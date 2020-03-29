Зри в «Троллей»: как онлайн бросил вызов прокату
Как и во всем мире, российские кинотеатры сначала ограничили посещаемость, а затем закрылись на карантин. Может показаться, что это просто временная мера: люди отсидятся на самоизоляции, а затем она закончится и всё станет как прежде. Но индустрия уже готовится к переменам. В Китае, например, открыли 500 кинотеатров, однако посетителей там практически нет. «Известия» разбираются, что станет с прокатом в ближайшее время.
«Окна», которые мы потеряли
Сначала — несколько слов о том, как всё было устроено буквально месяц назад. Прежде всего, фильмы и сериалы презентовали бизнесменам на кинорынках. Там заключались контракты о прокате часто еще даже не запущенных проектов, эти сделки могли заранее предопределить дальнейшую коммерческую судьбу фильмов. Затем устраивались премьеры на фестивалях, не обязательно в конкурсах. После показов на смотрах новые ленты выходили в прокат. Крупные блокбастеры часто делали это без фестивальной «предыстории», сразу масштабный выпуск во всем мире.
Далее проходило три месяца, и фильм появлялся в формате VOD («видео по запросу»): заходите в какой-нибудь iTunes и платите фиксированную сумму за скачивание, чтобы посмотреть картину на любом домашнем устройстве. Далее фильм выкладывали на стриминговую платформу, чтобы пользователь, оплативший подписку, получил доступ к этой ленте наравне с тысячами других. Например, на платформе More.tv, которая открыла бесплатный доступ к своему контенту, сейчас около 40 полнометражных фильмов 2019 года выпуска, и связано это во многом именно с политикой «окон», а всего через несколько месяцев их уже будет гораздо больше.
Такая схема устраивала большинство. Сначала фильм обсуждают партнеры, потом его смотрят журналисты и избранные зрители, он получает много бесплатной рекламы и «сарафана», затем, после массированного промо, собирает кассу в кинотеатрах, а дальше добирает ее до бесконечности на малых экранах. Но не так давно стали возникать проблемы, из-за которых всё чаще высказывались мысли, что эту систему надо менять. Скажем, Каннский фестиваль отказался принимать в программу фильмы Netflix, потому что во Франции «окно» между премьерой на смотре и выходом на стримингах — три года, а сетевой гигант столько ждать не собирался. Например, если бы Канны в прошлом году показали «Ирландца» Мартина Скорсезе, то выложить его для подписчиков можно было бы только в 2022 году — абсурд!
Кроме того, появилось много случаев, когда релизы, плохо собравшие в кино, оказывались очень успешными на домашнем видео, что заставило некоторых правообладателей осторожно экспериментировать с «окнами», выпуская, например, фильмы одновременно на VOD и в кинотеатрах и рискуя навлечь на себя санкции со стороны индустрии. Понятно, что нужно было что-то менять, но никто не решался. В итоге за индустрию главный шаг сделал коронавирус.
Грезы цифрового мира
К весне 2020 года стало ясно, что кинорынки и фестивали могут либо перейти в онлайн-режим, что, кстати, некоторые и сделали, либо отмениться до конца пандемии. Последним рубежом были Каннские МКФ и кинорынок, которые до последнего боролись за возможность состояться в мае, но и они на прошлой неделе капитулировали перед коронавирусом. Кинотеатры закрылись практически во всех странах.
При этом график релизов расписан на год вперед, а у крупных игроков рынка — на несколько лет. Все свежие блокбастеры перенесены на неопределенный срок. Но есть те, которые переносить нет смысла, и именно для них понадобилось нарушить правила. Первой решилась на это студия Universal. Она выпустила анимационную ленту «Тролли. Мировой тур» одновременно в кино и на VOD: американский зритель мог заплатить $19,99 и посмотреть мультик у себя дома. Представители кинотеатров были возмущены: и так времена непростые, а мейджор еще и выкладывает релиз в интернет по цене двух билетов в кино. Но логика студии проста: в продвижение фильма вложены средства, переносить его уже нет смысла, надо собрать хоть что-то. Заодно студия выложила на VOD свои недавние релизы, не выждав положенные три месяца, и это было похоже на объявление войны в одностороннем порядке. Одно дело, когда Netflix устраивал ограниченный прокат своим картинам, чтобы те смогли попасть на «Оскар», и совсем другое — прямое попрание status quo.
Кадр мультфильма «Тролли. Мировой тур»
Но другие мейджоры дали понять, что тоже не останутся в стороне. Disney выложил на VOD мультфильм «Вперед», который был выпущен в кино только в начале марта, и это тоже вопреки «окну». Фильм, кстати, стоит столько же, сколько «Тролли», и в прошедшие выходные он уже лидировал среди самых скачиваемых онлайн-картин в США. 24 марта Warner выпустил на VOD «Хищных птиц» с Марго Робби (релиз в кино в начале февраля). Цена на фильмы у всех выставлена одинаковая. Пожалуй, с этого момента можно считать «окно» неактуальным, хотя всё еще остается зазор между VOD и стримингами.
Ни один из российских представителей этих студий не стал комментировать для «Известий» решения головных офисов и дальнейшие перспективы развития индустрии при таком раскладе. Независимые кинодистрибьюторы тоже отказываются говорить, мотивируя это тем, что всё меняется слишком быстро и нужно успевать решать появляющиеся задачи.
— Во многих странах введен жесткий карантин, это означает, что дети и их родители находятся дома, — размышляет руководитель отдела продаж ТВ и VOD прав ТА «Русский репортаж» Евгений Мирный. — Можно ожидать, что показатели продаж на VOD будут намного выше, чем если бы мультфильм вышел в цифре после проката. Тем не менее компенсировать потери от проката цифровыми продажами вряд ли удастся… Мы ожидаем некоторого роста в онлайн-продажах фильмов нашей компании. Сейчас, в условиях карантина, существенно увеличился интерес аудитории к видеосервисам. Но сложившаяся ситуация сильно ударит по кинопрокатной индустрии.
Кадр фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Свои релизы «Русский репортаж» в интернет выкладывать не спешит, только что, например, компания заявила о переносе фильма «О бесконечности» Роя Андерссона, который должен был выйти в апреле. Очевидно, каким бы активным ни был онлайн-сегмент, классический кинопрокат всё же приносит существенную часть прибыли, и пожертвовать ею нельзя.
— Параллельно запущенный онлайн-релиз «Троллей», безусловно, перераспределил сборы не в нашу пользу, — сообщила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Зато в условиях сегодняшней ситуации для многих зрителей это стало удобной альтернативой. Но просмотр в кинотеатре — это совершенно иной, более яркий опыт, а потому многие предпочли увидеть новинку на большом экране. Сокращение цифрового «окна» — это временная мера, вызванная сложившейся ситуацией. Индустрия кинопоказа постоянно трансформируется, реагируя на меняющиеся запросы аудитории. Мы всегда готовы к новым вызовам и изменениям, важно, чтобы они происходили в диалоге между всеми участниками процесса.
Процесс уже пошел
Пока стриминги снижают цены на подписку и со всех сторон стараются потеснить недавнего монополиста Netflix, аналитики спорят о том, что будет, когда пандемия закончится. Например, что делать с таким количеством накопившихся релизов, которые дистрибьюторы переносили, чтобы не потерять прибыль? Они ведь будут мешать друг другу собирать кассу, а зритель, как в только что открывшихся китайских кинотеатрах, не слишком активно пойдет на эти сеансы. Кто-то — из страха все-таки заразиться, а кому-то привычка смотреть кино дома будет слишком мила. И сейчас американские мейджоры помогают китайским коллегам, перевыпуская хиты типа «Аватара», «Мстителей» и «Гарри Поттера», чтобы аудитория захотела увидеть их в суперкачестве на большом экране. Но на Западе такая стратегия может не сработать, и репертуар сузится в условиях кризиса перепроизводства.
— Фильмы, которые можно будет не смотреть в кинотеатрах, туда просто не будут попадать, — прогнозирует в беседе с «Известиями» главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. — Там будут показывать только зрелищные блокбастеры.
С другой стороны, сегодня производство кино и сериалов во всем мире приостановлено, и потребитель в какой-то момент столкнется с дефицитом «свежачка» как на малом, так и на большом экране. Если это произойдет до конца пандемии, будет повод выпустить онлайн даже те фильмы, которые ранее для этого не планировались, потому что у них и так будут миллиарды благодарных зрителей (вопрос, правда, в их платежеспособности, кризис ведь комплексный). А если коронавирус победят быстро, то пока блокбастеры будут в срочном порядке «выстреливать» один за другим, аудитория, возможно, вообще предпочтет кино иного рода, которое открыла для себя за время домашнего карантина. Может быть, авторскую анимацию или европейскую документалистику, так как фестивали будут проходить онлайн. Или даже выберут свежее китайское кино, которое, как это бывает в трудные времена, может выдать свежайшую «новую волну» посткоронавирусного кинематографа. В любом случае, смотреть это зрители, скорее всего, будут онлайн, дома, а кинотеатрам придется побороться за место под солнцем.