Генеральная пауза: как филармонии и оркестры переживают карантин

Срыв всех гастролей, десятки миллионов рублей убытка и страх публики покупать билеты даже на лето — вот неполный список последствий пандемии для российской индустрии классической музыки. По всей стране оркестранты отправлены по домам, отменены не только выступления, но и групповые репетиции. Тем временем ведущие концертные организации переносят деятельность в интернет: сразу после объявления карантина стартовало несколько крупных онлайн-фестивалей. «Известия» выяснили, как филармонии и коллективы адаптируются к новой реальности.

Вступили одновременно

Сразу после известия об ограничениях в Москве две главные столичные концертные площадки практически одновременно объявили о запуске онлайн-фестивалей: 20 марта стартовали «Домашние сезоны» филармонии, а 21-го — «Московская консерватория — онлайн». С тех пор каждый вечер в Концертном зале Чайковского и Большом зале консерватории звучит музыка в прямом эфире и без публики.

Во вступительном слове к первой трансляции из БЗК ректор Московской консерватории Александр Соколов сказал, что все музыканты — всемирно известные выпускники разных поколений — с готовностью приняли предложение принять участие в фестивале.

ф1 Пианист Денис Мацуев во время первой онлайн-трансляции концерта из Московской филармонии, 20 марта 2020 года Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Список имен действительно впечатляет: филармоническую программу открывал Денис Мацуев, исполнивший «Времена года» Чайковского и джазовые импровизации, консерваторскую — камерный оркестр «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Этот же коллектив во вторник вечером выступит в КЗЧ. Участником обоих фестивалей стал и пианист Николай Луганский. Козыри консерватории — органные концерты: 23 марта на знаменитом органе Кавайе-Колля сыграл Константин Волостнов, а на 2 апреля запланирован сольник Алексея Паршина. Однако трансляции из БЗК доступны только в вечер мероприятия. Тогда как филармония дает свободный доступ к видеозаписям и на следующие дни. Всё, разумеется, бесплатно.

— Смысл и идея фестиваля «Домашние сезоны» — в желании музыкантов и филармонии поддержать публику в тот момент, когда она не может приходить на концерты. А стремление поддерживать друг друга и быть вместе, на мой взгляд, не может монетизироваться, особенно в такой трудной ситуации , — пояснил «Известиям» гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов.

24 марта свой онлайн-фестиваль запускает и зал «Зарядье» — цикл стартует с первого сольного концерта на новом органе Muhleisen. Место за консолью займет Лада Лабзина, хранитель инструмента.

Таким образом, во время карантина меломаны смогут каждый вечер выбирать минимум из трех московских трансляций.

До самых до окраин

Режим повышенной готовности объявлен не только в столице, но и в регионах. Так, в Татарстане с этой недели нельзя проводить мероприятия численностью более 20 человек — «до особого распоряжения». Кроме того, по словам худрука и главного дирижера Государственного симфонического оркестра республики, народного артиста России Александра Сладковского, его музыкантам запрещено покидать Татарстан.

ф2 Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан Фото: tatarstan-symphony.com

В Новосибирске еще в субботу и воскресенье концерты шли по-прежнему — в частности, состоялось торжественное открытие VII Транссибирского арт-фестиваля Вадима Репина. Но с 23 марта филармония приостановила проведение концертов как в столице региона, так и в целом по области. Убытки, разумеется, большие.

— У нас 20 творческих коллективов, общее количество сотрудников — более 800. Все наши площадки были расписаны и распроданы до августа 2021 года. Теперь всё это отменяется или переносится, — посетовал генеральный директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин. — Сотрудники пока находятся в репетиционном периоде. Но запас прочности у нас не более двух месяцев. Потом придется отправлять их на вынужденный простой, а это означает 2/3 зарплаты.

По словам Бейбита Мухамедина, все филармонии находятся в разном положении. Это зависит от региона. Например, на Ямале или в Якутии есть возможность поддержать концертную организацию за счет местного бюджета. Но во многих областях налоговые поступления куда меньше и филармонии зависят от федеральных дотаций.

— Если карантин продлится до 10 апреля, наши потери составят около 15 млн рублей, — рассказал «Известиям» директор Санкт-Петербургской филармонии Илья Черкасов. — В случае продления нынешнего режима мы сможем продержаться без сокращений около полугода.

Алексей Шалашов сообщил «Известиям», что убытки Московской филармонии оценить пока сложно, поскольку они обусловлены не только введением ограничений, но и тревогой людей, которые сейчас значительно меньше приобретают билеты на будущие мероприятия. Тем не менее зарплаты творческим сотрудникам сохранены. А билетеры и капельдинеры были на аутсорсинге.

ф6 Пустой Концертный зал им. П.И. Чайковского Московской филармонии Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Аналогичная ситуация и в Перми.

— Отношения с техническими службами на аутсорсинге регулируются не трудовым, а гражданским законодательством, где есть понятие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Заключенные договоры будут подлежать изменению, — объяснила «Известиям» директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

Впрочем, по ее словам, музыканты тоже могут почувствовать на себе финансовые последствия карантина — за счет уменьшения премиальной части, которая складывается из доходов филармонии.

Репетируем дома

Если музыканты-солисты продолжают концертировать онлайн (пусть даже без гонорара), оркестранты почти везде отправлены по домам. Потери крупнейших симфонических коллективов сопоставимы с убытками филармоний.

— Если суммировать предполагавшиеся гонорары за концерты марта и первой трети апреля, мы уже потеряли около 15 млн рублей, — поделилась с «Известиями» Виктория Новосёлова, заместитель худрука Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского.

Симфонические коллективы сейчас не могут даже репетировать. Это касается и оркестров отдаленных регионов, где заболевших коронавирусом — единицы. Например, в Сургуте с понедельника филармония просто закрыта.

ф3 Здание Сургутской филармонии Фото: sfil.ru

— Пока карантин объявлен до 12 апреля. Мы раздали музыкантам ноты концертов этого сезона и частично следующего, они занимаются индивидуально и разучивают дома свои партии, — поделился с «Известиями» главный дирижер Сургутской филармонии Станислав Дятлов.

В непростой ситуации коллективы ищут поддержку где могут. Легче приходится тем из них, у которых есть финансирование от региона или какой-то крупной институции. Вопрос в том, чтобы оно не было урезано.

— У министра культуры Татарстана было совещание, на котором мы доложили, сколько концертов отменили и сколько потеряли денег, потому что сразу пошли возвраты. Это большие потери. Но у нас есть фиксированное бюджетное финансирование, которое, надеюсь, не должно быть пересмотрено. По крайней мере, я буду на этом настаивать, — рассказал Александр Сладковский.

В свою очередь, ведущий российский ансамбль современной музыки «Студия новой музыки» поддержала Московская консерватория. По словам худрука, композитора Владимира Тарнопольского, в ближайшее время коллектив планирует сделать цикл виртуальных мастер-классов, в рамках которых исполнители будут демонстрировать различные приемы игры на музыкальных инструментах, востребованные в современной музыке.

Планы на онлайн-деятельность есть и у БСО, и у Симфонического оркестра Татарстана. В частности, Александр Сладковский сообщил «Известиям», что собирается провести интернет-презентацию CD-бокса симфоний и концертов Чайковского, выпуск которого намечен на эту весну, а Виктория Новосёлова рассказала об идее устраивать из студии на Малой Никитской трансляции камерных ансамблей в составе БСО.

ф4 Дирижер Александр Сладковский Фото: ТАСС/Сергей Карпухин