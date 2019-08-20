Птичек жалко: Angry Birds взлетели на первое место, но собрали мало

Российские кинотеатры показали в прошедший уикенд самую низкую посещаемость за последний месяц: по данным ЕАИС, билеты на эти дни купили только 2,3 млн человек. Основная их часть, 864 тыс. зрителей, пошла на новинку недели, мультблокбастер «Angry Birds 2 в кино». Сборы анимационной комедии составили 207 млн рублей.

Это несопоставимо ни со стартом «Однажды… в Голливуде», который в прошлый уикенд собрал 467 млн, ни с «Форсажем» (478 млн). Несмотря на раскрученный бренд и активное продвижение, комедия про дружбу птиц и свиней перед лицом общей угрозы не смогла зацепить аудиторию и стать большим хитом. Для сравнения, первый фильм про птичьи разборки собрал в свой первый уикенд 346 млн.

Также стоит отметить, что у картины Квентина Тарантино на втором ее уикенде сборы оказались почти такими же, как у Angry Birds на первом: 179 млн рублей. Правда, зрителей у него было значительно меньше, 572 тыс., но поскольку на утренние сеансы, куда ставят мультики, цены ниже, касса у релизов с разной посещаемостью одинаковая. При этом среднее количество людей на сеансе у Тарантино даже несколько выше, 25 против 23, хотя на анимацию, как правило, ходят семьями.

— В условиях в целом небольшой кассы уикенда фильм «Angry Birds 2 в кино» стал лидером — ему досталось около трети сборов, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — По сравнению с оригиналом он стартовал несколько слабее, и в этом стоит винить прежде всего сезон отпусков.

У анимации хорошие отзывы критики и есть все шансы остаться лидером на следующей неделе — сильных конкурентов в нише семейного кино не будет. Что же касается успеха «Однажды…в Голливуде», он понятен — хорошая маркетинговая кампания и популярность режиссера продолжают приводить зрителей на сеансы.

На третьем месте в кассовом топе «Форсаж: Хоббс и Шоу» — 76 млн. Комедийный экшен уверенно движется к миллиарду: сейчас у него на счету в общей сложности 946 млн. На четвертом «Король Лев» — 49 млн. Его совокупные сборы 2,518 млрд, он сейчас на втором месте по кассе в России за этот год, но у обладателя первого места, блокбастера «Мстители: Финал», 2,575 млрд, почти столько же, так что рекорд явно будет побит. У «Льва» по-прежнему отличная посещаемость (не хуже Тарантино), ежедневно ремейк культового мультика идет 2 тыс. сеансов.

На пятом месте оказалась картина «Синяя бездна 2» с неожиданном хорошим результатом — 27 млн рублей. Первый фильм выходил в России в июне 2017 года и на старте собрал только 18,6 млн. На фоне общей слабой посещаемости и конкурента в лице «Страшных историй для рассказа в темноте» (шестое место, 22 млн) результат выглядит впечатляюще. У ленты нет не поддержки голливудских студий, ни суперзвезд в касте. Правда, в ней можно увидеть дочь Сильвестра Сталлоне Систин Роуз, но вряд ли этот фактор стал для кого-то из зрителей решающим.

— Ближайший уикенд в кино порадует разнообразием, — считает Ольга Зинякова. — В прокат выйдет победивший на «Кинотавре» «Бык» Бориса Акопова — в авторском кино сохраняется тренд на репрезентацию эпохи 1990-х. Высокий рейтинг ожидания и у комедии Евгения Торреса «Трудности выживания». Один из претендентов на хорошую кассу — «Падение ангела» с Джерардом Батлером и Морганом Фрименом в главных ролях.

На внимание определённой аудитории может рассчитывать и фильм «Быть Харви Вайнштейном», который расскажет о мировом голливудском скандале, связанном с харассментом.