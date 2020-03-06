Женщины на грани: мартовские праздники преподнесут немало сюрпризов

Харассмент во всех проявлениях и солидарность далеко не такого уж слабого пола, отчаянные письма из Рио в Рио и немолодые фридайверши, а также короткометражки в духе #metoo и утраченная хроника 1950-х годов — в ближайшие дни в кинозале не заснешь от скуки. «Известия» рассказывают, что стоит посмотреть в выходные.

«Один вдох»

Спортивных драм мало не бывает — «Один вдох» выходит ровно с таким расчетом, чтобы успеть отработать кассу перед релизом «На острие» , причем в обоих фильмах играет Стася Милославская. У нее же главная роль в «Стрельцове». Три спортивных драмы за год — это рекорд. Впрочем, во «Вдохе» основной персонаж все-таки у Виктории Исаковой, и создан он под влиянием биографии «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, пропавшей без вести в 2015 году.

Здесь ее зовут Марина Гордеева, уже во вполне зрелом возрасте она начинает профессионально нырять, и у нее есть свой «тренер», антагонист и главный союзник в одном лице, ученый и мистик Батьяров, сыгранный в привычной эзотерической манере Максимом Сухановым. Лучшие сцены в фильме — с его участием, хотя подводные погружения сняты тоже очень зрелищно и динамично. Глядя на лица актеров, всерьез веришь, что они реально лишились воздуха на 10 минут, как настоящие спортсмены-ныряльщики.

Режиссер: Елена Хазанова

В ролях: Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч, Сергей Сосновский, Филипп Ершов

«Человек-невидимка»

Неизвестно, как сложится судьба этого фильма в нашем прокате, но в США он уже стал событием и в первый уикенд оказался лидером по сборам. Что и говорить, для релиза такой картины время самое подходящее, как раз перед финалом дела Вайнштейна . Сюжет романа Герберта Уэллса здесь переиначен на современный лад. Гениальный злодей-ученый Гриффин в книге хотел установить на Земле царство террора, а в фильме его задача — как следует «наказать» свою подружку. Она должна наконец-то признать, что он — босс. Поэтому Гриффин имитирует самоубийство, завещая ей состояние при условии, что она сумеет сохранить рассудок, а сам потихоньку принимается мучить ее разными «проказами».

Элизабет Мосс великолепно изображает жертву эпохи #metoo, ей никто не верит, все крутят пальцем у виска, а истязатель считает себя жертвой. Впрочем, недоверчивый зритель и сам не раз усомнится: не стало ли все происходящее плодом больного воображения девушки . Сплошной харассмент, как и было сказано.

Режиссер: Ли Уоннелл

В ролях: Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Харриет Дайер, Элдис Ходж, Сторм Рейд

«Очень женские истории»

Альманахи из лучших отечественных короткометражек время от времени выходят на российские экраны, чтобы с ними могли ознакомиться не только завсегдатаи фестивалей . Те-то уже давно поняли, что короткий метр у нас не столько поле для эксперимента, сколько вполне сложившееся явление с коммерческим потенциалом. Нередко это работы известных режиссеров или неизвестных, но желающих доказать, что им можно доверить нечто высокобюджетное. Поэтому и р оли в таких фильмах часто играют звезды.

«Очень женские истории» состоит как раз из таких «коротышей», некоторые из них сняты довольно давно. Например, «Эс как доллар, точка, джи» участвовал в «Кинотавре» в 2016 году, «Уроки рисования для взрослых» — там же и тогда же, но все это не имеет значения. Важнее то, что героини этих новелл — интересные и неглупые женщины, оказавшиеся в безвыходных ситуациях и не всегда выбирающиеся из них с честью. В горьких, саркастических историях нашлось место и откровенным сценам, и запоминающимся диалогам, но в них так много «очень женских» секретов, что «сильному полу» от этого альманаха станет не по себе.

Режиссеры: Наташа Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Оксана Михеева, Антон Бильжо

В ролях: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Любовь Толкалина

«Невидимая жизнь Эвридики»

Статус победителя «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля говорит уже о многом. В престижную программу отбираются работы с нестандартными киноязыком, сюжетом или ощущением мира, которые слишком странно смотрелись бы в основном конкурсе. Например, в прошлом году с «Эвридикой» соревновался «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, фильм с загадочно-шукшинскими нотками, довольно прохладно принятый на родине, но имеющий все шансы остаться в истории нашего кино.

У этой Эвридики никакого Орфея нет, она просто бразильская девушка, которая вместе со своей сестрой мечтает однажды увидеть Старый свет. Действие начинается в 50-е годы ХХ века и охватывает несколько десятилетий, постепенно приобретая форму эпистолярного романа: обе сестры живут в Рио, но уверены, что их разделяет океан , у обеих сломана жизнь из-за власти черствых мужчин и обе пишут друг другу письма, которые не доходят до адресата. Настоящая южноамериканская драма — и опять в пандан #metoo.

Режиссер: Карим Айнуз

В ролях: Жулия Стокклер, Карол Дуарте, Флавия Гусман, Антонио Фонсека

«Прощание со Сталиным»

Монтажное кино Сергея Лозницы — феномен особый и хорошо знакомый отечественному зрителю . Еще в 2005 году его «Блокада» как бы переносила зрителей в замерзший и голодный, но непокоренный Ленинград. Лознице тогда удалось «оживить» немую хронику не только виртуозным монтажом, но и специально подобранными шумами и звуками, поэтому погружение было полным . С тех пор Лозница не раз использовал этот метод — в «Представлении», «Событии», «Процессе», а теперь и в «Прощании со Сталиным» (ранее фильм назывался «Государственные похороны», но для российского проката было решено использовать более броский вариант).

Из сотни тысяч метров отснятой в марте 1953 года разными операторами СССР пленки Лозница создал цельный и объемный рассказ не только о процессе похорон, но, даже в большей степени, о людях, которые в нем участвовали . А участвовала вся страна. Словно сев в машину времени, мы получаем шанс пройти рядом с Берией, Маленковым, Микояном и Хрущевым, услышать шуршание одежды в толпе, побывать у горы венков, а еще раньше — постоять вместе с миллионами советских граждан у репродукторов, слушая объявление о смерти генерального секретаря — со всеми медицинскими подробностями, словно без них в эту новость невозможно поверить.

Режиссер: Сергей Лозница