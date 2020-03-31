Следует шить: в России начали делать маски по новому регламенту

Российские регионы, столкнувшись с дефицитом нетканых одноразовых медицинских масок, самостоятельно приступили к их пошиву по новому регламенту — из марли. Быстрее всего процесс наладили там, где хорошо развита текстильная промышленность, например в Ивановской области. В части субъектов обнаружилась нехватка марли, резинок и даже ниток — так дела обстоят в Татарстане. Текстильные маски начали производить даже частные ателье. За последние десять дней, как сообщили в Минпромторге, выпущено уже 400 тыс. таких изделий. К середине апреля ведомство рассчитывает нарастить их производство до 2 млн в сутки.

Мода на безопасность

Сейчас в России нетканые одноразовые медицинские маски производят около 20 предприятий — всего в сутки в среднем выпускается 1,6 млн таких изделий, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Однако большинство россиян (77%) жалуются, что до сих пор не могут найти их в аптеках. Об этом свидетельствуют данные опроса совместного проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки», проведенного для «Известий».

Перебои с масками начались с февраля. Это не только российская проблема: во время повышенного спроса во всем мире не хватает средств индивидуальной защиты. И многие модные дома приступили к их производству сами. Так, недавно стало известно, что все итальянские фабрики Armani будут выпускать одноразовые медицинские костюмы для медработников. О начале пошива масок ранее заявляли Prada, Balenciaga и Saint Laurent.

Теперь и в российских регионах открывают собственное производство тканых медицинских изделий. В числе крупных предприятий, которые начали выпуск такой продукции, — калужская мануфактура Bosco, швейные фабрики «Сударь» (Ковров, Владимирская область), «Александрия» (Краснодар), «Славянка» (Псков) , рассказала «Известиям» первый вице-президент Союзлегпрома Надежда Самойленко.

Правда, в «Славянке» «Известиям» сообщили, что пока только прорабатывают возможность изготовления марлевых масок. Остальные предприятия на запрос не ответили, но 20 марта в Instagram основатель и глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович заявил, что компания начинает шить медицинские изделия. Судя по сообщениям местных СМИ, ковровская фабрика «Сударь» приступит к их производству в ближайшее время.

Из-за нового коронавируса медицинскую маску официально разрешили изготавливать из марли и спанбонда (нетканого материала). Это предписывают технические условия, подготовленные Инновационным научно-производственным центром текстильной и легкой промышленности. Регламент заработал с 17 марта и был введен впервые. Минпромторг разослал его производителям.

Больше масок

Многие компании уже начали наращивать производство марли, изготавливаемой по ГОСТу, которую требует новый регламент. В частности, об этом рассказал «Известиям» производитель в Иваново.

— Изменилось распределение ассортимента. До коронавируса мы выпускали марлю нескольких плотностей. Сейчас вырос спрос на плотную — 36 г/м , — рассказала PR-директор «ТДЛ Текстиль» Елена Рыженкова.

Маски_2 Швейный цех по пошиву одноразовой медицинской одежды в Новосибирске Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Кроме того, по ее словам, на швейных фабриках, которые относятся к холдингу, также было временно запущено производство масок из марли. За неделю удалось изготовить 16 тыс. штук.

23 марта руководство Ивановской области заявило, что будет наращивать производство медицинских изделий с помощью предприятий, которые ранее их никогда не производили. Губернатор Станислав Воскресенский заявил, что еженедельно одна компания может поставлять до 50 тыс. масок. В целом в Иваново удалось наладить процесс. Необходимую марлю там закупает и распределяет между предприятиями единый региональный оператор. Он же занимается и направлением товара в нуждающиеся учреждения.

— Суммарно за десять дней по состоянию на 30 марта уже произведено более 400 тыс. медицинских масок из марли утвержденного образца, — сообщили «Известиям» в Минпромторге.

По данным ведомства, производство масок из различных материалов уже организовано в Калужской, Свердловской, Псковской, Московской, Новосибирской, Иркутской, Смоленской областях, Красноярском, Краснодарском, Алтайском крае, республиках Башкирия, Чувашия, Татарстан.

— В Республике Башкирия на 38 предприятиях производится 50 тыс. масок в день. Всего за период с начала запуска произведено 200 тыс. марлевых гигиенических нестерильных немедицинских масок , — добавили в ведомстве.

Маски_6 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В целом их производство к середине апреля планируют довести до 2 млн штук в сутки. Минпромторг рассматривает вопрос производства масок из нетканых материалов силами предприятий легкой промышленности. Уже разработаны ТУ (инструкция по изготовлению), сделаны образцы.

Хлопок вместо марли

В некоторых регионах, однако, не так радужно оценивают потенциал производства. Например, в Казани швеи пока могут изготавливать маски только на дому. Для больших объемов производства сейчас нет возможностей.

— Нет сырья, даже резинок и ниток. Марля раньше стоила 12–17 рублей за метр, а теперь 57. Резинка стоила 1 рубль, а сейчас 15 рублей, рассказала Ирина Купряхина, председатель правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан, который включает больше 30 предприятий.

Маски_3 Изготовление медицинских масок Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

У крупных производителей заказы расписаны до декабря, поделился с «Известиями» Андрей Дунаев — директор томской компании «Милослава», которая также присоединилась к изготовлению масок. Поэтому, по его словам, остается шить маски из хлопковых тканей в два-три слоя. Такие маски не считаются медицинскими, поэтому их нельзя продавать в аптеках. Тем не менее в среднем одна швея может произвести 200 тканевых масок в день. Сейчас это спасение для микробизнеса.

— У небольших компаний и ателье резко упал спрос на одежду, зато маски отлично раскупают , — рассказал Андрей Дунаев. — Ходят слухи, что их начали шить даже в нашем театре, который сейчас не работает.

Сама себе швея

Противоречивые заявления медиков о том, защищают ли маски от коронавируса, сбили россиян с толку. Большинство настаивает, что надевать их следует только заболевшим или тем, кто с ними контактировал.

— Вирус имеет размер 100–120 нанометров. А поры маски могут быть больше в сто раз, — пояснил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов. — Поэтому для здорового человека маска совершенно бесполезна. Она необходима для контакта заболевшего пациента и врача. На пациенте должна быть надета маска, а на враче — маска, очки, специальный костюм. К тому же, когда человек надевает маску, психологически ему становится комфортно, и он забывает об остальных мерах защиты, главные из которых — дистанция в 2 м и частое мытье рук.

Маски_4 Изготовить маску можно собственноручно Фото: TASS/dpa/picture-alliance

Тем же, кто всё равно хочет подстраховаться, рекомендуют изготовить маску самостоятельно.

— Ее размер необходимо выбрать, измерив расстояние от уха до уха. Марлю свернуть в восемь слоев, края подвернуть. Обеспечить плотное прилегание к лицу, в верхнюю часть вшить мягкую проволоку, чтобы охватить спинку носа, — посоветовал врач телемедицинского центра «ТелеМед» Андрей Мельников, ссылаясь на рекомендации ВОЗ.

Важно сшить сразу несколько экземпляров, потому что носить марлевую маску следует не более двух часов. Потом ее следует постирать и хорошо прогладить горячим утюгом.