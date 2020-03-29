Зри в «Троллей»: как онлайн бросил вызов прокату

Как и во всем мире, российские кинотеатры сначала ограничили посещаемость, а затем закрылись на карантин. Может показаться, что это просто временная мера: люди отсидятся на самоизоляции, а затем она закончится и всё станет как прежде. Но индустрия уже готовится к переменам. В Китае, например, открыли 500 кинотеатров, однако посетителей там практически нет. «Известия» разбираются, что станет с прокатом в ближайшее время.

«Окна», которые мы потеряли

Сначала — несколько слов о том, как всё было устроено буквально месяц назад. Прежде всего, фильмы и сериалы презентовали бизнесменам на кинорынках. Там заключались контракты о прокате часто еще даже не запущенных проектов, эти сделки могли заранее предопределить дальнейшую коммерческую судьбу фильмов. Затем устраивались премьеры на фестивалях, не обязательно в конкурсах. После показов на смотрах новые ленты выходили в прокат. Крупные блокбастеры часто делали это без фестивальной «предыстории», сразу масштабный выпуск во всем мире.

Далее проходило три месяца, и фильм появлялся в формате VOD («видео по запросу»): заходите в какой-нибудь iTunes и платите фиксированную сумму за скачивание, чтобы посмотреть картину на любом домашнем устройстве. Далее фильм выкладывали на стриминговую платформу, чтобы пользователь, оплативший подписку, получил доступ к этой ленте наравне с тысячами других. Например, на платформе More.tv, которая открыла бесплатный доступ к своему контенту, сейчас около 40 полнометражных фильмов 2019 года выпуска, и связано это во многом именно с политикой «окон», а всего через несколько месяцев их уже будет гораздо больше.

кино Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Такая схема устраивала большинство. Сначала фильм обсуждают партнеры, потом его смотрят журналисты и избранные зрители, он получает много бесплатной рекламы и «сарафана», затем, после массированного промо, собирает кассу в кинотеатрах, а дальше добирает ее до бесконечности на малых экранах. Но не так давно стали возникать проблемы, из-за которых всё чаще высказывались мысли, что эту систему надо менять. Скажем, Каннский фестиваль отказался принимать в программу фильмы Netflix, потому что во Франции «окно» между премьерой на смотре и выходом на стримингах — три года , а сетевой гигант столько ждать не собирался. Например, если бы Канны в прошлом году показали «Ирландца» Мартина Скорсезе, то выложить его для подписчиков можно было бы только в 2022 году — абсурд!

Кроме того, появилось много случаев, когда релизы, плохо собравшие в кино, оказывались очень успешными на домашнем видео, что заставило некоторых правообладателей осторожно экспериментировать с «окнами», выпуская, например, фильмы одновременно на VOD и в кинотеатрах и рискуя навлечь на себя санкции со стороны индустрии. Понятно, что нужно было что-то менять, но никто не решался. В итоге за индустрию главный шаг сделал коронавирус.

Грезы цифрового мира

К весне 2020 года стало ясно, что кинорынки и фестивали могут либо перейти в онлайн-режим, что, кстати, некоторые и сделали, либо отмениться до конца пандемии. Последним рубежом были Каннские МКФ и кинорынок, которые до последнего боролись за возможность состояться в мае, но и они на прошлой неделе капитулировали перед коронавирусом. Кинотеатры закрылись практически во всех странах.

При этом график релизов расписан на год вперед, а у крупных игроков рынка — на несколько лет. Все свежие блокбастеры перенесены на неопределенный срок. Но есть те, которые переносить нет смысла, и именно для них понадобилось нарушить правила. Первой решилась на это студия Universal. Она выпустила анимационную ленту «Тролли. Мировой тур» одновременно в кино и на VOD: американский зритель мог заплатить $19,99 и посмотреть мультик у себя дома. Представители кинотеатров были возмущены: и так времена непростые, а мейджор еще и выкладывает релиз в интернет по цене двух билетов в кино. Но логика студии проста: в продвижение фильма вложены средства, переносить его уже нет смысла, надо собрать хоть что-то. Заодно студия выложила на VOD свои недавние релизы, не выждав положенные три месяца, и это было похоже на объявление войны в одностороннем порядке. Одно дело, когда Netflix устраивал ограниченный прокат своим картинам, чтобы те смогли попасть на «Оскар», и совсем другое — прямое попрание status quo.

тролли Кадр мультфильма «Тролли. Мировой тур» Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Но другие мейджоры дали понять, что тоже не останутся в стороне. Disney выложил на VOD мультфильм «Вперед», который был выпущен в кино только в начале марта, и это тоже вопреки «окну». Фильм, кстати, стоит столько же, сколько «Тролли», и в прошедшие выходные он уже лидировал среди самых скачиваемых онлайн-картин в США. 24 марта Warner выпустил на VOD «Хищных птиц» с Марго Робби (релиз в кино в начале февраля). Цена на фильмы у всех выставлена одинаковая. Пожалуй, с этого момента можно считать «окно» неактуальным, хотя всё еще остается зазор между VOD и стримингами.

Ни один из российских представителей этих студий не стал комментировать для «Известий» решения головных офисов и дальнейшие перспективы развития индустрии при таком раскладе. Независимые кинодистрибьюторы тоже отказываются говорить, мотивируя это тем, что всё меняется слишком быстро и нужно успевать решать появляющиеся задачи.

— Во многих странах введен жесткий карантин, это означает, что дети и их родители находятся дома, — размышляет руководитель отдела продаж ТВ и VOD прав ТА «Русский репортаж» Евгений Мирный. — Можно ожидать, что показатели продаж на VOD будут намного выше, чем если бы мультфильм вышел в цифре после проката. Тем не менее компенсировать потери от проката цифровыми продажами вряд ли удастся… Мы ожидаем некоторого роста в онлайн-продажах фильмов нашей компании. Сейчас, в условиях карантина, существенно увеличился интерес аудитории к видеосервисам. Но сложившаяся ситуация сильно ударит по кинопрокатной индустрии.

марго Кадр фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Фото: Каро-Премьер

Свои релизы «Русский репортаж» в интернет выкладывать не спешит, только что, например, компания заявила о переносе фильма «О бесконечности» Роя Андерссона, который должен был выйти в апреле. Очевидно, каким бы активным ни был онлайн-сегмент, классический кинопрокат всё же приносит существенную часть прибыли, и пожертвовать ею нельзя.

— Параллельно запущенный онлайн-релиз «Троллей», безусловно, перераспределил сборы не в нашу пользу, — сообщила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Зато в условиях сегодняшней ситуации для многих зрителей это стало удобной альтернативой. Но просмотр в кинотеатре — это совершенно иной, более яркий опыт, а потому многие предпочли увидеть новинку на большом экране. Сокращение цифрового «окна» — это временная мера, вызванная сложившейся ситуацией. Индустрия кинопоказа постоянно трансформируется, реагируя на меняющиеся запросы аудитории. Мы всегда готовы к новым вызовам и изменениям, важно, чтобы они происходили в диалоге между всеми участниками процесса.

Процесс уже пошел

Пока стриминги снижают цены на подписку и со всех сторон стараются потеснить недавнего монополиста Netflix, аналитики спорят о том, что будет, когда пандемия закончится. Например, что делать с таким количеством накопившихся релизов, которые дистрибьюторы переносили, чтобы не потерять прибыль? Они ведь будут мешать друг другу собирать кассу, а зритель, как в только что открывшихся китайских кинотеатрах, не слишком активно пойдет на эти сеансы. Кто-то — из страха все-таки заразиться, а кому-то привычка смотреть кино дома будет слишком мила. И сейчас американские мейджоры помогают китайским коллегам, перевыпуская хиты типа «Аватара», «Мстителей» и «Гарри Поттера», чтобы аудитория захотела увидеть их в суперкачестве на большом экране. Но на Западе такая стратегия может не сработать, и репертуар сузится в условиях кризиса перепроизводства.

— Фильмы, которые можно будет не смотреть в кинотеатрах, туда просто не будут попадать, — прогнозирует в беседе с «Известиями» главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. — Там будут показывать только зрелищные блокбастеры.

кино Фото: Global Look Press/Depo Photos