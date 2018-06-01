CNN отказалась опровергать обвинения Фримана в домогательствах

CNN отказалась давать опровержение своего материала об обвинениях в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты восемью женщинами в отношении актера Моргана Фримана. Об этом говорится в ответе американской телекомпании на письмо адвоката голливудской знаменитости Роберта Шварца, сообщает ТАСС.

Телекомпания заявила, что «настаивает на правильности своего репортажа и готова решительно отражать любые попытки запугать ее и принудить таким образом к молчанию».

На прошлой неделе CNN по итогам журналистского расследования сообщала, что несколько женщин обвинили Фримана в домогательствах и непозволительном обращении. По словам анонимных пострадавших, актер допускал по отношению к ним неподобающие высказывания и «прикосновения сексуального характера».

Защитник актера Роберт Шварц ответил телекомпании письмом, в котором утверждал, что эти обвинения не выдерживают никакой критики и слова женщин не стоит принимать на веру.

Сам Фриман также отверг все обвинения в свой адрес, подчеркнув, что «неправильно приравнивать ужасные случаи, когда имеют место насильственные действия сексуального характера, с неуместными комплиментами или юмором». Актер объяснил, что часто «шутит и делает комплименты и мужчинам, и женщинам в беспечной манере» и что его попытки пошутить могут быть неудачными. Также он принес извинения всем тем, кого мог непреднамеренно огорчить.

За свою карьеру 81-летний Морган Фриман сыграл в более чем 110 фильмах. Он обладатель «Оскара» и пяти номинаций на эту премию.

В конце мая стало известно, что кинопродюсера Харви Вайнштейна будут судить по обвинению в изнасилованиях и уголовном сексуальном деянии.