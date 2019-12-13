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«ФосАгро» откроет профильный учебный центр в Тимирязевке

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ПАО «ФосАгро» создает профильный учебный центр в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Компания профинансирует создание инфраструктуры центра, а учебное заведение выделит на своих полях участки, где студенты будут изучать технологии растениеводства.

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Предполагается, что обучающиеся будут изучать современные агротехнологии, разработанные специалистами агрономической службы «ФосАгро» при поддержке сотрудников Кубанского государственного аграрного университета и ВНИИА агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в пятницу, 13 декабря.

«Новый центр в Тимирязевке позволит нам своевременно отбирать наиболее талантливых студентов главного аграрного вуза России, обучать их, знакомить с корпоративной культурой «ФосАгро», чтобы они затем смогли быстро вливаться в нашу команду», отметил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «ФосАгро» Сергей Пронин. По его словам, в будущем центр будет не только готовить специалистов для компании но и заниматься научными исследованиями для решения вопросов, которые ставят перед нами потребители минеральных удобрений по всему миру.

У «ФосАгро» есть опыт реализации подобных проектов. Так, в Кубанском ГАУ два года действует учебный центр сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», оснащенный современным цифровым и оптическим оборудованием для изучения микробиологических свойств почвы и влияния минеральных удобрений на ее плодородие.

Директор по маркетингу и развитию «ФосАгро» Михаил Стеркин добавил, что специалисты компании впоследствии оценят результаты работы проекта и, возможно, откроют подобные центры в аграрных вузах регионов своего присутствия: Черноземье, Поволжье и на Юге России.

«Мы готовы к гибким изменениям в учебных планах, чтобы студенческие практики проходили по периодам вегетации растений и студенты видели необходимый цикл агрохимических работ на полях», рассказал врио ректора РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир Трухачев. Тимирязевка готова совместно с «ФосАгро» обучать по курсу лекций преподавательский состав всех аграрных вузов страны.

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