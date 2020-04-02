Легче лёгкому: из-за карантина воздух в Москве стал чище в пять раз

В воздухе над Москвой начали исчезать загрязняющие вещества: максимальные разовые концентрации оксида углерода и диоксида серы уже в понедельник-вторник снизились в 5–5,5 раза. Ранее такую тенденцию отмечали в Китае и ряде европейских городов, где из-за коронавируса сокращалось автомобильное движение и останавливались промышленные производства. В ближайшие дни экологическая обстановка в столице еще улучшится, обещают специалисты.

Корона-бонус

В феврале спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали, что в Китае, где из-за коронавируса остановился ряд промышленных производств, существенно улучшился воздух: облако загрязнений на картах этих буквально рассеялось. В Европе, куда вирус перебрался из КНР, также стали отмечать положительные изменения, связанные с уменьшением числа автомобилей и людей на улицах. Например, в каналы Венеции вернулись лебеди, которых там не было уже многие годы.

Теперь наступила очередь Москвы. Только за неделю карантина в столице зафиксировано существенное уменьшение вреда окружающей среде.

О2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— По сравнению с прошедшими выходными днями максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ — к примеру, оксида углерода и диоксида серы — к 30 и 31 марта снизились в 5–5,5 раза. В центре города средняя концентрация оксида углерода снизилась в три раза, а взвешенных частиц РМ10 — в 5,8 раза, — сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования со ссылкой на данные ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Как пояснили специалисты, причин этого явления несколько. Во-первых, в конце прошлой недели в Москве под влиянием антициклона формировались условия для накопления загрязняющих веществ в воздухе. На всей территории города был отмечен рост уровня загрязнения. На этой неделе погода сильно изменилась: выпал снег, усилился ветер. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице понизился.

Но не только погода повлияла на изменение состояния воздуха.

— В Москве основной объем выбросов загрязняющих веществ, как и в любом другом мегаполисе мира, приходится на автотранспорт. На этой неделе отмечается существенное снижение интенсивности движения автотранспорта в связи с карантином и самоизоляцией жителей столицы. Это отразилось и на состоянии атмосферного воздуха, — отметили в «Мосэкомониторинге».

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В среднем же ежегодно на автотранспорт приходится около 780 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет около 90% всех выбросов. По официальной информации департамента транспорта города Москвы, снижение интенсивности уличного движения на этой неделе составило около 50%.

Повод для оптимизма

На территориях вблизи автотрасс также отмечается снижение концентраций основных загрязняющих веществ. Так, 30 и 31 марта концентрации оксида углерода и диоксида азота оказались на 30% ниже, чем в понедельники-вторники весной 2019 года, а оксида азота и взвешенных частиц РМ10 — на 40–50%, отметили эксперты «Мосэкомониторинга».

Снижение трафика и его влияние на уровень загрязнения воздуха хорошо прослеживается в часы пик. В обычные дни отмечается два пика — утренний и вечерний. На этой неделе в понедельник и вторник рост концентраций практически не был зафиксирован.

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— Снижение уровня загрязнения воздуха отмечается также на жилых территориях. Средние концентрации по сравнению с обычными рабочими днями весны 2019 года снизились на 30–50%, — добавили в «Мосэкомониторинге».

По предварительным прогнозам метеорологов, до конца недели в столице будут наблюдаться метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере. Учитывая в целом общее снижение объема выбросов от автотранспорта, в Москве в ближайшие дни сохранится низкая степень загрязнения воздуха.

Дело в воде

Помимо сокращения вредных выбросов, в мегаполисах есть еще ряд позитивных изменений. Из-за того что большая часть населения крупных городов переживает карантин на дачах, в квартирах закономерно уменьшается количество потребляемой воды, что, безусловно, является плюсом, отметил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Кроме того, становится заметно теплее, и люди, которые находятся на самоизоляции, меньше пользуются отопительными приборами. А из-за того, что прибавляется световой день, — тратят меньше электричества. Если бы коронавирус настиг Россию зимой, ресурсов на электроэнергию и отопление пришлось бы потратить в разы больше, добавили эксперты.

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При этом есть и неблагоприятный фактор — рост нагрузки на окружающую среду в области. Многие начинают пользоваться скважинами, пробуренными нелегально, что отрицательно сказывается на водопользовании в целом. Кроме того, на дачных участках вода чаще всего канализируется посредством выгребных ям.

— То есть большое количество грязи пойдет в водные объекты. Это ухудшит состояние окружающей среды, — подчеркнул Виктор Данилов-Данильян.

А вот опасаться роста отходов в виде перчаток, салфеток и масок, по его словам, не стоит.

— Даже если мы обеспечим масками и перчатками всех жителей страны, вред экологии будет незначительным, — заключил эксперт.

Заводы не дремлют

Климатологи же, в свою очередь, уверены, что карантин продолжительностью в несколько недель не скажется на состоянии окружающей среды ни положительно, ни отрицательно.

— Выбросов парниковых газов стало меньше, но незначительно. Концентрация СО2 и других газов формируется лет за 30–50. Поэтому эффект нужно считать за несколько десятков лет как минимум, — заявил «Известиям» директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин.

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По его словам, в будущем карантин может оказать косвенное негативное влияние на природу — после его окончания выбросов может стать еще больше. Сейчас многие технологические компании остановили работу. Из-за этого кривая технологического роста сдвинется примерно на три года, и суммарные выбросы загрязняющих веществ за 30–50 лет могут оказаться больше, подвел итог Алексей Кокорин.

Что касается городов с большим количеством промышленных предприятий, там эффект от карантина и самоизоляции пока не заметен. Например, в Красноярске, где превышение загрязняющих частиц от местных производств привело к периодическому появлению эффекта «черного неба», особых изменений не произошло. С загрязнениями там пока борется только погода.

— В Красноярске прошедшие дни были «чистыми» — ветер, набегающий на город, характеризовался скоростями от пяти до восьми метров в секунду и сдувал большую часть загрязнения. Сегодня ветер уже около метра в секунду и концентрации загрязняющих веществ растут, с утра чувствуется неприятный запах, датчики измерений также показывают увеличение концентраций, — рассказал «Известиям» технический директор Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта.

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По его словам, вклад автомобилей в загрязнение воздуха в городе значительно ниже вреда от промышленных источников. Правда, отметил эксперт, самоизоляция полезна местным жителям еще и потому, что, находясь на улице меньшее время, они поглощают более низкую дозу неблагоприятных для здоровья частиц.