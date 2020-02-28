Записки о сумасшедших: немного экранного безумия

Запертые в бункер переводчики, прессующее хрупкую кинозвезду ФБР, Рэдклифф с прибитыми к рукам пистолетами, украденный древним демоном ребенок и Влад Листьев на дорогом круизном лайнере — от сюжетов фильмов, которые на этой неделе отважились бросить вызов отечественному хиту «Лед 2», голова идет кругом. «Известия» рассказывают, что смотреть в будущие выходные, если все новинки прошлого уикенда вы уже видели.

«Яга. Кошмар темного леса»

Святослав Подгаевский до сих пор был самым коммерчески успешным отечественным режиссером в жанре хоррора. Его «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых» и «Пиковая дама: Черный обряд» вместе собрали более 400 млн рублей только в России и гораздо больше — за ее пределами. Но в последнее время касса российских ужастиков понемногу стала падать, и долгожданная «Яга» должна показать, устал ли зритель от страшилок по мотивам национального фольклора.

По сюжету у супружеской пары (тот факт, что Розин и Спивак уже играли мужа и жену в «Нелюбви» у Звягинцева, — не просто совпадение, а будто бы ироничный оммаж) исчезает младшая дочь, но они не замечают этого. И только ее брат понимает, что девочку похитила Яга, притворившаяся няней. Ему, конечно, никто не верит — до поры до времени.

Режиссер: Святослав Подгаевский

В ролях: Олег Чугунов, Глаша Голубева, Артем Жигулин, Алексей Розин, Марьяна Спивак

«Пушки Акимбо»

Дэниэл Рэдклифф в попытках выбраться из образа Гарри Поттера уже переиграл во многих неоднозначных проектах и в итоге, кажется, всем несколько приелся из-за своей неразборчивости. «Пушки» — комедийный боевик для фанатов видеоигр и реалити-шоу — еще один вполне проходной, хотя и забавный его опыт, потому что большую часть времени персонаж Рэдклиффа, угловатый гик без намека на героизм, бегает по городу без штанов и с привязанными к рукам заряженными пистолетами. Какие-то дуболомы заставили молодого человека охотиться наяву за звездой жестоких игр на выживание Никс.

Последнюю играет племянница Хьюго Уивинга Самара, которая недавно пряталась от кровожадных родственников экранного мужа в «Я иду искать», а до этого появилась в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури». Для нее, как и для Рэдклиффа, «Пушки Акимбо» — забавная шутка. С той только разницей, что у Самары Уивинг настоящая карьера только начинается: в августе выйдет «Билл и Тед», где она сыграла в паре с Киану Ривзом, а еще ее можно будет увидеть в большом сериале «Нетфликса» «Голливуд».

Режиссер: Джейсон Ли Хауден

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо

«Опасная роль Джин Сиберг»

Для большинства людей во всем мире Джин Сиберг — роковая женщина из «На последнем дыхании» Годара. Те, кто любит французское кино, знают, что она снималась у Шаброля и Беккера, кто-то вспомнит голливудский блокбастер «Аэропорт» 1970 года. Но у Сиберг была горькая заэкранная судьба: она связалась с «Черными пантерами», снабжая их деньгами, участвовала в протестных акциях против расизма, превратилась в личного врага главы ФБР Эдгара Гувера, который устроил актрисе настоящий террор за ее деятельность.

Но у Сиберг и без него было очень много проблем, и прожила она недолго. Наиболее драматичный период ее судьбы стал поводом для фильма Бенедикта Эндрюса («Уна»), а саму Сиберг великолепно сыграла Кристен Стюарт, чье исполнение после премьеры картины в Венеции отметили ведущие профессиональные СМИ. Они же сетовали, что биография актрисы рассказана несколько поверхностно и поспешно — такая фигура заслуживала бы более глубокого и детального анализа.

Режиссер: Бенедикт Эндрюс

В ролях: Кристен Стюарт, Джек О’Коннелл, Маргарет Куэлли, Зази Битц, Винс Вон

«Переводчики»

Утечки в интернет книг, музыки, фильмов и сериалов уже давно вынуждают правообладателей идти на анекдотические и даже временами абсурдные меры секретности, не снившиеся никаким ядерным НИИ и разведывательным службам. Актеры рассказывают, как их заставляют учить реплики, не читая сценарий целиком, да еще и делать это в темных чуланах под присмотром нескольких охранников и т.п. Для работы над текстом бестселлера Дэна Брауна «Инферно» 12 переводчиков, как говорят, просто заперли в бункере, чтобы они не «слили» новинку на сторону.

Последняя история вдохновила французских кинематографистов на создание триллера, когда, несмотря на все меры безопасности, автор популярного романа (любимец позднего Алена Рене Ламбер Вильсон) начинает подозревать запертых в бункере переводчиков (одну из них играет Ольга Куриленко) в том, что они нашли способ тайно выложить его творение в интернет. Чтобы спасти книгу от «пиратства», писатель готов пойти на любые меры.

Режиссер: Режис Руансар

В ролях: Ламбер Вильсон, Ольга Куриленко, Риккардо Скамарчо, Сидсе Бабетт Кнудсен, Эдуардо Норьега

«Листьев. Новый взгляд»

Этот фильм вышел сразу в интернете на платной платформе — по практике «Нетфликса» и других стримингов, которая сегодня во всем мире становится все более массовой. В России такие случаи относительно редки, поэтому стоит обратить внимание на данный пример, а заодно расширить представления о том, что считать «выходом в прокат».

Молодой журналист Родион Чепель решает провести собственное расследование убийства Влада Листьева. 70 интервью, взятых им для фильма, интересны не менее, чем имена тех, кто отказался его дать. Жаль, Чепель не приводит этот список, хотя зритель во время просмотра и так может назвать ряд персон, мнение которых хотелось бы услышать в связи с этой темой.

Для поколения миллениалов «Новый взгляд» станет, возможно, откровением о том, как в начале 1990-х полукриминальный бизнес и журналистика сплелись в неразрывное целое. Для зрителей постарше самыми интересными будут сцены, где спикеры начинают нервничать на вопросах о том, кто из них чем владел к моменту убийства Листьева. И очень интересен эксперимент Чепеля, который попросил каждого респондента написать на бумаге имя предполагаемого «заказчика» и бросить в импровизированную копилку. Среди вариантов там обнаруживаются совсем неожиданные, но самый красноречивый — чистый белый лист без единой буквы на нем. Жаль, автора этой версии установить теперь будет проблематично.

Режиссер: Родион Чепель