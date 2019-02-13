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Чтение на ночь: «Тетрадь дружбы Нацумэ» оживляет японский бестиарий

Полнометражный аниме-мультфильм приглашает к диалогу с призраками
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Фото: Brains Base
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В российский прокат выходит «Тетрадь дружбы Нацумэ» — полнометражный анимационный фильм, дополняющий шесть сезонов одноименного аниме-сериала. Тем, кто по-прежнему ценит качественные рисованные мультфильмы, обязательно стоит обратить внимание и на этот.

Сюжет аниме-сериала можно пересказать несколькими фразами. У старшеклассника-сироты Нацумэ не то дар, не то проклятие: он способен видеть многочисленных призраков, населяющих наш мир. Эта способность сделала Нацумэ нелюдимым и закомплексованным интровертом, над которым посмеиваются сверстники. Есть еще одна проблема. Бабушка мальчика была охотницей на призраков, она подчиняла их и записывала их имена в особую тетрадь, которая досталась Нацумэ по наследству. Теперь сотни, тысячи призраков любым способом пытаются добиться у Нацумэ, чтобы он вернул им свободу. А его лучший друг, волшебный и очень забавный кот, умеющий превращаться в огромного волка, хоть и охраняет мальчика, но втайне мечтает сам завладеть тетрадью власти.

Манга и аниме о Нацумэ содержат рассказы о многочисленных и иногда опасных встречах мальчика с различными духами, и за полтора десятка лет у фанатов накопился обширный бестиарий, о котором в интернете написаны целые исследования. Вдобавок эти существа имеют отношение к японскому фольклору, где духи-ёкаи очень органично вписываются в картину мира. Иначе говоря, для жителей Страны восходящего солнца «Тетрадь дружбы» почти как для нас народные сказки с лешими и кикиморами.

Интересно и то, что главный герой в лучших традициях синтоизма не противостоит привидениям, как экзорцисты и охотники в американских фильмах, а пытается вернуть миру утраченную в результате бездумных действий своей взбалмошной бабки гармонию. Он, не колеблясь, возвращает духам их имена, даруя свободу, и больше всего хочет, чтобы ему просто дали жить спокойно.

Каждый ёкай «Тетради дружбы» прорисован с любовью и юмором. Драматургия построена так, чтобы мы сначала немного пугались, а потом смеялись увиденному. Например, когда Нацумэ встречает группу призраков, один из них настолько огромный, что «не помещается» в экран, мы не видим его головы, но слышим низкий громкий голос. Потом выясняется, что дух похож на огромную кобылу, а еще на Кирина — единорога из японской мифологии. Или из стены проступает огромная жуткая физиономия, но дальше оказывается, что из гигантской головы растут тоненькие ручки и ножки и существо это невероятно застенчиво. И это пародия на древних японских демонов тэнгу.

Обо всем этом во время просмотра можно не задумываться. Бессменный автор манги и сценарист Юки Мидорикава сделала так, чтобы в полнометражном мультфильме знакомство нового зрителя с Нацумэ и духами происходило легко и быстро. Короткими флешбэками даются сцены с бабушкой-охотницей и события из прошлого Нацумэ, зато куда более подробно показывается быт сельской местности, где он живет, и, самое главное, нас ждет новое захватывающее приключение.

Во-первых, кот-сэнсэй Нацумэ по неизвестной причине превратился в трех котят, которые разбежались в разные стороны. Во-вторых, в округе появился дух, который отнимает у людей память, и даже члены семей перестают узнавать друг друга. В-третьих, Нацумэ подружился с женщиной, которая когда-то знала его бабушку и у которой есть на редкость неловкий сын. Причем все три пункта каким-то образом связаны.

Созерцательно-гуманистический пафос «Тетради дружбы» идеально совмещается с динамичным сюжетом и безобидным юмором. Как и многие аниме о школьниках, это история взросления, инициации, познания и принятия мира. В случае с Нацумэ это происходит как бы опосредованно, через призраков. Но здесь зашифрованы важнейшие экзистенциальные вопросы, которые волнуют и самых юных зрителей, и подростков, и их родителей. Что делает этот фильм идеальным выбором для семейного просмотра.

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