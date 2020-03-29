Моя отрава: коронавирус загнал московские театры в интернет

Март обещал стать для столичных театралов горячим: помимо запланированных премьер и гастролей, обширную программу предлагал фестиваль «Золотая маска». Увы, в середине месяца коронавирус заставил большие и малые театры опустить занавес. Но они быстро приспособились к карантину и начали онлайн-трансляции спектаклей — одни бесплатно, другие за деньги . Поклонники Мельпомены зависли у мониторов. Среди зрителей на удаленке оказался и театральный обозреватель Влад Васюхин, выбравший самые интересные показы специально для «Известий».

Пока все живые спектакли, концерты и шоу в Москве отменены до 10 апреля, а в Санкт-Петербурге — до 30 апреля (и не факт, что эту дату не отодвинут). Подобная ситуация и в других российских городах. Театры теряют деньги и взывают о помощи. К примеру, Российский академический молодежный театр, с которого и начнем этот обзор, разослал письмо, сообщив о переносе на осень отмененных мартовских и апрельских спектаклей и попросил публику не сдавать билеты: «Это позволит минимизировать финансовые потери, которые театр несет в связи с карантином, поддержав артистов и других сотрудников».

Театр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Не меньше чем финансовая, сейчас важна и моральная поддержка эмоциональных и ранимых творцов, поэтому в этой ситуации не очень ловко критиковать премьеры, даже если они этого заслуживают . Вот разберемся с пандемией, а там уже и поговорим «по-чесноку».

«Ромео и Джульетта»

РАМТ

Одну из самых популярных пьес Шекспира поставил Егор Перегудов, и это его первая работа в статусе главного режиссера популярного театра. В этой Вероне (художник Владимир Арефьев) нет места возвышенной любви, историческим костюмам, романтическим улочкам и знаменитому балкону. Да и Верона ли это?

Действие происходит в подземном переходе, где семьи Монтекки и Капулетти, кажется, делят сферы влияния — несколько киосков с вывесками на русском языке. Похоже на лихие 1990-е. Так и тянет произнести классическое: «Прекратите отсебятину! Во времена Шекспира не было сигарет «Друг»!»

Театр-2 Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» в РАМТ Фото: ramt.ru

Эти киоски после трансформируются то в балкон, то в склеп . И вообще сценограф проявил фантазию — чего стоит огромная ледяная ладонь (рука судьбы?), нависшая над героями и медленно тающая, однако они в отличие от зрителей ее не видят, лишь собирают растаявшую воду...

Трагедия играется в переводе Осии Сороки. Его вариант, сделанный в 1970-х годах ХХ века, ближе к современному языку, чем классические версии, однако всё равно нередко текст сопротивляется, не поддается насильственному переносу в наши времена и не осваивается героями на все сто. Хотя режиссер и актеры добавили современных интонаций, представив историю абсолютно без розовых соплей, с драйвом, жесткостью и агрессией.

Звезд в спектакле нет, но несколько удачных актерских работ — все-таки труппа в РАМТе сильная — каждый зритель для себя выделит.

«Отравленная туника»

Театр Романа Виктюка

83-летний Роман Григорьевич Виктюк демонстрирует удивительную творческую молодость, энергию, фантазию и верность поэтическому театру. В начале марта главные артисты его труппы во главе с Дмитрием Бозиным и Людмилой Погореловой показали редко ставящуюся трагедию Николая Гумилева — написанную изысканным белым стихом «Отравленную тунику». Сочинена она больше для чтения, чем для перевода на язык театра. В контексте сегодняшних событий пьеса прозвучала неожиданно актуально, остро и ошеломительно.

Театр-5 Сцена из спектакля «Отравленная туника» в Театре Романа Виктюка Фото: teatrviktuka.ru

Историю арабского поэта-странника Имра режиссер переплел с судьбой самого Гумилева, а времена римского императора Юстиниана с послереволюционными годами. Роман Виктюк, известный мифотворец, убеждает всех, что Гумилев репетировал свою пьесу, находясь в 1921 году в заключении в Шпалерной тюрьме. Собственно, туда режиссер и перенес действие своего фантасмагорического спектакля. Поверить в это сложно. Но актерам, играющим самоотверженно, не жалея голосовых связок, веришь безоговорочно.

«Покорность»

Театр наций

Спектакль, имеющий шансы стать хитом, Театр наций успел сыграть на публике лишь два раза, при этом мартовские показы стали не официальной премьерой, а превью. Кроме бренда самого театра, купить билеты заставит имя автора — это скандально известный и любимый у нас французский писатель Мишель Уэльбек, чей предпоследний роман-утопия и стал основой зрелища, и исполнитель главной роли — 50-летний Владимир Мишуков, неожиданно для себя самого после сериала «Содержанки» провозглашенный новым секс-символом страны.

Театр-3 Сцена из спектакля «Покорность» в Театре наций Фото: theatreofnations.ru

Мишуков играет почти своего ровесника — Франсуа, литературоведа, профессора Сорбонны, который после прихода к власти во Франции в 2022 году исламистов вынужден или играть по их правилам, или совершить вынужденный дауншифтинг. Франсуа переживает кризис среднего возраста, а Франция — исламизацию. Главный герой ценой компромисса и покорности, перейдя из католичества в ислам, получает в итоге хорошую работу и маленький гарем.

Поставившему эту политическую фантастику Талгату Баталову не удалось избежать монотонности, что, впрочем, часть зрителей оценивает как достоинство. И в целом за судьбу зрелища, которое будут играть на Малой сцене, можно не волноваться.

«Суинни Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит»

Театр на Таганке

Не удивляйтесь, что в обзор премьер попал иммерсивный мюзикл, поставленный Алексеем Франдетти в 2017 году и через год заслуженно получивший три «Золотые маски». В марте этот сложно обустроенный хоррор-спектакль (убран партер, переоборудована сцена и публика сидит как бы за столиками кабаре) был сыгран с особой рекламой, поскольку на главную женскую роль — миссис Ловетт, сообщницы маньяка, была введена Лариса Долина. Да-да, та самая. И это подавалось как «премьера новой версии», приуроченная к 90-летию композитора Стивена Сондхайма.

Театр-4 Сцена из спектакля «Суинни Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Театре на Таганке Фото: tagankateatr.ru

Если бы Долина была задействована сразу, то главная национальная театральная премия была бы ей обеспечена. Замечательная эстрадная певица подняла зрелище на новую высоту, и не столько своим безупречным вокалом, выгодно отличавшимся от пения таганковской труппы, сколько актерскими данными. П ублика засыпала артистку цветами и уже ждет новых показов в мае.

Кстати, на 15 апреля Таганка анонсировала онлайн-премьеру спектакля «Снегурочка». Он будет сыгран в пустом зале. Пьесу Александра Островского Денис Азаров поставил в жанре антиутопии. Заглавную роль, как и повелось с приходом на должность директора театра Ирины Апексимовой, сыграет ее дочь Дарья Авратинская, прямо скажем, актриса небездарная, а в роли Мороза заявлен звезда любимовской Таганки народный артист России Александр Трофимов, широкой публики известный по телеверсии «Трех мушкетеров». Показ будет бесплатным.

И о трансляциях...

Скажу сразу: я совсем не любитель смотреть спектакли что в прямой трансляции, что в записи, и тем более на маленьком экране. Делаю это лишь в двух случаях: когда речь идет об архивном спектакле или об актуальном зарубежном, который точно не увижу живьем.

Мой собственный театральный опыт подтверждает, что правильная публика и ее реакция — это половина успеха зрелища. Не говорю уже о запахе кулис, поцелуях в фойе, вкусе эклеров и возможности поорать «браво». Понятно, что все мы ходим в театр не только ради спектакля.

Театр-1 Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков во время записи трансляции Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Однако у онлайн-показов есть и определенные преимущества. Например, можно не заботиться о наряде и прическе, а прервать просмотр можно в любой момент, не мешая соседям и актерам.