлана Устинова читает «Буратино», Анатолий Белый — трогательные и чудаковатые стихотворения о дожде и кошачьей вежливости, Алексей Агранович разбил читку своего любимого «Острова сокровищ» на целый сериал, а «Петька-микроб» звучит теперь голосом Паши Артемьева. Читают каждый день в прямом эфире (на русском, французском, литовском), иногда вместе с детьми . Записи, правда, выкладывают нерегулярно, так что следите за расписанием прямых эфиров.

«Гайдаровка» зовет к «Телевизору» — на онлайн-проект для нескучного дня: 11:00 — завтрак с писателем, издателем или художником-иллюстратором; 14:30 — мастер-класс «Что делать дома, пока все дома»; 17:00 — музчас; 19:00 — читают отрывки из списка «100 лучших новых книг для детей и подростков».

Зайти в Тадж-Махал и улететь на Луну

Гуляем дома и по всему миру. Проект Google Arts & Culture дает возможность побродить по Русскому музею, зайти в Тадж-Махал или сделать кружок-другой у Колизея — десятки экскурсий по музеям, храмам и мировым достопримечательностям. На сайте Лувра доступны виртуальные экскурсии по музею, галерея Уффици открыла цифровые архивы, Сикстинская капелла ждет виртуальных посетителей.

Если вы еще не посмотрели, то советуем 5-часовое видео прогулки по Эрмитажу , снятое на iPhone 11 Pro, и другие варианты «интеллигентной изоляции» от музея.

О8 Снятое на iPhone путешествие по Эрмитажу Фото: youtube.com/Apple Россия

На сайте NASA доступна видеогалерея с хорошим разрешением — до Луны буквально рукой подать.

Почин Большого и МХАТовская пауза

Большой театр впервые проводит онлайн-трансляции опер и балетов из золотого фонда. Начали с традиционного, можно сказать даже знакового «Лебединого озера» (партию Одетты/Одилии исполняет Светлана Захарова). Спектакли доступны на YouTube-канале Большого, а расписание выглядит так: оперы «Царская невеста» (1 апреля) и «Борис Годунов» (7 апреля), балет «Марко Спада» (4 апреля) и «Щелкунчик» (10 апреля). Трансляция начинается в 19:00 и доступна для просмотра в течение суток.

«Золотая маска» с 26 марта начала бесплатные онлайн-показы спектаклей-номинантов и лауреатов премии прошлых лет на платформе кинозала Okko в разделе «Искусство онлайн».

О9 Сцена из балета «Лебединое озеро» в постановке Большого театра Фото: Большой театр/bolshoi.ru/Дамир Юсупов

Шедевры мировых театров также доступны для просмотра, не вставая с дивана: стримы от Metropolitan Opera , альтернатива от Баварской оперы, бесплатный архив спектаклей Венской оперы .

МХАТ взял паузу в спектаклях, но актеры читают для зрителей стихи в соцсетях под рубрикой «Прикосновение». Новое видео выкладывают каждый день в 15:00.

Кстати, задолго до карантина в Сеть начали выкладывать аудиозаписи радиоспектаклей «Театр у микрофона» (была в эпоху «без интернета» такая передача). Поностальгировать и познакомить детей с мировыми произведениями и первоклассными чтецами-актерами можно здесь.

Тренируем тело и мозг

Чем отличался москвич от петербуржца на текущей неделе? Один нес домой гантели, второй — настольные игры. Именно такую особенность в покупках заметили продавцы и операторы фискальных данных. Москвичи на 33% больше, чем в это же время год назад, запаслись спортинвентарем, кроссовками и толстовками.

А что прикажете делать, когда двери в фитнес-зал на замке? Занимаются сами или под присмотром тренеров — многие спортзалы перешли на формат онлайн-тренировок. Полезных видео хватает в Instagram, на YouTube, и вот еще пару сервисов в копилку: приложение для занятий йогой Down Dog (до 1 апреля бесплатно), бесплатная зарядка от «Спортивной секции».

О10 Фото: Depositphotos

В Петербурге спрос на настольные игры вырос на 70% . А что? Тоже вариант для досуга. Когда полы блестят, гардероб пересмотрен и распределен по полочкам (многие советуют устроить на карантине «уборку года»), самое время занять голову чем-то полезным.

« Это отличный способ интересно и весело провести время с друзьями и близкими. Особенно «настолки» могут выручить родителей, которые не знают, чем занять детей во время вынужденных каникул », — говорит директор издательства настольных игр Дмитрий Павлов.

Размяли мозги на играх, а там и до самообразования рукой подать. О чем мечтали? Кулинария, вышивка золотой нитью, скорочтение… Университет интернет-профессий «Нетология» раздает бесплатные видеокурсы о маркетинге, бизнесе и дизайне по промокоду STAYHOME.

Онлайн-школа дизайна и иллюстрации Bang Bang Education открыла доступ к 46 курсам «Дизайн-библиотеки» — всего 400 часов бесплатных видеолекций. До 1 мая курсы английского с нуля «Метод Тичера» бесплатны.

О11 Фото: Depositphotos

«Тотальный диктант» в этом году перенесен с весны на осень, но друзья и эксперты проекта проведут 4 апреля онлайн-марафон — 7 часов лекций о языке нон-стоп с 9:00 до 16:00 мск.

Лекторий «Прямая речь» открыл бесплатный доступ к своему видеоархиву : Дмитрий Быков расскажет «Про Гарри Поттера», Анастасия Четверикова — об «Усах Дали», Катерина Мурашова подскажет, что делать, «если ребенок ничего не хочет…».

Будем петь и танцевать!

Поклонники «Металлики», ликуйте! Группа решила осчастливить фанатов видео с лучших концертов, выложив их в свободный доступ. Записи обещают выкладывать каждый понедельник на YouTube-канале и в Facebook с хештегом #MetallicaMonday. Первым появился прошлогодний летний концерт в Slane Castle.

Нашим музыкантам тоже скучно в этот непростой период массовой отмены концертов: общаются в соцсетях и устраивают онлайн-концерты на специальных платформах. Так «Одноклассники» запустили стриминговый сервис OK Live, где проходят встречи и живые концерты звезд российского шоу-бизнеса. Уже опробовали виртуальную сцену Полина Гагарина, Юлианна Караулова, группа «Кватро», Наргиз, Нюша, Сосо Павлиашвили и другие. Расписание концертов и встреч выкладывают в группе «Музыка в ОК».

По душе классика? На портале «Культура.рф» выкладывают записи концертов Дмитрия Хворостовского, Дениса Мацуева, Валерия Гергиева и других, проходивших на сцене концертного зала имени Чайковского и Мариинки.

О12 Пианист Денис Мацуев во время прямой трансляции из пустого Концертного зала им. П.И. Чайковского Фото: ТАСС/Валерий Щарифулин

«Домашний сезон» открыла Московская филармония. Афиша прямых трансляций концертов без зрителей здесь.

Между прочим, медики советуют во время карантина танцевать, чтобы расстаться с лишними калориями. Но без фанатизма — соседи квартирой ниже тоже на самоизоляции.

« Двигаться способов масса, начиная от того, что каждый час включать музыку и танцевать, делать упражнения, ходить даже по маленькой комнате можно , — посоветовала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина. — Танцевать — это самое лучшее, потому что это поднимает и настроение, и дух, и при этом все мышцы работают ».

Так и победим.