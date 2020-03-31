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В Севастополе ввели режим самоизоляции из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Режим обязательной самоизоляции вводится в Севастополе с 1 апреля в качестве меры по противодействую коронавирусу. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Указ был подписан врио губернатора Михаилом Развожаевым 31 марта.

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Жителям предписано находиться дома. Выходить на улицу можно только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан посещать рабочее место), похода за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора, выгула собаки в 100 м от дома.

«Врио губернатора Михаил Развожаев уточнил, что завтра будет переходный день, штрафовать завтра никого не будут, будет вестись разъяснительная работа о мерах контроля и наказания», — говорится в сообщении правительства.

Ранее в этот день власти развернули блокпосты на въездах в Севастополь для проверки всех следующих в город автомобилей. Как отмечал Развожаев, несмотря на режим самоизоляции, введенный во многих регионах, в Крым продолжают приезжать граждане со всей страны, нарушая тем самым режим.

В связи с этим будет проводиться проверка машин, паспортный контроль, въезжающим будут разъяснять необходимость оставаться дома из-за риска заражения коронавирусом. Информация будет передаваться полиции по месту жительства нарушителей.

Аналогичную меру ввели более 50 российских регионов, то есть две трети. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска, в Чечне и Краснодарском крае объявлен карантин.

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Первыми на режим самоизоляции перешли Москва и Московская область 29 марта, после чего премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать примеру столицы и Подмосковья.

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