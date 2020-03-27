Мхатовская пауза: куда идти после карантина

Всемирный день театра человечество отмечает в этом году в условиях строгого карантина — все праздничные мероприятия отменены, храмы искусств закрыты, а постановки ушли в онлайн. Куда стоит в первую очередь отправиться театралам после окончания пандемии — в фотогалерее «Известий». Один из самых знаменитых в мире театров оперы и балета — Большой, расположенный в Москве на Театральной площади
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Фото: Getty Images/anyaivanova
Дрезденская опера, открывшаяся в 1841 году, разрушалась дважды — в 1869 году при пожаре и в 1945 году при бомбардировках, и дважды восстанавливалась. Здесь проходило множество мировых премьер, в том числе опер Рихарда Штрауса и Рихарда Вагнера. В Земперопер выступает старейший оркестр мира — основанный в 1548 году симфонический оркестр Саксонской государственной капеллы
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Фото: Getty Images/GODONG/Pascal Deloche
Гранд-опера, в настоящее время известная как Опера Гарнье, — один из самых известных театров оперы и балета в мире. Здание возводилось в течение 15 лет, и к окончанию работ затраты на него составили 36 миллионов франков золотом. Вестибюль главной лестницы выложен мрамором разных цветов, потолок Гранд-фойе украшен росписью Поля Бодри, театральный зал освещается огромной хрустальной люстрой, а плафон оперы расписан в 1964 году Марком Шагалом по заказу министра культуры Франции
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Фото: Getty Images/Cushla Monk
Здание Сиднейской оперы признано одним из выдающихся сооружений современной архитектуры в мире. Построено в сиднейской гавани на мысе Беннелонг, его крышу покрывает миллион плиток азулежу, а интерьеры отделаны розовым гранитом. Церемония открытия, на которой присутствовала Елизавета II, сопровождалась Девятой симфонией Бетховена и фейерверком
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Сцена из оперы «Пиковая Дама» на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Труппа одного из ведущих российских музыкальных театров была основана в XVIII веке и находилась в ведении императорского двора. В оперной труппе театра в разные годы состояли такие мастера, как Иван Матчинский, Александра Крутикова, Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Мария Максакова, в балетной — Авдотья Истомина, Екатерина Телешова, Мариус Петипа, Екатерина Вазем, Матильда Кшесинская, Вера Трефилова
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Фото: Getty Images/Gonzalo Azumendi
Венская государственная опера — один из главных мировых оперных центров. Была открыта в 1869 году в присутствии императорской четы Франца Иосифа и Елизаветы. Фасад здания был украшен фрагментами из знаменитой оперы Моцарта «Волшебная флейта». До 1918 года имела название Придворный оперный театр и находилась под покровительством Габсбургов. Кроме постановок с участием мировых звезд оперы и балета, здесь ежегодно проходит знаменитый Венский бал
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Фото: Getty Images/Tullio Puglia
Театр Массимо — оперный театр в Палермо на площади Верди. Здание в неоклассическом стиле строилось 22 года и было открыто 1897 году. Первой постановкой на его сцене стала опера Джузеппе Верди «Фальстаф». Это один из самых больших в Европе и крупнейший в Италии театр, который славится превосходной акустикой
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Фото: Getty Images/leungchopan
Сингапурская Эспланада — театр в заливе, который был открыт в 2002 году президентом страны Селлапаном Раманатаном. Здание отличается оригинальным дизайном — два купола, похожие на две половинки дуриана, покрыты 7 тыс. алюминиевых солнцезащитных элементов. В 2005 году здесь проходила церемония открытия 117-й сессии Международного олимпийского комитета
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Фото: Getty Images/Europa Press/Enrique Palomares
Пласидо Доминго в опере «Набукко» на сцене Дворца искусств королевы Софии в испанской Валенсии. Здание было построено по проекту знаменитого архитектора Сантьяго Калатравы и открыто для широкой публики в 2005 году
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Фото: Getty Images/Yasonya
Арена ди Верона — всемирно известная концертная площадка в итальянской Вероне. На ее сцену выходило множество мировых оперных знаменитостей, здесь выступали Мария Каллас, Джузеппе ди Стефано, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Античный римский амфитеатр, построенный около 30 года н.э., обладает уникальной акустикой и принимает ежегодно до 600 тыс. зрителей
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