Шок расплаты: рецессия мировой экономики будет глубокой, но недолгой

Глобальная экономика находится в состоянии рецессии, глубина которой может оказаться беспрецедентной, говорится в исследовании американского инвестбанка JPMorgan (есть у «Известий») . Впрочем, шок для мирового ВВП будет хотя и сильным, но недолгим, при условии, что пандемию удастся взять под контроль ко второму полугодию . Начинает восстанавливаться спрос на рисковые активы, дно уже пройдено, отмечают аналитики. Хуже обстоит ситуация в странах, зависимых от нефти. Но 1 апреля, когда перестанет действовать соглашение ОПЕК+, возможен и приятный сюрприз, рассказали эксперты. Поскольку хранилища уже заполнены, наращивать добычу бессмысленно, а значит, цены могут пойти вверх.

Дно близко

В 2020 году мировой ВВП сократится на 1,1%, прогнозирует в исследовании главный экономист JPMorgan Брюс Касман . В январе–марте экономика Китая сожмется на 41%. Во II квартале существенные потери ждут США и еврозону, чьи ВВП покажут отрицательный рост — минус 14% и 22% соответственно. Мировое промпроизводство в феврале–марте снизится на 10%, а рынок труда США ожидает одно из самых мощных и быстрых падений за всю историю, отмечают в JPMorgan.

jp Военно-морской плавучий госпиталь входит в Нью-Йорк для помощи пострадавшим от коронавируса 30 марта 2020 года Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Впрочем, до конца года всё может измениться — при условии, что к июлю вспышку COVID-19 удастся взять под контроль и карантинные меры будут ослаблены, отмечено в исследовании. Тогда во втором полугодии мировая экономика может показать рост на 9% . Но последствия окажутся длительными, полагают в JPMorgan. Увольнения сотрудников, вызванные кризисом, а также банкротства будут давить на спрос и на финансовые рынки.

Помощь, которую правительства оказывают бизнесу и гражданам в ответ на замедление ВВП, беспрецедентна. 27 марта президент США Дональд Трамп подписал пакет мер на $2 трлн. Этот законопроект разблокирует ликвидность на $4,5 трлн для программ ФРС, пишут аналитики Deutsche Bank. Германия выделила для борьбы с эпидемией коронавируса специальный бюджет, который предполагает в 2020 году рост государственных заимствований на сумму до 4,5% ВВП.

Россия, Индия и Саудовская Аравия объявили о серьезных фискальных мерах, призванных поддержать экономику во время эпидемии COVID-19, отмечает Deutsche Bank . Австралия ввела пособие для тех, кто может потерять работу. Великобритания продлила меры помощи самозанятым.

jp Фото: Global Look Press/AFLO

— Регуляторам повезло, что они могут задействовать меры монетарного и фискального стимулирования в ситуации, когда инфляция ниже целевых значений. В 2021 году экономическая ситуация, скорее всего, изменится. Взять хотя бы перенесенные на следующий год спортивные мероприятия — чемпионат Европы по футболу, Олимпиаду в Токио, к которым добавится восстановление активности за счет реализации отложенного потребительского и бизнес-спроса , — отметил глава подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нил Маккиннон.

Проанализировав устойчивость экономик российских регионов, агентство Moody’s пришло к выводу, что большинство из них выдержат снижение сборов по налогам на прибыль корпораций и малого бизнеса на 50%, а подоходного налога с физлиц на 30%. Наиболее уязвимы Нижегородская, Омская и Московская области, отметил старший аналитик Moody’s Владлен Кузнецов. Лучше всего снижение поступлений выдержат Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Республика Чувашия и Москва.

1 апреля — не день шуток

Для российской экономики не теряют актуальности два фактора, усугубляющие неопределенность, — распространение коронавируса и снижающиеся цены на нефть. По оценке JPMorgan, рисковые активы, к которым относятся и бумаги развивающихся стран, включая Россию, уже прошли нижнюю точку падения. Но рынки, зависимые от цен на нефть, составляют исключение.

— Если речь идет о рисковых активах в целом, вероятно, мы уже видели дно пару недель назад. Сейчас финансовые рынки, в том числе российский, уже закладывают в цены ожидания на III–IV квартал, — сказал «Известиям» начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

jp Нефтехранилища в Роттердаме, Нидерланды Фото: Depositphotos

1 апреля перестает действовать соглашение ОПЕК+. С 6 марта баррель Brent в моменте дешевел более чем вдвое — с $45 до $21,76. В ближайшие дни цены могут упасть ниже $20, а в ближайшие недели — до $10 на фоне физического избытка и недостатка мощностей для хранения и перевозки, прогнозирует ведущий стратег «АТОН» Алексей Каминский.

Но именно из-за этого «черное золото» может вновь начать дорожать, утверждает Константин Бушуев из «Открытие Брокер». Поскольку 85% хранилищ заполнены, добыча даже саудовской нефти стала менее выгодной. Поэтому можно предполагать, что угрозы роста производства будут реализованы только частично , добавил он.

30 марта доллар расчетами «завтра», по данным на 20:15 мск, стоил 79,75 рублей, евро — 87,88 рублей. Закрепиться на рубеже 80+ американской валюте не удалось благодаря интервенциям ЦБ, пишет начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Если бы не действия Банка России, доллар бы уже протестировал планку в 85 рублей, сказал глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин. ЦБ объявил о приостановке покупки золота на внутреннем рынке, что также направлено на концентрацию ресурсов для поддержания рубля, подчеркнул он.

jp Фото: Global Look Press/Xinhua

После 1 апреля, если нефть подешевеет до $12–15, то доллар имеет шансы уйти к отметкам выше 90 рублей, а евро — выше 100 рублей, прогнозирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

К 19:00 индексы США прибавляли по 1,8–2%, поскольку появилась информация об очередном готовящемся пакете финансовых мер, объем которого может превысить предыдущие, отмечает Юрий Кравченко из «Велес Капитал». Европейские биржи закрылись в небольшом плюсе. Индекс МосБиржи вырос на 1,34%, РТС — на 0,33%.