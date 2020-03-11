«Вперед» позади: российский бокс-офис возглавил «Отель «Белград»

Печальные прогнозы по поводу долгожданного анимационного хита «Вперед» подтвердились. В США он стартовал с $39 млн (прогнозы были в районе 45 млн), но хотя бы лидером по кассе. В России, как свидетельствует база ЕАИС, он и вовсе занял второе место, уступив отечественной картине «Отель «Белград». Она собрала 278 млн рублей и возглавила прокат прошедшего уикенда. Похоже, теперь любая картина с Милошем Биковичем в главной роли обречена на успех.

— Публика предпочитает крепкую отечественную комедию другим жанрам, и в этом смысле успех «Отеля «Белград» логичен, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Безусловно, появление Биковича на экране — плюс, но сыграли роль и другие факторы. Например, зрительская любовь к жанру, узнаваемые мотивы, правильное позиционирование и качественная промо-кампания.

Трудно сказать, насколько на этот результат повлияла эпидемия коронавируса, но цифры свидетельствуют: в последний февральский уикенд общее число кинозрителей составляло 6,1 млн человек, а в первый мартовский — 4,1 млн. При этом у «Вперед» явка сопоставима с прошлыми хитами «Пиксара» в России — 26 зрителей на сеанс. Для сравнения, у «Истории игрушек 4» она за их первый уикенд составляла 17 человек (и касса получилась 138 млн рублей), а у «Тайны Коко» — 29 человек (касса — 171 млн). У третьих «Тачек» она была выше — 33 человека (сборы за аналогичный период — 263 млн).

Но стоит сказать, что ни один из названных релизов не выходил в длинные выходные, когда шанс собрать зрителя выше. Поэтому 236 млн рублей, заработанные «Вперед», — совсем не предел. Возможно, многие из «не пришедших» в кино 2 млн человек — как раз потенциальные зрители этой картины. Ольга Зинякова считает, что в этот раз у «Вперед» были сильные «семейные» конкуренты и что мультфильм достаточно востребован, чтобы успешно продолжить нарабатывать кассу.

На третьем месте бокс-офиса «Джентльмены» Гая Ричи. 125 млн — и самая высокая посещаемость, 44 человека. Сеансов было 8,5 тыс. — против 31 тыс. у, например, «Отеля» и почти 35 тыс. у «Вперед». Кажется, британский режиссер снял идеальную для России картину. Даже в Великобритании она уже со второго уикенда вылетела из тройки лидеров, а у нас — на третьей неделе и вовсе заняла первое место, да и сейчас не сдается.

Четвертое место у «Человека-невидимки», 118 млн рублей. Феминистский триллер несколько разочаровал индустрию, у него в пятерке лидеров самая низкая наработка на копию, 6282 рубля. А у «Джентльменов» — 14 737.

Пятое место заняла спортивная драма «Лед 2» с суммой в 89 млн рублей. Несмотря на относительно скромный на фоне конкурентов результат, у фильма хорошая посещаемость и наработка более 10 тыс. рублей. Выше, чем у «Отеля «Белград».

Ближайшие выходные могут дать «Вперед» отыграться: не выйдет ни одного большого семейного релиза, а «Пиноккио» Маттео Гарроне — все-таки больше сказка для взрослых, даром что рейтинг у нее 6+. Правда, киножурнал «МУЛЬТ в кино» продолжает наращивать обороты, теперь он включил в свою программу премьерные серии «Простоквашино». Зато «взрослый» сегмент пополнится фантастическим боевиком «Бладшот» с Вином Дизелем. У актера большая армия поклонников в России, так что старт обязан быть успешным.