Код чистоты: в России ликвидируют почти 200 свалок

До 2024 года предстоит рекультивировать 191 свалку и построить 220 заводов по сортировке и переработке мусора. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что до конца года, максимум в I квартале 2020-го ведомство решит вопрос с частью сложных объектов. Таких как полигоны «Игумново», «Белое море» и «Черная дыра» в Нижегородской области.

Ликвидировать и строить

Президент обратил внимание министра на то, что в нацпроекте «Экология», о котором в первую очередь шла речь на встрече, много направлений. 11, уточнил Дмитрий Кобылкин, сразу сообщив, что ведомство уже приступило к их реализации, разделив на пять групп. А именно — коммунальные отходы, вода, воздух, биоразнообразие и наилучшие доступные технологии.

И в этом году, по словам главы Минприроды, в рамках программы «Чистая страна» ведомство уже начало рекультивацию 48 свалок. Всего в черте городов до 2024 года предстоит рекультивировать 191 свалку, «работа идет в плановом режиме».

Также в планах строительство 220 заводов по сортировке и переработке мусора, сообщил Дмитрий Кобылкин, отметив, что 20 проектов уже отобрали, они находятся на стадии проверки. До конца года, по его словам, начнется финансирование 20 заводов, а к концу 2019-го будет задел на следующий год — подберут еще около 80 заводов.

Очистить «Черную дыру»

Особое внимание Дмитрий Кобылкин уделил «тяжелым объектам», мусорным полигонам Нижегородской области — «Игумново», «Белое море», «Черная дыра». С высокой степенью вероятности к концу года «Черная дыра» будет рекультивирована, сообщил он. А «Белое море» — максимум в I квартале 2020-го.

— Технология непростая, сложная, — уточнил министр. — Мы отбираем жидкую фазу, сепарируем ее, перемешиваем ее с песком, потом везем на температурную утилизацию — сначала до 350 градусов, потом понижаем класс опасности, потом доводим до 1,2 тыс. градусов, золу получаем практически пятого класса опасности. Оборудование в основном российское, прошедшее экспертизу.

Не забыта, заверил Дмитрий Кобылкин, и свалка «Игумново». Там сейчас идут работы по пассивной дегазации, укрепление откосов, фильтрация и обеззараживание.

А в следующем году должна начаться реализация проекта по рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области, рассказал руководитель Минприроды.

Волге — рыбу

Кроме того, Дмитрий Кобылкин поделился совместными с Минстроем планами о реконструкции сооружений в районе Волги, где проживает 60 млн человек. По его информации, практически 80% канализационно-очистных сооружений там требуют восстановления.

— Задача сложная, но мы постараемся с ней справиться, — отметил министр.

— Там проблемы долго накапливались, — согласился глава государства, отметив, что некоторые из них «финансово очень емкие при решении».

А помимо технической части, ведомство намерено заняться биоразнообразием — вернуть в Волгу рыбу, которая раньше там водилась.

Нацпроект, пояснил Дмитрий Кобылкин, коснется также Байкала. Для сохранения озера, в частности, предстоит рекультивировать Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и убрать накопители шлама.

— Мы уже приступили к пробной эксплуатации, подбираем технологии, думаю, что в ближайший месяц определимся с технологией и начнем рекультивацию, — отчитался глава природоохранного ведомства.

Под контролем

Результат мониторинга ОНФ показал, что в России 16,6 тыс. стихийных мусорных свалок, а также 5,5 тыс. крупных свалок и 683 «серых» полигонов, сообщили «Известиям» в пресс-службе движения, подчеркнув, что проблема с вывозом отходов действительно стоит остро.

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены, — важные задачи, поставленные в нацпроекте «Экология», рассказала сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

— В рамках мониторинговых мероприятий активисты ОНФ в 85 регионах страны проводят рейды, где выявляют объекты, нуждающиеся в рекультивации, с помощью экспертов прогнозируют сроки проведения работ, готовят обращения главам регионов с просьбой принять меры для минимизации ущерба, который могут нанести окружающей среде брошенные свалки, — сказала Елена Цунаева.

Президент не раз выражал беспокойство по поводу экологических проблем, отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов. Именно поэтому мусорной реформе уделяется пристальное внимание как со стороны правительства, так и со стороны Госдумы.

— Отчет Дмитрия Кобылкина показал, что министр понимает важность темы и имеет четкий план. Однако на практике решение органами власти подобных задач встречает непонимание общественности. Было немало случаев, когда граждане выступали против строительства мусороперерабатывающих заводов, — напомнил политтехнолог.

Однако, отметил он, министр не сказал, как ведомство намерено работать с обществом и объяснять населению, почему эти объекты безопасны.