«Вперед» или на месте: COVID-19, ЛГБТ и харассмент против мультхита

Эльфы и драконы, тролли и кентавры. А также чучело воскресшего отца и танцующие ноги. В российский прокат вышел новый анимационный блокбастер «Вперед» от диснеевской студии Pixar, один из самых долгожданных и рискованных мультфильмов сезона. Ему будет трудно повторить коммерческие достижения прошлых пиксаровских релизов. «Известия» выяснили, почему коронавирус, феминистки, ЛГБТ-активисты и другие препятствия могут помешать прокату картины.

Миллиарда не будет

«Вперед» — первый пиксаровский оригинальный полный метр после «Тайны Коко». Первый релиз наступившего десятилетия, да еще и в юбилейный для студии год — с момента выхода «Истории игрушек» исполнилось 25 лет. Информация о фильме регулярно вбрасывалась начиная с 2017 года плюс готовилось массированное наступление накануне старта. Disney за две недели до релиза лидировал по затратам на телевизионную рекламу «Вперед» в США.

Но прогнозы пока скромные, эксперты и Disney говорят о $45 млн в первый уикенд в Штатах. Для сравнения: «История игрушек 4» на старте собрала $120 млн. Похоже, привычного для пиксаровских картин миллиардного бокс-офиса не случится. Причина — три существенные (но не единственные) трудности. Первая — внезапная отставка в конце февраля гендиректора Disney Боба Айгера, он когда-то инициировал покупку Pixar. Акции Disney после новости сильно упали. Вторая — эпидемия коронавируса. Релиз в Китае отменен, в Италии, Австралии, Турции, Южной Корее и Гонконге отложен на апрель, кинотеатры во всем мире, включая США, переходят в режим чрезвычайного положения. Не все родители захотят рискнуть здоровьем детей ради пиксаровского хита на тему смерти, если СМИ постоянно рассказывают о новых жертвах вируса.

мульт Фото: Дисней Студиос

Проблему номер три можно назвать просто «Лассетер». Джон Лассетер был одним из создателей Pixar, сердцем и мозгом студии. Прыгающая лампа в заставке мультфильмов — это персонаж одной из его ранних короткометражек. Каждый проект — его личное детище. С 2006 года Лассетер стал исполнительным директором и Pixar, и Walt Disney Animation Studios. «Холодное сердце», «Моана» и другие диснеевские хиты были созданы под его руководством.

Но в 2017-м всплыли жалобы сотрудниц на «неподобающее поведение» Лассетера: сообщалось про «поцелуи, объятия и высказывания по поводу физических особенностей». Лассетер выпустил открытое письмо с извинениями и взял длительный отпуск, а в конце 2019-го было объявлено о его увольнении. «Вперед» — первый пиксаровский мультик, где в титрах его нет, и это чувствуется. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes у «Вперед» — 85%, а у последних лассетеровских картин «Тайна Коко», «Суперсемейка 2» и «История игрушек 4» — 97, 94 и 97% соответственно.

Может, страхи и напрасны

Смогут ли достоинства картины перевесить неблагоприятные обстоятельства? Формально — да.

Во-первых, «Вперед» сделан с учетом всех маркетинговых достижений, отточенных на выпуске двух десятков предыдущих картин. Мультфильмы сразу считаются стартом большой франшизы. Можно представить себе не только сиквелы и спин-оффы, но и комиксы, мультсериалы, игрушки, видеоигры и всё что угодно в рамках специально созданной Вселенной, как это было с «Историей игрушек» и «Тачками».

мульт Фото: Дисней Студиос

«Вперед» — отличный пример такого подхода. Сценарий — о некоем абстрактном городе, но с одним забавным допущением. Здесь вообще нет людей, только эльфы, драконы, тролли, кентавры и другие сказочные персонажи. Фэнтезийный мир предполагает массу дополнительных сюжетов и открывает бесконечные возможности для мерчандайзинга.

Во-вторых, это полноценное зрительское кино. Формально «Вперед» принадлежит к самому философскому жанру кинематографа — роуд-муви. Как некогда «Вверх» и «Тайна Коко», он в каком-то смысле пронизан смертью. Двое братьев получают шанс вернуть на один день умершего отца, которого они практически не помнят, и провести с ним немного времени. Ритуал воскрешения проходит неудачно, и оживает только нижняя часть тела. Братья весь фильм таскают ее за собой на поводке, а сверху сооружают муляж.

Если бы «Вперед» был игровым фильмом, это выглядело бы совсем жутко. И в анимационном варианте зрителю иногда не по себе от этих танцующих ног в брюках (а вдруг это вовсе не отец, а кто-то или что-то совсем иное?). Но эта оживленная память дает авторам повод для рефлексии и для принятия в конечном счете смерти близкого человека.

Негероические герои, ЛГБТ и феминизм

Другой вопрос — герои. Для стопроцентного успеха аудитория должна их узнать, принять и запомнить. С главным персонажем Иэном Лайтфутом всё понятно — типичный закомплексованный подросток. Измотанная мать-одиночка, вырастившая двух оболтусов и еще надеющаяся устроить свою личную жизнь, — тоже запоминающийся типаж, как и трактирщица Мантикора, воплощающая образ человека с могучим героическим прошлым. Но вот другие персонажи мультика не столь типичны для пиксаровской продукции.

мульт Фото: Дисней Студиос

Брат Иэна Барли — нормальный гик, который читает комиксы, играет в настольные игры и помнит кучу бестолковых фактов из масскультового чтива. А полицейская циклопша подана на грани ЛГБТ-скандала. Для «Пиксара» это важный стратегический ход: интеграция такой тематики в мир семейных мультиков. И он оправдан драматургически: дескать, у всех семей разные проблемы, и надо лучше понимать друг друга. Впрочем, западные ЛГБТ-активисты возмутились, что персонаж введен слишком пунктирно, а консерваторы считают оскорбленными себя. В российском дубляже скандальную фразу сгладили так, чтобы было непонятно, с кем циклопша состоит в отношениях. Но если Pixar продолжит начатый курс, в следующий раз трюк с такого рода корректировкой может не пройти.

Наконец — и это тоже ставит успех «Вперед» под сомнение — в основе актуального сюжета сегодня логичнее видеть женщину. «Холодное сердце», «Храбрая сердцем», «Головоломка», «Моана», «Зверополис» и другие суперхиты это доказали. В сиквелах «мужских» мультиков «Суперсемейка» и «В поисках Немо» главными героинями тоже стали представительницы некогда слабого пола. А в мультике «Вперед» основная линия связана с путешествием двух братьев. Есть и вторая, не менее интересная, где мать юных Бигфутов с помощью Мантикоры пытается найти своих детей. Она в какой-то момент превращается в отдельный female buddy film, где женщины размышляют о навязанных им социальных функциях. Однако факт остается фактом — в центре сюжета все-таки мужчины.

Непонятно, что ждет фильм с такими вводными. Впрочем, президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова сообщила «Известиям», что в России прогнозирует мультфильму кассу, сопоставимую по сборам с «Головоломкой», «Тайной Коко» и «Историей игрушек 4». У нас «Вперед» выходит в праздничный, длинный уикенд, и конкурентов у него в семейном сегменте нет. Посмотрим, поможет ли это картине.