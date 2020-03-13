Смешные надежды: Бладшот припоминает, кукла убивает, врач не лечит

Выходные обещают быть тихими в плане киноновинок: еще не доработали свое хиты прошлых уикендов, особенно семейная анимация «Вперед» и комедия «Отель «Белград». Никто им мешать не собирается, хотя «Бладшот» поборется за взрослого зрителя, «Пиноккио» — за артхаусного, а мультик «Простоквашино» впервые с советских времен вернется на киноэкраны . «Известия» рассказывают, что смотреть в эти выходные.

«Бладшот»

«Бладшот» — популярная серия комиксов. Она издается на многих языках мира, продано уже почти 10 млн экземпляров. Целевая аудитория этой картины — не только поклонники Вина Дизеля, но и фанаты произведения. Фильм в полной мере соответствует ожиданиям. Проходной, но качественно сработанный фантастический боевик, заставляющий вспомнить классические хиты жанра вроде «Терминатора» и «Киборга», он вполне старомоден, прост и наивен, чтобы служить чистым развлечением. И в то же время там содержатся актуальные темы манипуляции памятью и формирования искаженной картины мира с помощью информационных технологий.

Главного героя фильма зовут Рэй, и он умер. Но корпорация RST, специализирующаяся на производстве оружия и боевых имплантов, решает сделать из него суперсолдата нового образца. Если у его «сослуживцев» обычные импланты и протезы, то у Рэя весь организм переполнен наномодулями, благодаря которым он восстанавливается от любых ран, даже смертельных, подобно T-1000. Марионетка в руках RST, Рэй с готовностью «убирает» самые трудные «мишени», а потом, разумеется, устраивает бунт, поняв, что его воспоминания сфальсифицированы.

Режиссер: Дэйв Уилсон

В ролях: Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Талула Райли, Гай Пирс

«Пиноккио»

Один из самых жестких современных итальянских режиссеров Маттео Гарроне («Таксидермист», «Гоморра», «Реальность», «Догмэн») решил напомнить всему миру, что сказка о Пиноккио в своей основе — это не веселое приключение диснеевского персонажа, а история, по своей суровости часто превосходящая реалистичные криминальные драмы именитого автора. Мало того, что ожившему полену и так приходится трудно, поскольку деревянный Пиноккио не только снаружи, но и внутри, его способности чувствовать и мыслить еще только предстоит сформироваться. Так еще и мир, в котором ему суждено было очеловечиться, переполнен нищетой, насилием, ложью и другими пороками.

Не каждый современный ребенок поймет, почему школьный учитель на экране избивает детей, а двое бродяг вытягивают у оборвыша последние деньги — и при этом никто не заступается, как будто так и надо. Классический «Пиноккио» сегодня воспринимается не как добрая семейная сказка, а как артхаусная притча для видавшего виды синефила.

Режиссер: Маттео Гарроне

В ролях: Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт

«Хороший доктор»

Уморительная и при этом очень трогательная французская комедия про ворчливого и циничного пожилого врача скорой помощи. В оригинале она называется «Доктор?» — дело в том, что пациенты, столкнувшись с бестактным и часто не слишком профессиональным отношением к своим болезням, не сразу могут поверить, что перед ними медицинский работник.

Страдая от болей в пояснице во время ночного дежурства, он просит случайно встреченного курьера помочь довезти лекарства одному больному. Через 15 минут курьер звонит и сообщает, что пациент, кажется, умер. Но спина доктора так болит, что придется курьеру взять на себя еще несколько вызовов. Во Франции картина вышла под Рождество и стала главным кассовым хитом на два первых уикенда. Однако и российскому зрителю многие обстоятельства в ней будут хорошо знакомы. Кстати, интересно сравнить картину, например, с «Аритмией» Бориса Хлебникова.

Режиссер: Тристан Сегела

В ролях: Мишель Блан, Хаким Джемили, Солен Риго, Шанталь Лоби, Франк Гастамбид

«Кукла 2: Брамс»

Идея хоррора с мистической куклой-убийцей, мягко говоря, не нова. Но куклы продолжают пугать аудиторию с завидной регулярностью. Спин-офф «Проклятия» про Аннабель сам превратился в отдельную франшизу, а малобюджетный ужастик под незамысловатым названием «Кукла» в 2015 году собрал достаточно хорошую кассу, чтобы его создатели задумались о продолжении.

Вредить людям опять будет жутковатая игрушка по имени Брамс, хотя стилистика и даже сюжетные основы оригинала были несколько переосмыслены, и не все нововведения аудитория примет благосклонно. Гораздо интереснее наблюдать за главным героем, мальчиком Джудом, с которым «что-то не так». Родители волнуются: ребенок растет мрачным, замкнутым и агрессивным. Специально ради него семья переезжает в особняк на природе, но там инфернальным голосам в голове мальчика уже ничто не сможет помешать...

Режиссер: Уильям Брент Белл

В ролях: Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Кристофер Конвери, Ралф Айнесон, Анджали Джай

«Счастье в конверте»

Мелодрама из трех сентиментальных новелл с героями разных возрастов и их письмами друг другу. История эта интересна не столько сама по себе, сколько как пример проекта с оригинальной задумкой и яркой промокампанией. По сути, это такая же попытка ответить на запрос аудитории на «доброе, светлое кино», дарящее надежду и радость. Такой была, например, франшиза «Елки». Но «Счастье» работает по другому принципу и ставит не на звезд в кадре.

Заручившись поддержкой 70 регионов РФ, создатели картины перед выпуском ее в прокат устроили грандиозный автобусный тур по стране — от Владивостока до Санкт-Петербурга, устраивая в каждом городе маршрута местную премьеру и пресс-конференцию. Таким образом должен был быть сформирован «сарафан», который привлечет зрителей на фильм. По результатам уикенда станет понятно, сработал ли рецепт успеха.

Режиссер: Светлана Суханова

В ролях: Федор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна Самарина, Евгения Глотова, Залим Мирзоев

«МУЛЬТ в кино 115. Море сюрпризов!»

В очередном сборнике единственного регулярного киножурнала в России есть сюрприз. Впервые среди прочих детских мультиков здесь окажется свежий эпизод «Простоквашино». Это не разовая акция, а существенное расширение концепции сборника. Дело в том, что ранее все мультики альманаха были для совсем маленьких детей, «Простоквашино» же — продукт семейный.

Кроме того, с этой премьеры начинается сотрудничество с «Союзмультфильмом»: 12 марта было объявлено, что летом в рамках «МУЛЬТ в кино» состоится премьера первого эпизода ребута «Ну, погоди!», а также в состав киножурнала войдут следующие серии «Умки». Эта коллаборация — важный удар «МУЛЬТа» по конкурентам в виде полнометражной анимации: скромный ранее сборник замахнулся и на аудиторию детей постарше и их родителей.

Режиссеры: Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Грекова, Вера Мякишева, Александр Люткевич, Алексей Игнатов, Анастасия Воронина