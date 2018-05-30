Прямой эфир
Сюжет:

Морган Фримен потребовал извинений за обвинения в домогательствах

0
Фото: TASS/PA Images/Yui Mok
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений и опровержения публикации, в которой его обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в письме адвоката актера Роберта Шварца.

Как отмечает издание Hollywood Reporter, письмо передано президенту CNN Джеффу Закеру.

«CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес 24 мая», — приводится выдержка из письма адвоката.

Помимо этого, Закер утверждает, что все обвинения против Фримена –– результат «злого умысла, подтасовки фактов и журналистской халатности».

Сам Фримен также отверг обвинения в домогательствах, отметив, что никого не намеревался обидеть или оскорбить своим поведением.

24 мая в эфире телеканала CNN восемь женщин заявили, что звезда Голливуда подверг их сексуальному насилию. Еще восемь человек говорили, что они видели непристойное поведение Фримена.

Днем ранее актера обвинили в сексуальной связи с убитой три года назад сводной внучкой Иден Хайнс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о десятилетних отношениях Вайнштейна с обвиняющей его женщиной
Морган Фриман отверг обвинения в домогательствах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017