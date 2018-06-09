Прямой эфир
Сюжет:

Режиссер «Истории игрушек» уйдет из Pixar после обвинений в домогательствах

0
Фото: Global Look Press/Panoramic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сооснователь Pixar Animation Studios и креативный директор Walt Disney Animation Studios Джон Лассетер до конца года покинет головную компанию Walt Disney после обвинений в неприемлемом поведении по отношению к подчиненным.

Топ-менеджер якобы обнимал и дотрагивался до своих сотрудников против их воли, пишет The Wall Street Journal.

Секс, мотор, камера
Как борьба за светлую идею может обернуться тотальным половым геноцидом

Обвинения в адрес Лассетера поступили еще в прошлом году, и с ноября 2017 года он ушел в отпуск на полгода. Одновременно с этим он распространил письмо с извинениями «любому, кого он обнял или дотронулся вопреки его желанию».

До конца 2018 года режиссер будет работать в Disney в качестве консультанта, заявили в компании. При этом ни в Pixar Animation Studios, ни в Walt Disney Animation Studios у него не будет офиса.

Джон Лассетер — один из основателей Pixar. Он был режиссером первой и второй части «Истории игрушек», двух мультфильмов «Тачки», а также продюсером мультфильмов «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «Моана» и «Зверополис». За создание «Истории игрушек» Лассетер получил премию «Оскар». Также ему принадлежит именная звезда на голливудской «Аллее славы».

Pixar Animation Studios — американская киностудия, основанная в 1979 году. В 2006 году студию приобрела компания Walt Disney Pictures.

Ранее американский режиссер и сценарист Брайан Де Пальма заявил о планах снять фильм ужасов о маньяке, работающем в киноиндустрии. Сюжет фильма будет основан на обвинениях в сексуальных домогательствах, которые предъявили голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США снимут фильм ужасов о домогательствах Вайнштейна
CNN отказалась опровергать обвинения Фримана в домогательствах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017