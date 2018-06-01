Прямой эфир
Сюжет:

CNN отказалась опровергать обвинения Фримана в домогательствах

0
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

CNN отказалась давать опровержение своего материала об обвинениях в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты восемью женщинами в отношении актера Моргана Фримана. Об этом говорится в ответе американской телекомпании на письмо адвоката голливудской знаменитости Роберта Шварца, сообщает ТАСС.

Сексуальные утечки
Почему Нобелевскую премию по литературе не станут вручать в этом году

Телекомпания заявила, что «настаивает на правильности своего репортажа и готова решительно отражать любые попытки запугать ее и принудить таким образом к молчанию».

На прошлой неделе CNN по итогам журналистского расследования сообщала, что несколько женщин обвинили Фримана в домогательствах и непозволительном обращении. По словам анонимных пострадавших, актер допускал по отношению к ним неподобающие высказывания и «прикосновения сексуального характера».

Защитник актера Роберт Шварц ответил телекомпании письмом, в котором утверждал, что эти обвинения не выдерживают никакой критики и слова женщин не стоит принимать на веру.

Сам Фриман также отверг все обвинения в свой адрес, подчеркнув, что «неправильно приравнивать ужасные случаи, когда имеют место насильственные действия сексуального характера, с неуместными комплиментами или юмором». Актер объяснил, что часто «шутит и делает комплименты и мужчинам, и женщинам в беспечной манере» и что его попытки пошутить могут быть неудачными. Также он принес извинения всем тем, кого мог непреднамеренно огорчить.

За свою карьеру 81-летний Морган Фриман сыграл в более чем 110 фильмах. Он обладатель «Оскара» и пяти номинаций на эту премию.

В конце мая стало известно, что кинопродюсера Харви Вайнштейна будут судить по обвинению в изнасилованиях и уголовном сексуальном деянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морган Фримен потребовал извинений за обвинения в домогательствах
СМИ сообщили о десятилетних отношениях Вайнштейна с обвиняющей его женщиной

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017