Морган Фримен потребовал извинений за обвинения в домогательствах

Американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений и опровержения публикации, в которой его обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в письме адвоката актера Роберта Шварца.

Как отмечает издание Hollywood Reporter, письмо передано президенту CNN Джеффу Закеру.

«CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес 24 мая», — приводится выдержка из письма адвоката.

Помимо этого, Закер утверждает, что все обвинения против Фримена –– результат «злого умысла, подтасовки фактов и журналистской халатности».

Сам Фримен также отверг обвинения в домогательствах, отметив, что никого не намеревался обидеть или оскорбить своим поведением.

24 мая в эфире телеканала CNN восемь женщин заявили, что звезда Голливуда подверг их сексуальному насилию. Еще восемь человек говорили, что они видели непристойное поведение Фримена.

Днем ранее актера обвинили в сексуальной связи с убитой три года назад сводной внучкой Иден Хайнс.