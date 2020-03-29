Жителей Подмосковья обязали не покидать дома

Жители Подмосковья не должны покидать дома за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, похода на работу и прямой угрозы жизни и здоровью. Об этом сообщил оперативный штаб в воскресенье, 29 марта.

Также оперштаб заявил, что учреждения обязаны обеспечить жителям условия для соблюдения дистанции: нанести разметки или установить специальный режим посещения.

«Граждане не должны покидать дома. Исключения: обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена», — отмечается в сообщении.

Также исключительными случаями являются посещение ближайшего продуктового магазина, банка или салона связи, покупка товаров первой необходимости, вынос мусора и выгул домашних животных не далее 100 м от дома.

Такие меры были введены губернатором Московской области Андреем Воробьевым в условиях осложнения ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV2 с целью защиты здоровья жителей региона.

Уточняется также, что эти меры не ограничивают право на въезд в Московскую область и выезд из нее. Речь идет о том, чтобы не покидать дома без необходимости.

Об аналогичных мерах в этот же день заявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Вне зависимости от возраста москвичи не должны покидать свои дома. Собянин отметил, что многие люди не стали следовать мерам по предотвращению распространения коронавируса, несмотря на ряд решений со стороны президента, правительства России и правительства Москвы.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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