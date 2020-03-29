Собянин назвал допустимые причины для выхода из дома в Москве

Покидать квартиры можно будет только для обращения за экстренной помощью, поездок на работу и в случае необходимости совершения покупок в магазинах или аптеке, сообщил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

С 30 марта в столице вводится обязательный режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.

Уточняется, что покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Затем власти неоднократно ужесточали меры. В частности, с 28 марта предприятия общественного питания работают только на вынос и доставку. Сфера услуг и магазины, за исключением продуктовых и реализующих товары первой необходимости, недоступны. Закрыты парки и учреждения культурно-досугового типа, предписано воздерживаться от посещения религиозных объектов.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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