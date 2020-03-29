Прямой эфир
Сюжет:

Собянин назвал допустимые причины для выхода из дома в Москве

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Покидать квартиры можно будет только для обращения за экстренной помощью, поездок на работу и в случае необходимости совершения покупок в магазинах или аптеке, сообщил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Пар культуры и отдыха: как москвичи переходят на самоизоляцию
От шашлыков на природе, прогулок с детьми и спорта на улице смогли отказаться не все

С 30 марта в столице вводится обязательный режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.

Уточняется, что покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Затем власти неоднократно ужесточали меры. В частности, с 28 марта предприятия общественного питания работают только на вынос и доставку. Сфера услуг и магазины, за исключением продуктовых и реализующих товары первой необходимости, недоступны. Закрыты парки и учреждения культурно-досугового типа, предписано воздерживаться от посещения религиозных объектов.

Корона

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Подмосковья обязали не покидать дома
Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020