Мхатовская пауза: куда идти после карантина

Всемирный день театра человечество отмечает в этом году в условиях строгого карантина — все праздничные мероприятия отменены, храмы искусств закрыты, а постановки ушли в онлайн. Куда стоит в первую очередь отправиться театралам после окончания пандемии — в фотогалерее «Известий». Один из самых знаменитых в мире театров оперы и балета — Большой, расположенный в Москве на Театральной площади