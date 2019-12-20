Чистое будущее: до 2024 года на экологию потратят 4 трлн рублей

В течение 2019 года российские предприниматели выделили 27 млрд рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а всего на реализацию национального проекта «Экология» собрали полтриллиона частных денег, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» в инновационном центре «Сколково».

По его словам, до 2024 года на экологические проекты будет выделено 4 трлн рублей, государство вложит 700 млрд рублей, а остальные планируют привлечь из внебюджетных источников. На пленарном заседании форума представители госорганов, бизнесмены, эксперты-экологи подвели итоги года и обсудили планы на будущий, 2020 год.

Ликвидация свалок

Создание публично-правовой компании «Российский экологический оператор» — одно из главных достижений уходящего года по направлению «Отходы», считает министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

— Провели ревизию всей страны, достигли четкого понимания, что делать в последующие годы, — отметил глава ведомства.

В течение 2019 года ликвидировали 16 незаконных свалок и 17 объектов накопленного экологического вреда, в том числе крупные в Нижегородской области свалки — «Белое море», «Игумново» и «Черная дыра». По его словам, рекультивация первых двух завершается, а «Черную дыру» планируют закончить в 2020 году.

Страну поделили на 283 мусорные зоны и выбрали для обращения с твердыми коммунальными отходами региональных операторов. Но 36 зон остаются неохваченными — там регоператоров определят в следующем году, пообещал исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

По его признанию, основной вопрос, который сейчас волнует региональных операторов, — это задолженность населения за вывоз мусора.

— В начале года средняя собираемость была в районе 50%, сейчас подошла к 70%. Да, задолженность сократилась, но тем не менее по сравнению с другими поставщиками коммунальных услуг у нас большая задолженность, — отметил Руслан Губайдуллин.

Он также посетовал на то, что вновь созданная отрасль — институт региональных операторов — пережила голодный 2019 год, получив всего лишь 27 млрд частных денег на создание инфраструктуры по обращению с ТКО.

— Нужна, конечно, федеральная поддержка, это произойдет в следующем году, — выразил уверенность Руслан Губайдуллин.

Глава ассоциации «Чистая страна» призвал государство, бизнес и население страны к экологическому перемирию.

— Мы все должны понимать, что делаем одно большое дело. Очевидно — без новых сортировочных комплексов, без раздельного сбора не изменим экологическую ситуацию в стране, — подчеркнул он.

Цена вывоза

Средний тариф по стране за вывоз мусора сейчас составляет 87,79 рубля на одного человека в месяц, рассказал заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Он отметил, что сумму удалось снизить благодаря сотрудничеству ФАС и Минприроды. В течение года цена держалась на уровне 94 рубля, а почти в половине регионов тариф ниже среднего, заметил Виталий Королев.

— На 70% цена сформирована из транспортных расходов, поэтому необходимо легализовать места размещения отходов, а не закрывать все полигоны. Если это допустить, то везти придется значительно дальше и для потребителя это будет очень дорого, — отметил замруководителя антимонопольного ведомства.

Он напомнил, что до конца декабря этого года субъекты федерации должны принять решения о тарифах, направить в ФАС, и они начнут действовать с 1 июля 2020 года, подчеркнув, что 1 января изменений в тарифном регулировании не произойдет.

Тарифы в регионах на вывоз мусора должны быть разными, убежден специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

— Слишком большая страна, в одном регионе надо везти твердые коммунальные отходы на утилизацию или переработку на расстояние 200 км, а в другом — на 20 км. Если мы посмотрим объективно, не преследуя никакого популизма, то тарифы одинаковыми быть никак не могут, они должны быть разными, — считает Сергей Иванов.

Он также отметил, что правильнее говорить не о реформе отрасли обращения с отходами, а о ее создании с нуля. Поэтому быстрыми изменения быть не могут, поэтому нацпроект «Экология» и рассчитан на несколько лет. По его мнению, в течение года некоторые регионы серьезно продвинулись в раздельном сборе мусора.

— Например, в Московской области поставили отдельные баки для разных фракций, подъезжают разные мусоровозы и везут на мусороперерабатывающие комплексы. Каждый мусоровоз должен вывозить отдельно: пластик, бумагу и картон, стекло, а не сваливать всё в одну кучу, компрометируя идею раздельного сбора мусора, — отметил спецпредставитель президента. Он пообещал, что в ближайшие годы должны быть созданы мощности по переработке раздельно собранных фракций.

Хвосты в огне

В России нужно строить мусоросжигательные заводы, чтобы справиться с огромной массой мусора, считает Сергей Иванов. По его данным, только Москва и Московская область производит 20 млн т отходов.

— Сжигать необходимо только остатки мусора, которые нельзя вторично переработать. При этом он должен превращаться в новый вид продукта — электроэнергию или тепло. Стокгольм отапливается с помощью собственного мусора десятки лет и никакого экологического ущерба это не приносит. Все знают человека года, шведскую девочку Грету Тунберг. Она что, протестует против мусоросжительных заводов? Нет, не протестует, потому что в Швеции их полным-полно. Сейчас по этому пути идет весь мир, и мы должны по нему идти, и не за 30–40 лет, а быстрее, учитывая зарубежный опыт и ошибки, — отметил спецпредставитель президента.

Хвосты от мусора, которые будут оставаться после его сортировки и переработки, необходимо сжигать, согласился с Сергеем Ивановым министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, отметив, что история с мусоросжиганием ему не нравится.

— На сжигание мусора не должны идти полезные фракции, нужно максимально их перерабатывать во вторсырье, — сказал глава Минприроды.

Но отказаться от технологии мусоросжигания, по его мнению, наша страна не может.

— Если не будем сжигать хвосты, которые невозможно переработать, а будем захоранивать на свалках, то заложим для будущих поколений мину замедленного действия, как это произошло сейчас в Москве и Московской области, — предупредил министр.

По его словам, на мусорных полигонах, куда будут свозить остатки отходов, неизбежно произойдет возгорание, и в эти моменты выброс диоксида водорода будет кратно превышать годовой выброс от одного мусоросжигательного завода.

— Сейчас строятся предприятия по современным технологиям, позволяющие полностью на молекулярном уровне разлагать все вредные фракции, при этом выброс в атмосферу нулевой, — пояснил Дмитрий Кобылкин.

Чистый воздух и вода

Через три-четыре года воздух в России станет более чистым и этому поспособствует федеральный проект «Чистый воздух». По словам Дмитрия Кобылкина, на 20% снизится количество вредных выбросов в атмосферу в 12 промышленных городах.

В этом году регионы начали оздоровление воздуха с того, что закупили экологически чистый общественный транспорт — 357 единиц.

— Мы приобрели пятую часть экологических автобусов, которые ездят на сжиженном газе. В 2020-м планируем приобрести еще 800 машин и запустить по маршрутам в регионе, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, это снизит на треть выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в регионе. При этом в самых экологически неблагополучных городах региона до 2024 года промышленные предприятия сократят выбросы: в Челябинске — на 38%, а в Магнитогорске — на 20%.

В субъектах федерации в будущем будет создана наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха. С ее помощью жители смогут отслеживать изменения в режиме онлайн. Первые мобильные лаборатории, которые могут в режиме реального времени определять содержание в воздухе десятков загрязняющих веществ, уже закуплены и отправлены в регионы. На развитие наблюдательной сети из бюджета уже выделено 570 млн рублей.

Тревожный Байкал

«Сохранение озера Байкал» остается одним из самых сложных проектов, признал глава Минприроды, отметив, что за 2019 год удалось уменьшить объем сточных вод, сбрасываемых в озеро.

— Байкал меня очень тревожит. С остатками отходов, так называемыми хвостами, оставшимися от закрытого целлюлозно-бумажного комбината, до сих пор неразбериха. Деньги на это есть, но они не расходуются, потому что никто не знает, как их утилизировать, — недоумевает Сергей Иванов.

Однако Дмитрий Кобылкин пообещал, что в I квартале следующего года, до паводка, планируется начать работы по рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде целлюлозно-бумажного комбината.

— Проблема в том, что опыта работы со шлам-лигнином почти нет. Мы сменили подрядчика, выбрали технологию, которая соответствует всем экологическим требованиям. Новый оператор имеет оборудование в высокой степени готовности, — заверил глава ведомства.

Неполная трата

Темпы освоения средств, выделенных на национальный проект «Экология», невысоки, констатировал аудитор Счетной палаты России Михаил Мень. По данным ведомства, на начало декабря составляло 33,3%. Однако представитель Счетной палаты сразу оговорился: большой проблемы в этом нет, главное, чтобы деньги тратились эффективно.

Сергей Иванов признал, что средства, выделенные на освоение национального проекта «Экология», израсходованы не полностью. При этом, по его мнению, в этом есть позитивный результат — Счетная палата и Федеральная антимонопольная служба стали гораздо жестче контролировать расходование средств, выделенных на экологию, и руководители регионов уже опасаются использовать эти средства не по назначению.

Дмитрий Кобылкин, комментируя эту тему, отметил, что «Экология» — самый сложный из всех нацпроектов по целевым показателям.

— Большую часть бюджета в национальный проект вкладывают внебюджетные источники, и нам предстоит активно работать над привлечением этих внебюджетных средств. Этот год для меня был очень показательным, мы привлекли почти полтриллиона рублей, — заключил министр.