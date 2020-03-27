Культурный карантин: выбор «Известий»

Театры, музеи, кинотеатры и концертные залы закрыты. С 28 марта по 5 апреля всех жителей Москвы просят и вовсе не покидать своих домов. «Известия» предлагают провести это время с пользой и компенсировать себе отсутствие «живых» культурных впечатлений виртуальным контентом. Благо он становится богаче с каждым днем.

Онлайн-кино

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Онлайн-концерты

Фестиваль «Московская консерватория — онлайн»

Фото: youtube.com/Московская консерватория

Каждый вечер до конца карантина из Большого зала консерватории будет транслироваться концерт с участием выпускников главного музыкального вуза страны. Среди них как молодые звезды, например пианисты Алексей Мельников и Константин Емельянов, так и мэтры: органист Алексей Паршин, перкуссионист Петр Главатских, виолончелист Александр Князев. Помимо сольных выступлений меломанов ждут дуэты и сборная программа «Аллилуйя в веках».

Все трансляции начинаются в 19:00

Фестиваль «Домашние сезоны»

Цикл онлайн-трансляций Московской филармонии, стартовавший еще на прошлой неделе, продолжат сольники Николая Луганского и Дмитрия Маслеева, различные ансамбли и даже два оркестровых вечера: на сцену пустого зала Чайковского перед камерами выйдут Джазовый оркестр Игоря Бутмана и Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Ведущий большинства концертов фестиваля — музыковед Ярослав Тимофеев.

Все трансляции начинаются в 19:00

Зал «Зарядье» онлайн

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Вслед за консерваторией и филармонией команда КЗ «Зарядье» тоже предлагает слушателям виртуально посещать свой Большой зал. В программе онлайн-фестиваля, стартовавшего на этой неделе и рассчитанного на весь период карантина, — выступления Трио Даниила Крамера, камерного оркестра Musica Viva, пианистов Андрея Гугнина и Александра Гиндина, баритона Василия Ладюка и других ведущих отечественных музыкантов.

Все трансляции начинаются в 19:00

Онлайн-спектакли

#БесконтактныйТеатр

Московский губернский театр (МГТ) под руководством Сергея Безрукова запустил проект #БесконтактныйТеатр. Ежедневно в социальных сетях МГТ зрителям будут рассказывать о спектаклях, которые артисты не смогли сыграть в этот день из-за эпидемии коронавируса: запланированы прямые эфиры и ролики, в которых актеры, находясь на удаленке, продемонстрируют любимые фрагменты из постановок.

Кроме того, на YouTube-канале театра и на официальном сайте m-g-t.ru организованы показы видеоверсий и онлайн-трансляции некоторых спектаклей — в тот же день и час, когда они должны были состояться вживую. Видеозапись каждого спектакля будет доступна в течение суток (по московскому времени).

28 марта в 19:00 — «Нашла коса на камень» (запись)

31 марта в 19:00 — «Сирано де Бержерак» (телеверсия)

«Дорогая Елена Сергеевна»

Фото: Российский государственный театр «Сатирикон» Описание картинки

Театр «Сатирикон» сыграет запланированную премьеру спектакля режиссера Владимира Жукова по пьесе Людмилы Разумовской. Эту пьесу-хит о золотой молодежи, рушившей советские идеалы, знали и ставили на всей территории перестроечного СССР. Трудные старшеклассники нагрянули в квартиру своей учительницы за ключом от сейфа, чтобы подменить плохо написанные экзаменационные работы. И услышали непреклонное «нет». Они сами не ожидали, на что готовы пойти ради своей «благой» цели и на что готова пойти Елена Сергеевна, чтобы они не переступали черту.

Трансляция начнется 27 марта в 19:30 на сайте «Сатирикона» satirikon.ru

«Всегда зовите Долли!»

Малый театр покажет трансляцию спектакля режиссера Владимира Иванова по пьесе Торнтона Уайлдера «Осторожно, сваха!». В главных ролях — Ирина Муравьева и Валерий Афанасьев. Зрители познакомятся с Долли — остроумной и находчивой женщиной, которая выручит в любой самой запутанной ситуации.

На YouTube-канале театра уже сейчас можно найти записи спектаклей «Дядя Ваня», «Горе от ума» и «Филумена Мартурано». Список будет постепенно пополняться.

Трансляция состоится 27 марта в 19:00 на официальной странице Малого театра в Facebook

«Коппелия»

Фото: НОВАТ

Новосибирский театр оперы и балета организовал показы спектаклей в прямом эфире при пустом зале — эффект присутствия создаст профессиональная многокамерная съемка. Постановки НОВАТа будут доступны бесплатно зрителям всей России в режиме реального времени. Цикл трансляций откроет одна из самых ярких премьер НОВАТа предыдущего театрального сезона — балет «Коппелия», сочетающий классическую виртуозную хореографию c современными мультимедийными декорациями.

Продолжительность спектакля — 2 часа 20 минут, включая два антракта, во время которых главный режиссер НОВАТа, кандидат искусствоведения Вячеслав Стародубцев проведет виртуальную экскурсию по театру.

Трансляция состоится 27 марта в 15:00 по московскому времени (повтор эфира в записи — в 19:00 по московскому времени) на официальном сайте и в соцсетях НОВАТа (YouTube-канал, сообщества «ВКонтакте» и Facebook)

«Лебединое озеро»

27 марта, во Всемирный день театра, Большой впервые в истории начнет серию онлайн-трансляций спектаклей золотого фонда. Великие оперы и балеты, записанные заранее, будут показаны на официальном YouTube-канале Большого театра.

В период с 27 марта по 10 апреля зрители смогут насладиться шестью спектаклями, среди которых оперы «Царская невеста» и «Борис Годунов», а также балеты «Спящая красавица», «Баядерка» и «Щелкунчик». Спектакли будут показаны на YouTube в формате «Премьеры». Для тех, кто не успеет посмотреть спектакль в реальном времени, записи сохранятся еще на 24 часа.

27 марта — «Лебединое озеро»

28 марта — «Спящая красавица»

1 апреля — «Царская невеста»

Все трансляции начинаются в 19:00

Онлайн-музеи

Онлайн-выставка «Кандинский. Контрапункт: «Композиция VI» — «Композиция VII»

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На платформе Google Arts & Culture открылась онлайн-выставка двух картин Василия Кандинского — «Композиция VI» и «Композиция VII». Полотна из коллекций Третьяковской галереи и Эрмитажа показаны в высоком разрешении, поэтому у посетителей есть возможность рассмотреть каждый мазок. В качестве описаний к работам выступают отрывки из записей художника и комментарии искусствоведов. Дополняют виртуальную экспозицию тематические видеоролики и фрагменты музыкальных произведений австрийского композитора Арнольда Шёнберга — представителя музыкального экспрессионизма. Именно после посещения его концерта в 1911 году Кандинский взялся за поиски новых живописных методов.

«Третьяковская галерея у вас дома»

Третьяковка тоже на карантине. Поэтому каждый день она будет транслировать на своем YouTube-канале стрим из какого-либо зала. В большинстве трансляций — только картина крупным планом и ничего больше. Пользователи Сети смогут сами выбрать, что им покажут завтра.

Трансляции из фондохранилища Эрмитажа

Каждый день карантина на YouTube-канале Эрмитажа будут появляться трансляции из фондохранилища «Старая деревня». Темы стримов каждый день новые. В предыдущие дни можно было заглянуть в хранилища карет и упряжи, узнать о содержании фресок и икон, понять, как хранятся венецианское стекло и живопись.