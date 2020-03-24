Жить и умереть онлайн: театр «Практика» показал премьеру в Сети

На экране монитора картинка: «Я в театре». Пара кликов — и добро пожаловать на спектакль. Мастерская Олега Кудряшова, резидента театра «Практика», представила первую в Москве онлайн-премьеру. Пьесу Ника Пэйна «Созвездия» поставил режиссер Александр Алябьев. «Известия» оценили плюсы и минусы спектакля эпохи коронавируса.

Технически это выглядит так: театр анонсирует спектакль на одном из интернет-ресурсов. Как и при живом показе, начало в определенный час. После прямой трансляции видео по ссылке доступно еще какое-то время, в случае с «Созвездиями» — сутки. Пристегнутый здесь же чат служит заменой спонтанным разговорам в буфете и гардеробе. Хотите высказаться сразу — высказывайтесь. В плюсах онлайна — полная зрительская свобода. Необязательно одеваться к выходу — сиди хоть в пижаме. Не нужно толкаться в гардеробе. Разрешено уставить столик возле кресла любыми напитками. Можно не брать билеты на всю компанию. Если показ платный — за PIN-код достаточно заплатить один раз и усадить возле экрана всех, кого хочешь.

Из минусов главный — качество трансляции. Смотреть спектакль в прямом эфире было сложно, картинка периодически зависала. С учетом «квантовой» специфики пьесы Ника Пэйна — «Остановись, Вселенная, ты прекрасна» — это было даже забавно. Но только поначалу. Зато тот же ресурс спустя несколько часов глубокой ночью работал отменно. Вывод? Чем больше пользователей, тем меньше шансов просмотра с комфортом. Так что не нужно стремиться быть пионером и абонировать прямой показ. Сутки на премьеру — вполне достаточно, чтобы получить удовольствие. Впрочем, этот показ был бесплатным. Уже 300–400 рублей за PIN-код могут отсечь любителей халявы и повысить качество трансляции.

«Практика» — один из самых небольших столичных театров. Две сцены уютного подвальчика в Большом Козихинском переулке вмещают 87 и 50 зрителей соответственно. После указа мэра, сообщили в театре, руководство поначалу не думало закрываться и планировало продавать по 30 билетов на Малую сцену. Если учесть актеров и технический персонал — как раз выходили разрешенные 50 посетителей. В итоге всё же решили не рисковать — уйти на каникулы, а запланированную премьеру пустить в онлайн, благо постановка суперкамерная (черный фон, пара кресел, ковер для яркости) и не требует особых видеоизысков. Длинные кадры, множество крупных планов — эффект присутствия имеется. Совсем без зрителя, правда, сыграть не рискнули — из уважения к специфике театра.

— У нас онлайн-премьера, а не телеспектакль, поэтому зритель в зале есть, — пояснил «Известиям» режиссер Александр Алябьев. — Его не может не быть, потому что зритель — часть театра. Просто в нашем случае это не полный зал «Практики», а всего несколько человек.

С одной стороны, премьера без зрителя — сложно, потому что нет диалога с залом, не чувствуется энергия, отметила актриса Елизавета Янковская.

— Реакция зрителей помогает, упрощает задачу актера. С другой стороны, онлайн-премьера — очень крутой опыт. Я рада, что мы его получили, а спектакль одновременно посмотрело много людей. Надеюсь, когда театры оживут, к нам придут зрители, — сказала она «Известиям».

Малый состав в зале и большой у экранов увидели пьесу британца Ника Пэйна «Созвездия». Впервые ее сыграли в 2013 году в Лондоне, годом позже — на Бродвее, где в главной мужской роли отметился Джейк Джилленхол. В Москве создание Ника Пэйна угодило прямо в точку, в том смысле что затронуло насущную ныне тему жизни и смерти. Особого оптимизма ее подача не внушает, но и раскиснуть не дает.

«У жизни появляется смысл, когда выясняется, что она конечна», — заявляет герой, пасечник Роланд (Александр Горчилин). «Нельзя же всё время жить и жить», — вторит ему героиня, физик Марианна (Елизавета Янковская). Знакомятся они на барбекю, потом еще где-то пересекаются, сходятся, расходятся, находят новых герл- и бойфрендов, друг друга не забывают (проговаривают все эти ситуации в деталях) и вновь отправляются по тому же кругу.

Перелом наступает, когда Марианна сообщает, что у нее агрессивная форма рака и жить ей осталось год от силы. Время горевать? Вовсе нет. И не потому, что опухоль чудесным образом рассосется. Спойлерить не буду — надеюсь, все желающие смогут посмотреть спектакль вживую 23 апреля. Скажу лишь, что спасение приходит к тем, кто не воспринимает бытие линейно, а учитывает законы квантовой физики: в мире нет прошлого и нет будущего. Время не изменяется на уровне атомов и молекул, оно всегда одно и то же. Всё, что с нами происходит, никуда не уходит и ниоткуда не приходит. В общем, как сказал поэт, «в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

Количество посмотревших онлайн-премьеру «Практика» уточнит по истечении срока доступа, но уже понятно, что оно в разы превышает вместимость обоих театральных залов. Следующий эксперимент по привлечению зрителей на виртуальные площадки проведет Театр на Таганке. 28 и 29 марта там состоится премьера «Снегурочки» по пьесе Александра Островского.