Куда приводят мечты: спиритизм, голливудские интриги и будущий сомелье

Кинопрокат на время уходит из нашей жизни — остается надеяться, что вскоре можно будет вновь чувствовать себя в темноте кинозала в полной безопасности. К счастью, на онлайн-платформах тоже появляется много интересного кино. У зрителей есть возможность по-новому взглянуть на недавние хиты проката, а в отдельных случаях — открыть для себя нечто совершенно новое, даже экзотическое. «Известия» начинают отслеживать новинки интернет-стримингов.

«Откупоренные», Netflix

Фото: Global Look press/Rene Traut

Драма о мечте и выборе. Вся семья Элайджи давно и с любовью занимается барбекю-рестораном, он переходит от отца к сыну, и Элайджа тоже обязан продолжить традицию . Но у юноши другие планы. Он желает стать сомелье, а эта элитарная профессия требует огромной подготовки, там сложнейшие вступительные испытания, и парень все меньше участвует в семейном деле. У него и девушка появилась симпатичная, и мыслями он уже совсем в другом мире — с Парижем и дорогими винами.

Начинается конфликт с отцом, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нежданная трагедия. Она заставит участников этой семейной истории по-новому взглянуть друг на друга и заново проанализировать свои планы на будущее. Это режиссерский дебют Прентиса Пенни, который ранее писал сценарии популярным сериалов «Белая ворона», «Бруклин 9-9» и «Счастливый конец». Картина будет доступна с 27 марта.

Режиссер: Прентис Пенни

В ролях: Мамуду Ати, Кортни Б. Вэнс, Мэтт МакГорри, Ниси Нэш, Саша Компере

Год производства: 2020

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

Перевод на русский: неизвестно

«Кертис», Netflix

Фото: wikipedia.org Майкл Кертиц

Эстетский черно-белый венгерский фильм о Майкле Кертице, режиссере величайшей «Касабланки» , а также еще почти 200 картин, снятых большей частью для Warner Bros в «золотой век» Голливуда. Об этом знают не все, но Михай (Мано) Кертес Каминер был венгерским евреем, который сначала профессионально состоялся на родине и только потом переехал в США, будучи уже опытным постановщиком, пожалуй, главным в Венгрии. А еще — фронтовиком с боевым ранением, полученным в Польше во время Первой Мировой, и человеком с очень непростым характером, о котором в киношных кругах слагали легенды.

Кертисом его называли уже в Америке, где хорошо помнили о прошлом режиссера, и оно ему не раз аукнулось. Как раз этому и посвящен фильм. Начало 1940-х, Джек Уорнер решил запустить ленту «Касабланка» со звездами Хамфри Богартом и Ингрид Бергман, и, как выясняется, Кертиц был далеко не самым очевидным кандидатом на позицию постановщика. Мир закулисных голливудских интриг, венгерская и английская речь вперемешку и ощущение причастности к созданию «Касабланки» — всего этого достаточно, чтобы обратить внимание на цифровой релиз.

Режиссер: Тамаш Иван Тополянски

В ролях: Ференц Лендьель, Николет Барабаш, Лили Бордан, Кэролайн Бултон, Ката Шарбо

Год производства: 2018

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

Перевод на русский: субтитры

«Адская кухня», HBO

Фото: WBRussia/youtube.com «Адская кухня», HBO

«Адской кухне» сильно помешало то, что вышла она после «Вдов», где был похожий сюжет: жены криминальных авторитетов решают взять дела в свои руки и дойти до конца там, где это не удалось их неудачливым супругам. И все же «Адская кухня» — несколько другое дело, хотя бы потому, что поставлена картина по мотивам комиксов DC Comics, но при этом с рейтингом R (только для взрослых), как это было чуть позже с «Джокером», тоже представителем семейства DC.

Эта довольно жесткая гангстерская лента про ирландскую мафию в Нью-Йорке конца 1970-х сильно удивит тех, кто привык видеть Мелиссу Маккарти в комедиях типа «Шпиона» и «Охотников за привидениями». В драме «Сможете ли вы меня простить?» актриса перешла на новый уровень мастерства и, похоже, решила продолжить двигаться в том же направлении. Глядя на нее, действительно веришь: такая женщина легко может заправлять всеми бандитскими делами на районе. Фильм будет доступен на онлйн-платформе с 28 марта.

Режиссер: Андреа Берлофф

В ролях: Мелисса Маккарти, Тиффани Хэддиш, Элизабет Мосс, Донал Глисон, Джеймс Бэдж Дэйл

Год производства: 2019

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

Перевод на русский: неизвестно

«Смуглая девушка: начало», Hulu

В 1998 году канадская писательница ямайского происхождения Нало Хопкинсон выпустила роман-антиутопию «Смуглая девушка в круге». Действие романа разворачивалось в постапокалиптическом Торонто в недалеком будущем, где мать-одиночка Ти-Джин понимает, что спасение для нее и ее близких нужно искать в древних языческих культах их предков с Ямайки . Духи предков должны быть призваны на помощь. Роман пропитан магическим реализмом, он стал бестселлером и получил ряд престижных литературных премий.

Актриса Шэрон М. Льюис 15 лет мечтала поставить по мотивам этого произведения свой полнометражный дебют, не пугаясь сложности такого замысла. В итоге, впрочем, она пошла на компромисс и сделала приквел к роману, там действие более локально, хотя вся эстетика афрофутуризма, по возможностям явно небольшого бюджета, сохранена.

Режиссер: Шэрон М. Льюис

В ролях: Мона Траоре, Найджел Шоун Уильямс, Шакура С’Аида, Эммануэль Кабонго, Эллисон Огустен

Год производства: 2017

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

Перевод на русский: неизвестно

«Излом времени», Disney+

Фото: WDSSPR

Детское фэнтези с мотивами «Нарнии», «Мстителей» и «Аватара», снятое по роману Мадлен Л’Энгл два года назад, в кинотеатрах вызвало смешанную реакцию. Именитый режиссер и суперзвезды чуть ли не во всех основных ролях не помогли картине собрать большую кассу. Вернее, в США фильм сработал хорошо, получив $100 млн, а на остальных территориях с треском провалился.

Критики долго спорили, что стало причиной такого результата, но сейчас, когда страсти поутихли, наиболее логичной кажется следующая: «Диснею» не стоило упрощать сюжет книги, очень насыщенной афоризмами великих людей, научными фактами, литературными аллюзиями и даже интересными философскими обобщениями. «Излом времени» однажды обязательно вернется на экраны, например, в форме большого и умного сериала, но этот фильм все равно стоит посмотреть дома хотя бы для того, чтобы узнать о существовании произведения Л’Энгл и о девочке, которая не остановится ни перед чем, чтобы найти пропавшего отца в бесконечности параллельных миров.

Режиссер: Ава ДюВерней

В ролях: Сторм Рейд, Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Майкл Пенья, Крис Пайн, Зак Галифианакис

Год производства: 2018

Дата выхода в российский кинопрокат: 8 марта 2018 года

Перевод на русский: неизвестно