«ФосАгро» откроет профильный учебный центр в Тимирязевке

ПАО «ФосАгро» создает профильный учебный центр в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Компания профинансирует создание инфраструктуры центра, а учебное заведение выделит на своих полях участки, где студенты будут изучать технологии растениеводства.

Предполагается, что обучающиеся будут изучать современные агротехнологии, разработанные специалистами агрономической службы «ФосАгро» при поддержке сотрудников Кубанского государственного аграрного университета и ВНИИА агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в пятницу, 13 декабря.

«Новый центр в Тимирязевке позволит нам своевременно отбирать наиболее талантливых студентов главного аграрного вуза России, обучать их, знакомить с корпоративной культурой «ФосАгро», чтобы они затем смогли быстро вливаться в нашу команду», — отметил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «ФосАгро» Сергей Пронин. По его словам, в будущем центр будет не только готовить специалистов для компании но и заниматься научными исследованиями для решения вопросов, которые ставят перед нами потребители минеральных удобрений по всему миру.

У «ФосАгро» есть опыт реализации подобных проектов. Так, в Кубанском ГАУ два года действует учебный центр сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», оснащенный современным цифровым и оптическим оборудованием для изучения микробиологических свойств почвы и влияния минеральных удобрений на ее плодородие.

Директор по маркетингу и развитию «ФосАгро» Михаил Стеркин добавил, что специалисты компании впоследствии оценят результаты работы проекта и, возможно, откроют подобные центры в аграрных вузах регионов своего присутствия: Черноземье, Поволжье и на Юге России.

«Мы готовы к гибким изменениям в учебных планах, чтобы студенческие практики проходили по периодам вегетации растений и студенты видели необходимый цикл агрохимических работ на полях», — рассказал врио ректора РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир Трухачев. Тимирязевка готова совместно с «ФосАгро» обучать по курсу лекций преподавательский состав всех аграрных вузов страны.