Небесно-черный: в Красноярске спорят о методах мониторинга воздуха

Во вторник, 24 февраля, в Красноярск прибывает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она обещает встретиться с жителями и общественными организациями и провести совещание по экологическим проблемам города с губернатором края и местными чиновниками. Причиной стали массовые протесты граждан против «черного неба» над городом. Жители апеллировали к звездам эстрады и СМИ, чтобы вывести проблему на федеральный уровень. Мелкодисперсная пыль, от которой задыхаются красноярцы, крайне опасна для сердечно-сосудистой системы. В России для нее приняты ПДК, но до сих пор инвентаризация выбросов по промышленной пыли не налажена. Сколько ее выбрасывают предприятия — неизвестно. Если методики контроля этой пыли разработают и введут, придется ограничивать выбросы предприятий, но далеко не все из них к этому готовы.

Штиль и буря

В Красноярск летит глава Росприроднадзора Светлана Радионова, чтобы разобраться с проблемой «черного неба», о которой давно твердят горожане.

«Встречусь с жителями, обсудим экологическую ситуацию в городе, — написала она вчера в Facebook. — Готовьте вопросы».

Впрочем, чиновники могут и не увидеть «черного неба». Дело в том, что задыхаться жители города начинают, когда стихает ветер. Так было и 17–18 февраля — согласно данным мобильного приложения «Эковизор» (оно сообщает о текущем уровне загрязнения воздуха в Красноярске и Ачинске, получая данные от федеральных и региональных автоматизированных метеостанций), в те дни воздух в городе стал «опасным». «Эковизор» фиксирует Индекс качества воздуха AQI (от англ. Air Quality Index) — это международный показатель уровня загрязнения атмосферы различными химическими веществами и пылью. 17 февраля этот индекс достиг значения 779 (норма примерно до 100).

Правда, 21 февраля в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края «Известиям» сообщили, что загрязнений воздуха в городе не зафиксировано.

красноярск Глава Росприроднадзора Светлана Радионова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В предыдущие дни у нас был режим неблагоприятных метеоусловий, полный штиль, скапливались загрязняющие вещества. Красноярск — город промышленный, здесь много производств, предприятий малого и среднего бизнеса, у которых трубы расположены в приземном слое. Всё, что они выкидывают, оседает в зоне дыхания человека. Проблема экологии всегда была актуальной для нас. Просто в последнее время ей стали уделять больше внимания, — отметили в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования

В ведомстве считают, что решать экологические проблемы, безусловно, нужно.

— Мы начали реализовывать комплексный план по улучшению состояния воздуха в прошлом году. Ведем большую работу с предприятиями, в том числе по установке фильтров, меняем старые автобусы на машины с экологичным классом топлива, пытаемся снизить нагрузку от печного отопления в частном секторе, — рассказали в министерстве.

Взвесить риски

Красноярск стабильно входит в список городов с самым загрязненным воздухом. В 2017 году было зарегистрировано 20 случаев десятикратного превышения ПДК бензапирена (образуется от любого сжигания, накапливается в организме, канцерогенен), а в 2018-м — уже 23, следует из доклада Минприроды России.

Также в Красноярске нередко фиксируют высокое содержание формальдегида, ацетона, аммиака. Выявляют в воздухе такие опасные вещества, как никель, марганец, свинец.

Два года назад жители города собрали деньги на разработку новой системы мониторинга качества воздуха. Как рассказал «Известиям» основатель проекта по мониторингу воздуха nebo.live Игорь Шпехт, было решено использовать международную систему AQI, которая позволяет рассчитывать риск для здоровья, связанный с загрязнением атмосферы. Формула индекса учитывает до шести основных загрязнителей (мелкодисперсные частицы, монооксид углерода, диоксид серы, диоксид азота и приземный озон).

красноярск Анализ проб воздуха в лаборатории Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Председатель Ассоциации экологических расследований Павел Гудовский тоже считает, что официальные данные могут необъективно отражать ситуацию. Вредных веществ в воздухе намного больше, чем способна охватить государственная система мониторинга. Например, в 2018 году в Красноярске в ходе независимого исследования было зафиксировано 50 ПДК ацетальдегида. Но для госсистемы это осталось незамеченным. Иногда бывают и вовсе нелепые эпизоды.

— В прошлом году на одном из предприятий был пожар, дым стоял столбом. Выехала комиссия, замерила — всё чисто. Дело в том, что они берут пробу на границе санитарно-защитной зоны. Но на расстоянии 100–200 метров от нее, — р ассказал Павел Гудовский.

Кроме того, по словам эксперта, высокие концентрации можно попросту выкинуть из отчета: например, посчитать усредненные данные не за три последних дня, а за 10 предыдущих, и будет чисто.

По его мнению, прежде чем принимать конкретные меры, надо измерить все вредные вещества и выбрать те, которые представляют наибольшую опасность. Было бы уместно замерить около 300 показателей. В «черном небе», помимо пыли, есть немало вредных веществ без цвета и запаха.

В России существуют нормативы предельно допустимого содержания для мелкодисперсной пыли РМ2,5, РМ10 — именно ее в основном измеряют общественники, рассказал «Известиям» технический директор Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта. До этого измерялись только взвешенные вещества.

Мелкодисперсная пыль опасна для сердечно-сосудистой системы. В России для нее приняты ПДК. Но до сих пор инвентаризация выбросов по промышленной пыли не налажена, сколько ее выбрасывают предприятия — неизвестно. Как отметил Сергей Михайлюта, если методики контроля РМ2,5 разработают и введут, придется ограничивать выбросы предприятий, а те не готовы к таким мерам.

Дернули Шнура

Общественные организации Красноярска не возлагают больших ожиданий на визит главы Росприроднадзора 25 февраля. По словам местных жителей, проверяющие органы периодически появляются в городе, но ситуация с загрязнением воздуха не меняется годами.

красноярск Сергей Шнуров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Реакция властей проявилась лишь после того, как стихотворение о «черном небе» в Красноярске разместил в своих соцсетях музыкант Сергей Шнуров.

— После этого губернатор сразу забил тревогу, позвал Росприроднадзор. До этого чиновники ограничивались тем, что последний год стали реже объявлять режим неблагоприятных метеоусловий так называемого «черного неба», когда предприятия должны снижать выбросы, — рассказал «Известиям» соорганизатор движения «За чистое небо» Андрей Сковородников-Эрлих. Это он обратился к Сергею Шнурову с просьбой рассказать о проблеме Красноярска.

29 февраля в городе состоится митинг, посвященный экологическим проблемам, на него предварительно записались около 5 тыс. человек.