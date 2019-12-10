В России создается «Зеленый клуб» производителей и поставщиков экопродукции

Лидеры отрасли минеральных удобрений, агропромышленного комплекса и ритейла создают независимую ассоциацию «Зеленый клуб» производителей и поставщиков продукции с улучшенными экологическими характеристиками. Эта продукция будет продаваться под национальным брендом «Зеленый стандарт».

Как говорится в релизе, поступившем 9 декабря «Известиям», совещание, на котором была одобрена инициатива президента российской ассоциации производителей удобрений, генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева по созданию «Зеленого клуба», прошло в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

В период с июля по ноябрь 2019 года Минсельхоз России разработал проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», выделяющий «зеленую» продукцию в отдельный сегмент, отличный и от органических продуктов питания, и от массового рынка. В начале 2020 года законопроект будет внесен для рассмотрения в Государственную Думу Российской Федерации и сможет вступить в силу уже с 1 января 2021 года, ожидают разработчики документа.

В ходе собрания представители агрохимической промышленности, агрохолдингов, торговых сетей, союзов и ассоциаций провели активное и конструктивное обсуждение продвижения сельскохозяйственной продукции, маркированной знаком «Зеленый стандарт» (Green one), на российском и мировом рынках.

В своем вступительном слове президент РАПУ, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил уникальный состав участников совещания, который охватил все звенья цепочки производства продуктов питания «от руды до еды».

По его словам, «Зеленый стандарт» на законодательной и нормативной основе даст возможность российским производителям сельскохозяйственной продукции, продовольствия, агрохимикатов, пестицидов, кормов выделить экологические преимущества и довести эту информацию до потребителя.

«Реализация инициативы позволит получать экологически предпочтительные сельхозтовары без увеличения себестоимости производства за счет использования высококачественных минеральных удобрений», — сказал он. Принятие законопроекта даст возможность производителям маркировать свои экологически чистые продукты питания, а потребителям — делать выбор пользу здоровой и полезной продукции.

Глава «ФосАгро» также призвал участников встречи к активному взаимодействию и участию в формировании и развитии национального «Зеленого стандарта» с тем, чтобы к моменту планируемого ввода закона о «зеленой» продукции с начала 2021 года участники были готовы к его практическому применению.

По словам заместителя руководителя АНО «Роскачество» Елены Саратцевой, результаты социологических исследований свидетельствуют, что 60% российских потребителей готовы покупать «зеленую» продукцию. Исполнительный директор Российского Союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин выразил поддержку выделению соответствующей группы химических средств защиты растений 3 и 4 классов для производства сельскохозяйственной продукции с улучшенными экологическими характеристиками и готовность «всем вместе работать над этим».

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов также выразил поддержку новому законопроекту, отметив, что он обеспечивает разграничение между органической продукцией и продукцией с улучшенными экологическими характеристиками и призвал к выстраиванию эффективной системы подтверждения соответствия продукции разрабатываемым национальным стандартам.

«Зеленый клуб» станет первой в мире организацией, в которую войдут представители всех звеньев сельскохозяйственной производственной цепочки, объединенных целью предоставить каждому российскому потребителю доступ к экологически чистой продукции по доступным ценам», — объяснил актуальность инициативы Андрей Гурьев. Как он уточнил, рынок оценивается в миллиарды рублей.

Председатель Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по агропромышленному комплексу Виктор Бирюков выразил уверенность, что многим из компаний-членов РСПП будет интересно участие в подобной организации, отметив «огромные перспективы» партнерства по продвижению «Зеленого стандарта», в особенности для выхода на зарубежные рынки.