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Вирусологи оценили принятые «ФосАгро» меры по противодействию COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вирусологи высоко оценили эффективность мер, реализуемых «ФосАгро» по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении компании 31 марта.

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В этот же день состоялось заседание оперативного штаба «ФосАгро» по противодействию коронавирусной инфекции в формате видеоконференции. Штаб возглавляет генеральный директор компании Андрей Гурьев. К его работе, помимо руководства компаний и предприятий, привлечены известные вирусологи и специалисты в области борьбы с эпидемическими заболеваниями в качестве научных консультантов.

«Отрадно, что компания привлекает науку для решения проблемы распространения коронавируса. Сегодня стоит задача обезопасить коллективы крупных промышленных предприятий и жителей городов их присутствия от новой вирусной инфекции. «ФосАгро» в этом смысле один из лидеров в стране — здесь реализуются комплексные меры для борьбы с распространением коронавируса», — сказал заместитель директора по науке ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов. Он отметил, что везде были созданы оперативные штабы для борьбы с распространением заболевания, которые работают эффективно. Филатов также подчеркнул, что на предприятиях создан особый режим работы, охватывающий все этапы — от транспортировки сотрудников и особого порядка доступа на промплощадку до обеспечения безопасных условий на рабочих местах.

«Сегодня на территории предприятий «ФосАгро» человек более защищен, чем за его пределами. Например, в некоторых продовольственных магазинах до сих пор не все продавцы обеспечены масками», — добавил ученый.

По словам научного руководителя ООО «Ниармедик Плюс», биохимика-вирусолога Петра Дмитриева, в настоящий момент группа «ФосАгро» по максимуму выполнила все противоэпидемические мероприятия и сделала всё возможное для снижения количества заболевших.

На предприятиях компании создали специальные производственные регламенты несения нагрузки. Они подготовлены под любой сценарий развития эпидемической ситуации. Существуют схемы резервирования ключевого персонала для обеспечения работы производств непрерывного цикла. Остальные сотрудники переведены на удаленную работу.

«Сотрудники, обеспечивающие работу производств непрерывного цикла, проходят ежедневный медицинский контроль, включающий в том числе измерение температуры тела с помощью бесконтактных термометров. На проходных установлен минимальный 1,5-метровый интервал между проходящими через турникет работниками», — говорится в сообщении «ФосАгро».

Компания закупила потоковые тепловизоры, которые установит на проходных предприятий. На КПП, в операторских и санитарно-бытовых помещениях проводят регулярную уборку с дезинфицирующими средствами. В административных и бытовых зданиях установлены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы, работники обеспечены масками в полном объеме.

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