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Морган Фриман отверг обвинения в домогательствах

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Звезда Голливуда актер Морган Фриман опроверг обвинения в сексуальных домогательствах, но допустил, что мог неудачно шутить при общении с коллегами на съемочной площадке.

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Текст заявления актера привел в субботу, 26 мая, телеканал NBC.

Фриман отметил, что часто «шутит и делает комплименты и мужчинам, и женщинам в беспечной манере». Он не исключил, что у него не всегда получалось делать это так, как ему хотелось бы.

«И за это я извинился в четверг и продолжаю извиняться перед всеми, кого мог огорчить, однако огорчить непреднамеренно», — указал он, обратив внимание, что никогда не намекал на близость.

Накануне несколько женщин заявили о высказываниях Фримана, допущенных в их адрес. Дамы рассказали, что обладатель престижной кинопремии «Оскар» допускал по отношению к ним неподобающие высказывания и «прикосновения сексуального характера».

После этого Фриман принес извинения тем, кого мог огорчить своими действиями.

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