Режим самоизоляции начал действовать в Московской области

Власти Московской области ввели обязательный режим самоизоляции для всех жителей региона с 20:00 воскресенья, 29 марта. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Сегодня с 20:00 мы приняли очередное решение об ужесточении режима, которое мы приняли с целью недопущения распространения коронавируса. <...> Сегодня с 20:00 мы закрываем все парки, детские площадки, возможно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», ― пояснил Воробьёв в видео, которое он опубликовал в своем профиле в Instagram.

Ранее в оперативном штабе заявили, что жители Московской области не должны покидать своих домов без необходимости получить экстренную медицинскую помощь, пойти на работу или из-за прямой угрозы здоровью. Также можно выйти в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять собаку.

Аналогичные меры начнут действовать в Москве с 30 марта.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

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