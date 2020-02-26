Компания Walt Disney сменила генерального директора

Во вторник, 25 февраля, новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте компании.

Экс-глава корпорации Роберт Айгер, занимавший свой пост с 2005 года, заявил о полном доверии к новому генеральному директору. Он также отметил, что настало «оптимальное время для передачи власти».

Айгер остается в руководстве Disney до 2021 года для обеспечения успешной передачи дел и курирования творческой деятельности компании.

«Жду тесного сотрудничества с Чапеком в течение следующих 22 месяцев», — добавил Айгер.

Чапек на протяжении 27 лет занимался развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции. Он станет седьмым генеральным директором в почти 100-летней истории Disney.

В марте 2019 года официально завершилась покупка активов корпорации 21st Century Fox компанией Walt Disney. Сумма сделки составила рекордные для Disney $71,3 млрд. Согласно условиям, корпорация становится владельцем кино- и телестудий Fox, телесетью FX, телеканалами семейства National Geographic, индийским телегигантом Star India. Также у компании есть дополнительная 30-процентная доля в потоковом сервисе Hulu, и это в целом увеличивает долю Disney в сервисе до 60%.

При этом соглашение не затронуло телеканал Fox News, он стал частью созданной Fox Corporation, которая принадлежит Руперту Мёрдоку и его сыновьям. В нее вошли также спортивные каналы от Fox Sports и региональные телесети.