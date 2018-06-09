Режиссер «Истории игрушек» уйдет из Pixar после обвинений в домогательствах

Сооснователь Pixar Animation Studios и креативный директор Walt Disney Animation Studios Джон Лассетер до конца года покинет головную компанию Walt Disney после обвинений в неприемлемом поведении по отношению к подчиненным.

Топ-менеджер якобы обнимал и дотрагивался до своих сотрудников против их воли, пишет The Wall Street Journal.

Обвинения в адрес Лассетера поступили еще в прошлом году, и с ноября 2017 года он ушел в отпуск на полгода. Одновременно с этим он распространил письмо с извинениями «любому, кого он обнял или дотронулся вопреки его желанию».

До конца 2018 года режиссер будет работать в Disney в качестве консультанта, заявили в компании. При этом ни в Pixar Animation Studios, ни в Walt Disney Animation Studios у него не будет офиса.

Джон Лассетер — один из основателей Pixar. Он был режиссером первой и второй части «Истории игрушек», двух мультфильмов «Тачки», а также продюсером мультфильмов «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «Моана» и «Зверополис». За создание «Истории игрушек» Лассетер получил премию «Оскар». Также ему принадлежит именная звезда на голливудской «Аллее славы».

Pixar Animation Studios — американская киностудия, основанная в 1979 году. В 2006 году студию приобрела компания Walt Disney Pictures.

Ранее американский режиссер и сценарист Брайан Де Пальма заявил о планах снять фильм ужасов о маньяке, работающем в киноиндустрии. Сюжет фильма будет основан на обвинениях в сексуальных домогательствах, которые предъявили голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.